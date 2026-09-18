Del Piero sicuro: "Europa League, la Juve può!". Dal monito a Woltemade: "Secondo me è per questo"

La Juve vince e convince, doveva farlo per mettersi alle spalle la sconfitta col Sassuolo e dare risposte immediate. Vincere 5-0 in Europa non è mai semplice, nemmeno scontato, e dunque per i bianconeri la serata ha veramente lasciato tanti aspetti positivi, soprattutto per quanto riguarda i marcatori: si sono sbloccati Woltemade e Kolo Muani, quest'ultimo pur partendo dalla panchina, e anche Alajbegovic oltre a Celik. Il dibattito sulla Juve dunque si è acceso negli studi di Sky con le parole di Del Piero che anche nel pre gara aveva sottolineato l'importanza del match.
Del Piero: "La risposta più bella è la reazione"
Del Piero nel post partita ha sottlineato così la prova della Juve in Europa: "Fare gol importante per il morale e la classifica. La risposta più bella di oggi della Juve è stata la reazione, essendo sempre in partita e sempre lucida. In alcuni momenti non bellissima ma facendo le cose che andavano fatte. A volte magari si rinviava in avanti, non era necessariamente perché non poteva costruire dal basso, ma perché in quel momento serviva".
E continua: "Credo che abbia giocato Woltemade dall’inizio anche per la sua stazza, tenendo queste palle e facendo respirare la squadra. Parte tutto da un errore dal portiere avversario, ma se non ci provi e non ci sei non sfrutti l’errore. Nel complesso bellissima serata: prime volte di Alajbegovic, Kolo Muani, Woltemade…".
La crescita Juve
La leggenda bianconera prosegue: "Questo farà di meno la critica, la sposterà su altre. Quel che è successo deve essere la regolarità, non una reazione dopo una gara come quella col Sassuolo. È un momento di crescita. Poi Spalletti è bravo ad analizzare le squadre e ad affrontare un sistema di gioco piuttosto che un altro: delle volte non si riesce a trasmettere o la squadra non fa".
Su Woltemade: "Ha fatto tanto, ha perso qualche pallone ma lo ha fatto combattendo e spesso l’ha tenuta facendo salire la squadra. La Juve in generale ha interpretato bene la partita, ha giocatori di livello superiore ed è più abituata rispetto al NEC a giocare certe partite".
"La Juve deve avere un cambio emozionale"
Anche nel pre partita Del Piero si era espresso in questi termini: "Giocare questa coppa per Milan e Juve… hanno tutto tutto da perdere purtroppo, perché non è la Champions, e se fai male… Se perdi non porta positività: se perdi in Champions è una cosa, l’Europa League pensi sia abbordabile. Questo, unito alla gara col Sassuolo, deve ispirare i giocatori ad avere un cambio emozionale. Spalletti sceglierà le formazioni, ma a livello di scossa dal punto di vista morale, di impatto sulla partita deve esserci un chiaro segnale. Non solo dire che si vuol far bene in questa Coppa, ma anche che ci si ricorda di Sassuolo e si vuole dimostrare che non si era quelli. Al giorno d’oggi l’intensità è tutto".
Il percorso Juve
Del Piero continua: "Milan e Juve hanno iniziato percorsi nuovi. Il Milan di più con Amorim mentre Spalletti ha cominciato la passata stagione. Purtroppo di tempo ce n’è poco, e quindi tutti quanti devono fare in fretta. Su come affrontare la coppa: credo in pochi, vedendo la squadra formata dalla Juve, avrebbe scommesso sul fatto che potesse vincere la Champions. Però questa squadra può vincere l’Europa League, ovviamente si deve ritrovare. È sempre la percezione di quello che abbiamo e andiamo a toccare con mano. Se pensano che sia una coppa di seconda fascia… ci saranno problemi anche stasera. Una cosa che dobbiamo sottolineare è che Spalletti ha detto probabilmente a Kolo Muani e a tutti gli altri giocatori che le gare si vincono in 16: i cambi sono troppo importanti, 5 sostituzioni sono tanta roba. Per cui è fondamentale che gli allenatori abbiano piano A, B, C. Fondamentale che trasmettano questo ai giocatori. Oggi la Juve non deve trovare il gol di Woltemade o di Kolo Muani: deve trovare l’anima, il cuore e la voglia".
Il dato Juve
Del Piero poi spiega anche un altro concetto: "Singolare dato, ma importante: della Juve si parla sempre, nel bene e nel male. Si viene da una domenica difficile, sui social la gente si scatena. Massara ha parlato di tempistiche, con tanti giocatori nuovi. Ma ha sottolineato che c’è il sold out stasera: non è una cosa banale. Il NEC non è certo una squadra che ispira nei tifosi quella voglia come Barcellona o Real Madrid. In un momento così difficile questa risposta dei tifosi è un bellissimo segnale. Credo e spero che questo sia stato fatto presente ai giocatori: credo molto nel muovere qualcosa dentro, responsabilità, motivazione, è tutto lì. Giocando ogni tre giorni devi essere ispirato da qualcosa di più grande".
E sulla scelta di formazione: "La scelta della formazione è anche questione di solidità. Ci sono 5 giocatori molto alti e bravi nel colpo di testa. Tenersi il cambio per dopo… Chiaro che gli allenatori sventagliano 1000 opzioni, molte più di quelle che vediamo noi. Penso oggi per la Juve sia importante dare un segnale, e per Spalletti avere più armi possibili da cambiare durante la partita".
La Juve vince e convince, doveva farlo per mettersi alle spalle la sconfitta col Sassuolo e dare risposte immediate. Vincere 5-0 in Europa non è mai semplice, nemmeno scontato, e dunque per i bianconeri la serata ha veramente lasciato tanti aspetti positivi, soprattutto per quanto riguarda i marcatori: si sono sbloccati Woltemade e Kolo Muani, quest'ultimo pur partendo dalla panchina, e anche Alajbegovic oltre a Celik. Il dibattito sulla Juve dunque si è acceso negli studi di Sky con le parole di Del Piero che anche nel pre gara aveva sottolineato l'importanza del match.
Del Piero: "La risposta più bella è la reazione"
Del Piero nel post partita ha sottlineato così la prova della Juve in Europa: "Fare gol importante per il morale e la classifica. La risposta più bella di oggi della Juve è stata la reazione, essendo sempre in partita e sempre lucida. In alcuni momenti non bellissima ma facendo le cose che andavano fatte. A volte magari si rinviava in avanti, non era necessariamente perché non poteva costruire dal basso, ma perché in quel momento serviva".
E continua: "Credo che abbia giocato Woltemade dall’inizio anche per la sua stazza, tenendo queste palle e facendo respirare la squadra. Parte tutto da un errore dal portiere avversario, ma se non ci provi e non ci sei non sfrutti l’errore. Nel complesso bellissima serata: prime volte di Alajbegovic, Kolo Muani, Woltemade…".