Si fa presto a dire che era tutto più facile

Tutte le partite vanno vinte, anche quelle contro avversari oggettivamente inferiori, perché è un attimo perdere anche contro il Lucento, se scendi in campo con l’atteggiamento sbagliato. Quindi, ok il Nec ha reso tutto un po’ più semplice, ma la voglia, anzi la smania di cancellare gli orrori di Reggio Emilia è un segnale che prescindedalla facilità della sfida. La Juventus ha giocato una partita seria, attenta, applicata e consapevole.