"Livello mondiale", Szczesny l'aveva detto: Grabara e le gerarchie Juve in porta

TORINO - L’uomo mascherato sembra Batman ma, a differenza dell’oscuro supereroe di Gotham City, ora gode di consenso unanime. Kamil Grabara si prende a due guantoni la titolarità e la fiducia concessagli da Spalletti e le trasforma in un esordio da sogno. Non solo il clean sheet, non solo la costante sensazione di sicurezza, non solo la tempestività delle uscite alte: il portiere polacco - sponsorizzato in tempi non sospetti dal connazionale Szczesny - finisce a referto per un clamoroso assist di 70 metri che consente a Nico Gonzalez di aprire le danze di un ballo, anche questo in maschera.
Grabara e le parole di Szczesny
Proprio Tek ne aveva parlato così dopo una mancata convocazione dell’amico-collega in Nazionale: «Non voglio mettere l’allenatore in una posizione scomoda, ma credo che il miglior portiere polacco non sia stato convocato. Ha il potenziale per essere nettamente superiore agli altri e diventare un giocatore di livello mondiale».
Spalletti, d’altra parte, era rimasto fin da subito colpito dalle qualità tra i pali e coi piedi del suo nuovo portiere. Non è un mistero che Lucio volesse Suzuki per la sua sensibilità nell’impostazione da dietro: ha scoperto con gaudio che l’estremo difensore giapponese non è l’unico depositario di un dono fondamentale per avviare l’azione, a volte persino per concluderla.
Spalletti e quelle parole su Grabara
Le parole pronunciate oltre 20 giorni fa dal tecnico bianconero oggi suonano quanto mai dolci e attuali: «Lo considero per valore un vero e proprio titolare bis: mi sorprende la sua capacità di essere così elastico e morbido, è come se fosse un calciatore in porta, abile a cambiare subito atteggiamento e a saper giocare all’occorrenza anche con i piedi. Riuscire a portare a casa due portieri di questo livello come lui e Vicario non era affatto scontato».
Da tempo la Juve non dormiva sogni così tranquilli e godeva del rendimento dei propri guardiani difensivi. Alcune difficoltà della passata stagione paiono ancora irrisolte, ma la grana perforabilità e i dolorosi patimenti sofferti a causa del rendimento insufficiente di Di Gregorio paiono ormai acqua passata.
Vicario, Grabara e le gerarchie Juve
Se Vicario nelle prime uscite ufficiali ha dato ampie garanzie tecniche e palesato un atteggiamento da leader che ha stupito dentro e fuori dal mondo bianconero, l’ex Wolfsburg ha dimostrato di essere un’alternativa più che all’altezza. Non basterà una partita a mettere in discussione delle gerarchie che, ad oggi, paiono piuttosto sedimentate; le ottime sensazioni fornite da Grabara contro il NEC legittimano però un’alternanza che ora può diventare solida e continuativa nel tempo. Soprattutto se la Juve riuscirà a portare avanti un percorso che in Europa League dovrà essere il più lungo possibile. Con questo Grabara sembrerebbero esserci ottime speranze.
TORINO - L’uomo mascherato sembra Batman ma, a differenza dell’oscuro supereroe di Gotham City, ora gode di consenso unanime. Kamil Grabara si prende a due guantoni la titolarità e la fiducia concessagli da Spalletti e le trasforma in un esordio da sogno. Non solo il clean sheet, non solo la costante sensazione di sicurezza, non solo la tempestività delle uscite alte: il portiere polacco - sponsorizzato in tempi non sospetti dal connazionale Szczesny - finisce a referto per un clamoroso assist di 70 metri che consente a Nico Gonzalez di aprire le danze di un ballo, anche questo in maschera.
Grabara e le parole di Szczesny
Proprio Tek ne aveva parlato così dopo una mancata convocazione dell’amico-collega in Nazionale: «Non voglio mettere l’allenatore in una posizione scomoda, ma credo che il miglior portiere polacco non sia stato convocato. Ha il potenziale per essere nettamente superiore agli altri e diventare un giocatore di livello mondiale».
Spalletti, d’altra parte, era rimasto fin da subito colpito dalle qualità tra i pali e coi piedi del suo nuovo portiere. Non è un mistero che Lucio volesse Suzuki per la sua sensibilità nell’impostazione da dietro: ha scoperto con gaudio che l’estremo difensore giapponese non è l’unico depositario di un dono fondamentale per avviare l’azione, a volte persino per concluderla.