Tre rientri sicuri e uno che ci spera: Juve, le nuove soluzioni di Spalletti con l’Atalanta

Una corsa contro il tempo, con l’Atalanta già cerchiata in rosso sul calendario. Andrea Cambiaso ha saltato la sfida contro il Nec: il fastidio alla caviglia non è ancora completamente smaltito e il laterale bianconero è rimasto fuori dai convocati di Luciano Spalletti. La rifinitura non ha fugato i dubbi sulle condizioni fisiche di Cambiaso. Il laterale sinistro sembrava ormai pronto a tornare a disposizione dopo lo stop che lo aveva costretto a saltare anche la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo.
Cambiaso, le condizioni
Gli ultimi giorni avevano infatti restituito segnali incoraggianti: il giocatore era tornato ad allenarsi con il gruppo e Spalletti contava di poterlo riavere tra le proprie alternative. Poi il dolore alla caviglia ha imposto prudenza. Nessun rischio inutile, soprattutto considerando il calendario e l’appuntamento di campionato ormai dietro l’angolo.
L’assenza contro il Nec, dunque, non chiude la porta alla possibilità di rivederlo domenica. La Juventus, alle prese con un’emergenza che ha già ridotto parecchio le possibilità di scelta di Spalletti, avrebbe bisogno della sua duttilità: esterno capace di giocare su entrambe le fasce, ma anche interprete prezioso per modificare l’assetto tattico a partita in corso.
La Juve con l'Atalanta
La sfida con l’Atalanta, del resto, rappresenta un passaggio importante per la Juve dopo l’avvio di campionato complicato. Il tecnico bianconero aspetta segnali positivi dall’infermeria, ma senza forzare i tempi: la priorità resta evitare che un problema alla caviglia possa trasformarsi in uno stop più lungo. Rispetto alla partita di Europa League con il Nec, Spalletti avrà comunque qualche soluzione in più per la Dea. Il motivo è legato alla lista Uefa: Edon Zhegrova e Daniele Rugani, esclusi dall’elenco europeo, torneranno infatti utilizzabili in campionato. Una risorsa importante soprattutto considerando la profondità ridotta della rosa in questo momento.
Spalletti, tre rientri per l'Atalanta
Zhegrova arriva inoltre da una doppietta realizzata contro il Sassuolo e può rappresentare un’opzione offensiva in più sulle corsie esterne. Ci sarà anche Lloyd Kelly, che ha saltato il Nec per squalifica. Tre rientri, dunque, che allargano il ventaglio di Spalletti. A questi potrebbe aggiungersi Cambiaso, se la caviglia gli permetterà di completare il percorso di recupero.
Il verdetto arriverà soltanto nelle prossime ore, ma la sensazione è che la Juve abbia già fissato l’obiettivo: provare a riavere il numero 20 per la sfida con l’Atalanta. Una corsa contro il tempo, ma senza correre rischi.
Dopodiché l’orizzonte di una sosta di tre settimane davanti prima della trasferta di Cagliari consentirà alla Juve di respirare: Spalletti confida nei passi avanti di elementi come Cabal, Ekhator e Boga, gli unici tre che possono sperare di rivedere il campo già verso fine ottobre.
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Una corsa contro il tempo, con l’Atalanta già cerchiata in rosso sul calendario. Andrea Cambiaso ha saltato la sfida contro il Nec: il fastidio alla caviglia non è ancora completamente smaltito e il laterale bianconero è rimasto fuori dai convocati di Luciano Spalletti. La rifinitura non ha fugato i dubbi sulle condizioni fisiche di Cambiaso. Il laterale sinistro sembrava ormai pronto a tornare a disposizione dopo lo stop che lo aveva costretto a saltare anche la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo.
Cambiaso, le condizioni
Gli ultimi giorni avevano infatti restituito segnali incoraggianti: il giocatore era tornato ad allenarsi con il gruppo e Spalletti contava di poterlo riavere tra le proprie alternative. Poi il dolore alla caviglia ha imposto prudenza. Nessun rischio inutile, soprattutto considerando il calendario e l’appuntamento di campionato ormai dietro l’angolo.
L’assenza contro il Nec, dunque, non chiude la porta alla possibilità di rivederlo domenica. La Juventus, alle prese con un’emergenza che ha già ridotto parecchio le possibilità di scelta di Spalletti, avrebbe bisogno della sua duttilità: esterno capace di giocare su entrambe le fasce, ma anche interprete prezioso per modificare l’assetto tattico a partita in corso.