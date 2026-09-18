"Livello mondiale", Szczesny l'aveva detto: Grabara e le gerarchie Juve in porta

Spalletti e quelle parole su Grabara

Le parole pronunciate oltre 20 giorni fa dal tecnico bianconero oggi suonano quanto mai dolci e attuali: «Lo considero per valore un vero e proprio titolare bis: mi sorprende la sua capacità di essere così elastico e morbido, è come se fosse un calciatore in porta, abile a cambiare subito atteggiamento e a saper giocare all’occorrenza anche con i piedi. Riuscire a portare a casa due portieri di questo livello come lui e Vicario non era affatto scontato».