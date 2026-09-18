"Lo sottovalutano. Vedrete", "Sembrava arrugginito": l’analisi Juve in diretta tv

Il 5-0 della Juve contro il NEC convince tutti, soprattutto dopo il ko col Sassuolo. I bianconeri hanno ritrovato identità, gioco e anche gol: una risposta importante a cui ora, però, c'è da dare seguito anche in campionato per far capire che quella del Mapei è stato solo un incidente di percorso. Il dibattito a Sky va proprio in questa direzione con Del Piero a sottolineare: "La cosa più bella è stata la reazione della Juve". Un commento a cui fanno seguito anche Capello, Marocchi e Costacurta.

Marocchi: "Sarr arrugginito" e Capello scherza Marocchi parte subito con un commento sulle prestazioni di alcuni singoli: "Sarr mi è sembrato arrugginito, menomale ha giocato bene Douglas Luiz da regista, da quello che va ad aiutare tutti i compagni. Secondo me il brasiliano ha fatto veramente una bella partita". Capello, però, ha voluto scherzare e bacchettare proprio l'ex Juve: "Il passaggio che ha fatto in verticale, da cui è venuta fuori la rete, l'hai visto?".

La risposta: "No, l'ho visto: ha fatto un passaggio su McKennie. Ma allora, se Spalletti invece di mandarmi su in impostazione mi avesse mandato in campo oggi, con quella linea così alta, una palla dietro la linea l'avrei messa anch'io per McKennie, che poi l'ha passata giustamente ad Alajbegovic che ha fatto un gran gol".