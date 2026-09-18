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Spalletti ha ritrovato la Juve ma la controprova sarà l'Atalanta

Il 5-0 contro la banda del buco Nec (23 gol al passivo in 11 partite fra Eredivisie e Coppe) rivitalizza i bianconeri dopo il ko con il Sassuolo, anche per i primi centri di Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani. Verifica con la Dea di Sarri il 20 settembre
Xavier Jacobelli
1 min
JuventusNec Nijmegen
Spalletti ha ritrovato la Juve ma la controprova sarà l'Atalanta © ANSA
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Cinque cose in calce allo squillante debutto Juve in Europa League, aperto da Nico Gonzalez con il determinante contributo dello sciagurato portiere Polster e scandito dai primi centri stagionali di Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani

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