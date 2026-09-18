"Lo sottovalutano. Vedrete", "Sembrava arrugginito": l’analisi Juve in diretta tv

Il 5-0 della Juve contro il NEC convince tutti, soprattutto dopo il ko col Sassuolo. I bianconeri hanno ritrovato identità, gioco e anche gol: una risposta importante a cui ora, però, c'è da dare seguito anche in campionato per far capire che quella del Mapei è stato solo un incidente di percorso. Il dibattito a Sky va proprio in questa direzione con Del Piero a sottolineare: "La cosa più bella è stata la reazione della Juve". Un commento a cui fanno seguito anche Capello, Marocchi e Costacurta.
Marocchi: "Sarr arrugginito" e Capello scherza
Marocchi parte subito con un commento sulle prestazioni di alcuni singoli: "Sarr mi è sembrato arrugginito, menomale ha giocato bene Douglas Luiz da regista, da quello che va ad aiutare tutti i compagni. Secondo me il brasiliano ha fatto veramente una bella partita". Capello, però, ha voluto scherzare e bacchettare proprio l'ex Juve: "Il passaggio che ha fatto in verticale, da cui è venuta fuori la rete, l'hai visto?".
La risposta: "No, l'ho visto: ha fatto un passaggio su McKennie. Ma allora, se Spalletti invece di mandarmi su in impostazione mi avesse mandato in campo oggi, con quella linea così alta, una palla dietro la linea l'avrei messa anch'io per McKennie, che poi l'ha passata giustamente ad Alajbegovic che ha fatto un gran gol".
Costacurta: "Alajbegovic avrà un grande futuro"
Costacurta analizza la prova della Juve ed elogia Alajbegovic: "Credo che sia ancora da capire quanto sia merito della Juve e quanto demerito del Nec, anche se la Juve si è comportata bene. Io sottolineerei invece le prestazioni dei giocatori che stanno diventando importanti, perché le buone prestazioni continuano ad aumentare".
"A me sembra che Nico Gonzalez sia diventato una risorsa molto importante, così come il ritorno di McKennie. Alajbegovic sta diventando molto bravo; siccome sto sentendo sottovalutare questo ragazzo nei posti che frequento, credo invece che avrà un grande futuro".
Capello e l'analisi Juve
Capello analizza così la partita della Juve: "Sì, c'è stato un grande pressing del NEC in tutti i momenti, hanno cercato di recuperare palla. Il primo gol è stato preparato e fatto molto bene sul rilancio del portiere, con il movimento di Woltemade che ha liberato lo spazio. Soprattutto è stata una grande azione contro questa squadra che, anche sul 5 a 0, continuava a pressare con tanta determinazione".
"Juve rimasta solida"
"La Juve è sempre rimasta solida: loro sono riusciti a tirare in porta solo da fuori area, mai un'azione molto pericolosa, forse solo una volta nel primo tempo. È stato un bel primo tempo proprio per la determinazione che hanno avuto a contrastare questo pressing costante".
"Purtroppo per il NEC, la Juventus ne ha approfittato al meglio perché una difesa uomo contro uomo, con difensori non sufficientemente veloci e con qualche regalino del portiere, l'ha messa in difficoltà: bisogna arrivare a creare queste occasioni e la Juve lo ha fatto".
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Il 5-0 della Juve contro il NEC convince tutti, soprattutto dopo il ko col Sassuolo. I bianconeri hanno ritrovato identità, gioco e anche gol: una risposta importante a cui ora, però, c'è da dare seguito anche in campionato per far capire che quella del Mapei è stato solo un incidente di percorso. Il dibattito a Sky va proprio in questa direzione con Del Piero a sottolineare: "La cosa più bella è stata la reazione della Juve". Un commento a cui fanno seguito anche Capello, Marocchi e Costacurta.
Marocchi: "Sarr arrugginito" e Capello scherza
Marocchi parte subito con un commento sulle prestazioni di alcuni singoli: "Sarr mi è sembrato arrugginito, menomale ha giocato bene Douglas Luiz da regista, da quello che va ad aiutare tutti i compagni. Secondo me il brasiliano ha fatto veramente una bella partita". Capello, però, ha voluto scherzare e bacchettare proprio l'ex Juve: "Il passaggio che ha fatto in verticale, da cui è venuta fuori la rete, l'hai visto?".
La risposta: "No, l'ho visto: ha fatto un passaggio su McKennie. Ma allora, se Spalletti invece di mandarmi su in impostazione mi avesse mandato in campo oggi, con quella linea così alta, una palla dietro la linea l'avrei messa anch'io per McKennie, che poi l'ha passata giustamente ad Alajbegovic che ha fatto un gran gol".