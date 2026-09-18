"Guardiola o la Juve, mi tremava il cuore": Bonucci racconta storia e retroscena. "Quando ti chiama..."

Il trasferimento al Milan e il ripensamento

Nel 2017 è arrivata infatti la separazione dalla Juventus e il trasferimento al Milan. Una scelta che Bonucci oggi analizza, collegandola a un periodo personale particolarmente delicato e a una perdita di lucidità nelle valutazioni: "L'anno dopo, con il passaggio al Milan, avevo perso lucidità dopo i fatti che erano successi nel 2017. In quel caso Alessandro è stato lucido nell'analisi della situazione. Stavo per diventare una colonna della Juventus, e il percorso che dovevo fare era quello lì. Non era successo nulla che mi facesse pensare "Non stai più bene qui, devi andare via". Ero nella comfort zone che mi rendeva performante e quindi non aveva senso andare via". Il racconto di Bonucci restituisce così l'immagine di una scelta maturata in un momento particolare, quando gli equilibri costruiti negli anni sembravano essersi improvvisamente incrinati.