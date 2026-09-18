Tre rientri sicuri e uno che ci spera: Juve, le nuove soluzioni di Spalletti con l’Atalanta

Una corsa contro il tempo, con l’Atalanta già cerchiata in rosso sul calendario. Andrea Cambiaso ha saltato la sfida contro il Nec: il fastidio alla caviglia non è ancora completamente smaltito e il laterale bianconero è rimasto fuori dai convocati di Luciano Spalletti. La rifinitura non ha fugato i dubbi sulle condizioni fisiche di Cambiaso. Il laterale sinistro sembrava ormai pronto a tornare a disposizione dopo lo stop che lo aveva costretto a saltare anche la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo.