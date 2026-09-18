Grabara, dopo l’assist la convocazione: contro chi giocherà prima di tornare alla Juve

C’è chi entra in campo a volto scoperto e chi, invece, si presenta con una maschera a proteggergli il volto. Grabara ha fatto di quel particolare un tratto ormai inconfondibile della propria immagine, ma con la Juventus all'esordio in Europa League contro il NEC non ha avuto filtri. Tanti interventi che hanno dato sicurezza alla difesa e anche l'assist per il gol del vantaggio firmato da Nico Gonzalez: una notte da protagonista in Europa League . Ora per il portiere polacco è arrivato anche un importante riconoscimento: la convocazione con la Nazionale.

Grabara convocato dalla Polonia

Il commissario tecnico della Polonia, Jan Urban, ha inserito Grabara nella lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League. Una chiamata che premia l'impatto immediato avuto dal nuovo portiere bianconero, arrivato alla Juventus con il compito di dare una valida alternativa a Vicario. E Grabara ha risposto subito presente. Alla sua prima apparizione europea con la maglia della Juventus, il portiere polacco ha contribuito al netto successo per 5-0 contro il NEC, trasmettendo personalità e sicurezza alla difesa. Non solo interventi tra i pali. Grabara ha lasciato il proprio marchio anche nella costruzione del gioco, trasformandosi per qualche istante in uomo-assist e smistando tanti palloni interessanti. Ora potrà portare quella stessa personalità anche con la maglia della Polonia per le partite contro Bosnia (andata e ritorno) Svezia e Romania. Oltre all'estremo difensore, anche altri calciatori di Serie A sono stati convocati per le gare di Nations League.