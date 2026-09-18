Pagelle Juve: McKennie, capito perché? Nico leader, il resto di Douglas e un lancio da curriculum

Pagelle NEC

Polster 4 L'uscita a vuoto su Nico Gonzalez dà il via alla leggerezza juventina: imperdonabile.

Storm 5 Dietro è un corso di tango: si balla dall'inizio alla fine, da destra a sinistra.

Sandler 5 Non stringe su Alajbegovic quando arriva il momento di immolarsi per la causa: niente lieto fine.

Schuurs (22' st) 4.5 Bentornato a Torino: solo che lui sente aria di derby e allora esagera. Ma perché?

Kabar 4 Ha colpe sul primo gol - una rincorsa da Bolt, ma invano -, poi la scivolata maldestra per il rigore che inchioda definitivamente il Nec. Nel concorso di colpe generali, perde lui.

Monteiro (1' st) 5 Non cambia granché, ancor meno il passo.

Thomas 5.5 Sì, qualcosa. Poi scompare. Poi ricompare. Poi si prende quel fazzoletto di campo e non lo lascia.

Bischoff 5 Chi l'ha visto? Quindi l'urlo a squarciare i rumori di sottofondo: brutto ko, fuori alla mezz'ora.

Geiger (31' pt) 5.5 Spunti interessanti: la qualità è evidente. Ma è solo un progetto di giocatore, chissà se si farà.

Nejasmic 4.5 Peccato: aveva fatto vedere pure qualche scorcio d'intraprendenza. Poi si perde McKennie sul taglio, prima del tocco per Alajbegovic. Si frigge da solo.

Lebreton 5.5 Forse la giocata più bella, per il Nec, la fa proprio lui. Che si libera e calcia. Che è agile e veloce. Ma poco altro.

Kers (33' st) ng.

Linssen 6 L'unico a creare qualcosa: vibrazioni, possibilità, più banalmente tiri. Poco pericolosi, ahilui.

Nuytinck (34' st) ng.

Chery 5 L'uomo con più qualità, il capitano, l'arma bianca annunciata. E alla fine, nel taschino di Lucumi.

Tadic 5 Sono lontani quei momenti, e lo sa anche lui. Prova a cercare una posizione alle spalle del centrocampo bianconero, però nulla. Alza la voce, mai il tono della giocata.

All. Schreuder 4 A un certo punto, dopo il 2-0, ha allargato le braccia e ha capito: non ce n'era. Il piano di gioco completamente sconquassato. Poteva far barricate, ha scelto di volare libero. Cadendo.