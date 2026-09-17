"Puoi giocare bene ma poi...": Woltemade gasa e Nico si prende la Juve: "Perché ringrazio Spalletti"

Alla fine anche Alajbegovic ha parlato: "Davvero fiero del mio gol, ora guardiamo avanti con la squadra: felice di aver vinto 5-0 e di aver contribuito a questo risultato. Abbiamo giocato bene, segnando 5 reti senza subirne: vogliamo continuare così. Penso di star crescendo: settimana scorsa ero andato vicino al gol, oggi ci sono riuscito. Ma la cosa più importante è che abbiamo giocato bene di squadra e che io riesca a mostrare le mie qualità. Il nostro percorso in Europa League vogliamo continuarlo nel miglior modo possibile".

Il messaggio all'Europa

Il classe 2007 ha proseguito: "Questo 5-0 un messaggio alle altre? Si, perché il NEC è una buona squadra: hanno giocato bene mostrato qualità nel possesso e nel pressing. Non è stato semplice, ma noi abbiamo fatto bene, facendo vedere le nostre qualità individuali: abbiamo calciatori di altissimo livello, siamo fieri del risultato. Se sono felice del tempo avuto in campo fino ad ora e dei miei progressi? Sono felice di quanto sto giocando, ringrazio il mio allenatore: è un allenatore straordinario e una bravissima persona. Sia lui che la squadra mi hanno dato fiducia: era importantissimo vincere, dobbiamo guardare avanti facendo del nostro meglio".