L’altra Juve-Nec: palloni sgonfiati, un gol nella storia e quel precedente…

La Juventus ha reagito nel migliore dei modi dopo il passo falso contro il Sassuolo in campionato. Il successo contro il NEC ha dato risposte importanti sia dal punto di vista mentale che tecnico. Oltre al risultato e alla prestazione, però, la sfida dello Stadium ha regalato anche alcune curiosità interessanti. Dai numeri storici di Alajbegovic fino alla particolare scelta legata al pallone, sono diversi i dettagli da evidenziare.