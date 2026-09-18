L’altra Juve-Nec: palloni sgonfiati, un gol nella storia e quel precedente…

La Juventus ha reagito nel migliore dei modi dopo il passo falso contro il Sassuolo in campionato. Il successo contro il NEC ha dato risposte importanti sia dal punto di vista mentale che tecnico. Oltre al risultato e alla prestazione, però, la sfida dello Stadium ha regalato anche alcune curiosità interessanti. Dai numeri storici di Alajbegovic fino alla particolare scelta legata al pallone, sono diversi i dettagli da evidenziare.
Una vittoria che riporta indietro nel tempo
Il largo successo contro il NEC permette alla Juventus di entrare in una statistica particolare della propria storia europea. I bianconeri hanno infatti vinto per la settima volta una gara d'esordio stagionale nelle principali competizioni continentali con almeno cinque reti di differenza.
Per ritrovare un precedente simile bisogna tornare alla stagione 1992/93, quando la Juventus debuttò in Coppa UEFA travolgendo l'Anorthosis Famagosta per 6-1. Quella stagione si concluse poi con la conquista del trofeo da parte della squadra bianconera. Il risultato ottenuto allo Stadium assume quindi un significato particolare anche guardando ai precedenti europei. Un altro dato che arricchisce una serata già molto positiva per la Juventus.
Alajbegovic, un gol nella storia bianconera
La sfida contro il NEC ha permesso anche ad Alajbegovic di entrare in un elenco molto ristretto della storia juventina. Il giocatore, a 18 anni e 361 giorni, è diventato infatti soltanto il secondo diciottenne a trovare il gol con la Juventus in una delle principali competizioni europee. Prima di lui era riuscito nell'impresa Zigoni, che aveva appena 18 anni e 311 giorni quando segnò contro l'OFK Belgrado.
L'episodio risale al 2 ottobre 1963, in occasione di una gara di Coppa delle Fiere. Sono dunque trascorsi oltre sessant'anni prima che un altro giovanissimo bianconero riuscisse a inserirsi in questa particolare statistica. La rete di Alajbegovic assume così un valore ancora più significativo. Un piccolo record personale che si lega alla lunga storia europea del club.
La strategia della Juventus sui palloni
Tra le curiosità emerse dalla serata c'è anche una scelta tecnica legata al pallone utilizzato in Europa League. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la sfera presenta caratteristiche differenti rispetto a quella della Champions League, anche per i materiali utilizzati. Il pallone sarebbe infatti più duro e avrebbe un rimbalzo più alto, modificando di conseguenza alcune sensazioni durante il gioco.
La Juventus avrebbe deciso di intervenire sulla pressione, gonfiandolo fino al limite minimo consentito dal regolamento. L'obiettivo era rendere più gestibile il comportamento di una palla con caratteristiche diverse da quella abitualmente utilizzata in Champions. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma che racconta quanto possa essere importante curare ogni particolare a questi livelli.
La Juventus ha reagito nel migliore dei modi dopo il passo falso contro il Sassuolo in campionato. Il successo contro il NEC ha dato risposte importanti sia dal punto di vista mentale che tecnico. Oltre al risultato e alla prestazione, però, la sfida dello Stadium ha regalato anche alcune curiosità interessanti. Dai numeri storici di Alajbegovic fino alla particolare scelta legata al pallone, sono diversi i dettagli da evidenziare.
Una vittoria che riporta indietro nel tempo
Il largo successo contro il NEC permette alla Juventus di entrare in una statistica particolare della propria storia europea. I bianconeri hanno infatti vinto per la settima volta una gara d'esordio stagionale nelle principali competizioni continentali con almeno cinque reti di differenza.
Per ritrovare un precedente simile bisogna tornare alla stagione 1992/93, quando la Juventus debuttò in Coppa UEFA travolgendo l'Anorthosis Famagosta per 6-1. Quella stagione si concluse poi con la conquista del trofeo da parte della squadra bianconera. Il risultato ottenuto allo Stadium assume quindi un significato particolare anche guardando ai precedenti europei. Un altro dato che arricchisce una serata già molto positiva per la Juventus.