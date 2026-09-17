"Puoi giocare bene ma poi...": Woltemade gasa e Nico si prende la Juve: "Perché ringrazio Spalletti"

Garra, corse e gol: Nico Gonzalez si è ripreso la Juve e lo ha fatto con il lavoro e le prestazioni sul campo. Contro il NEC è tornato a segnare, dopo quello col Parma, e ha dato il là alla grande vittoria in Europa League dei bianconeri. Gran parte del merito è di Spalletti che lo stesso argentino ringrazia al termine della sfida. È un attaccante molto positivo nelle parole, nei modi e nei gesti come quello di lasciare il rigore a Woltemade.
Nico Gonzalez: "Avevamo bisogno di vincere così"
Nico Gonzalez analizza la prova subito dopo il fischio finale a Sky: "Sì avevamo bisogno di questa vittoria e di giocare bene al calcio. Abbiamo fatto quattro allenamenti forte. Abbiamo fatto una grande partita, tutti insieme e portato a casa tre punti. Oggi mi trovo bene in questa squadra, grazie anche al mister che mi dà la fiducia. Io lo dimostro dentro al campo, dove mi diverto. Ringrazio anche la squadra che mi permette di fare questo. La stagione è lunga, continuiamo così".
Il gesto a Woltemade
A chiudere poi ha raccontato del gesto fatto a Woltemade. Nico Gonzalez ha deciso di lasciare il rigore all'attaccante tedesco che lo ha segnato e portato la Juve sul 3-0: "Importante per la nostra punta, anche Kolo. Loro vivono di quello e speriamo sia l'inizio per sono importanti". Insomma, segnali importanti da parte dell'argentino che pensa agli altri prima che a sé stesso ed è la chiave per consolidare qualcosa e costruire.
Woltemade: "Segnare è la cosa più importante"
Anche l'attaccante tedesco ha parlato al termine della partita: "Sono felice, specialmente per il risultato. Vincere in casa è sempre positivo, nessuna partita è semplice: penso che abbiamo fatto piuttosto bene. Sapevamo sarebbe stata una partita dura. Ovviamente sono contento di aver segnato il primo gol, in generale è stata una bella serata per tutto. Il gol? Onestamente puoi giocare bene quanto vuoi, ma per un attaccante segnare è sempre la cosa più importante. Questo mi aiuterà ad ambientarmi e prendere fiducia in me stesso: sono molto contento e ringrazio il mio compagno di squadra (Nico Gonzalez, ndr) per avermi lasciato il rigore".
L'impatto con la Serie A e la chiamata di Klopp
Infine un’opinione sul primo impatto col calcio italiano e sulla Serie A: "Ovviamente per me è tutto molto nuovo, sono in un nuovo Paese e con una nuova lingua. Devo ancora trovare un appartamento, per ora sono in hotel. Ogni settimana imparo qualcosa di nuovo. Ancora non sono contento di come sto giocando, voglio continuare a migliorare, poi penso di aiutare la squadra. Chiamata dalla Germania? Sono contento, giocare per la nazionale è sempre bello, ci sono tanti giocatori forti. Sono entusiasta, anche di vedere tutti i nuovi. Ma prima c’è una partita domenica, poi penserò alla Germania".
Alajbegovic: "Guardiamo avanti"
Alla fine anche Alajbegovic ha parlato: "Davvero fiero del mio gol, ora guardiamo avanti con la squadra: felice di aver vinto 5-0 e di aver contribuito a questo risultato. Abbiamo giocato bene, segnando 5 reti senza subirne: vogliamo continuare così. Penso di star crescendo: settimana scorsa ero andato vicino al gol, oggi ci sono riuscito. Ma la cosa più importante è che abbiamo giocato bene di squadra e che io riesca a mostrare le mie qualità. Il nostro percorso in Europa League vogliamo continuarlo nel miglior modo possibile".
Il messaggio all'Europa
Il classe 2007 ha proseguito: "Questo 5-0 un messaggio alle altre? Si, perché il NEC è una buona squadra: hanno giocato bene mostrato qualità nel possesso e nel pressing. Non è stato semplice, ma noi abbiamo fatto bene, facendo vedere le nostre qualità individuali: abbiamo calciatori di altissimo livello, siamo fieri del risultato. Se sono felice del tempo avuto in campo fino ad ora e dei miei progressi? Sono felice di quanto sto giocando, ringrazio il mio allenatore: è un allenatore straordinario e una bravissima persona. Sia lui che la squadra mi hanno dato fiducia: era importantissimo vincere, dobbiamo guardare avanti facendo del nostro meglio".
Garra, corse e gol: Nico Gonzalez si è ripreso la Juve e lo ha fatto con il lavoro e le prestazioni sul campo. Contro il NEC è tornato a segnare, dopo quello col Parma, e ha dato il là alla grande vittoria in Europa League dei bianconeri. Gran parte del merito è di Spalletti che lo stesso argentino ringrazia al termine della sfida. È un attaccante molto positivo nelle parole, nei modi e nei gesti come quello di lasciare il rigore a Woltemade.
Nico Gonzalez: "Avevamo bisogno di vincere così"
Nico Gonzalez analizza la prova subito dopo il fischio finale a Sky: "Sì avevamo bisogno di questa vittoria e di giocare bene al calcio. Abbiamo fatto quattro allenamenti forte. Abbiamo fatto una grande partita, tutti insieme e portato a casa tre punti. Oggi mi trovo bene in questa squadra, grazie anche al mister che mi dà la fiducia. Io lo dimostro dentro al campo, dove mi diverto. Ringrazio anche la squadra che mi permette di fare questo. La stagione è lunga, continuiamo così".
Il gesto a Woltemade
A chiudere poi ha raccontato del gesto fatto a Woltemade. Nico Gonzalez ha deciso di lasciare il rigore all'attaccante tedesco che lo ha segnato e portato la Juve sul 3-0: "Importante per la nostra punta, anche Kolo. Loro vivono di quello e speriamo sia l'inizio per sono importanti". Insomma, segnali importanti da parte dell'argentino che pensa agli altri prima che a sé stesso ed è la chiave per consolidare qualcosa e costruire.