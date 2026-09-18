Del Piero sicuro: "Europa League, la Juve può!". Dal monito a Woltemade: "Secondo me è per questo"

Il percorso Juve

Del Piero continua: "Milan e Juve hanno iniziato percorsi nuovi. Il Milan di più con Amorim mentre Spalletti ha cominciato la passata stagione. Purtroppo di tempo ce n’è poco, e quindi tutti quanti devono fare in fretta. Su come affrontare la coppa: credo in pochi, vedendo la squadra formata dalla Juve, avrebbe scommesso sul fatto che potesse vincere la Champions. Però questa squadra può vincere l’Europa League, ovviamente si deve ritrovare. È sempre la percezione di quello che abbiamo e andiamo a toccare con mano. Se pensano che sia una coppa di seconda fascia… ci saranno problemi anche stasera. Una cosa che dobbiamo sottolineare è che Spalletti ha detto probabilmente a Kolo Muani e a tutti gli altri giocatori che le gare si vincono in 16: i cambi sono troppo importanti, 5 sostituzioni sono tanta roba. Per cui è fondamentale che gli allenatori abbiano piano A, B, C. Fondamentale che trasmettano questo ai giocatori. Oggi la Juve non deve trovare il gol di Woltemade o di Kolo Muani: deve trovare l’anima, il cuore e la voglia".