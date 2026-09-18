"Guardiola o la Juve, mi tremava il cuore": Bonucci racconta storia e retroscena. "Quando ti chiama..."

Ci sono carriere che a un certo punto sembrano prendere una direzione già scritta. Per Leonardo Bonucci (ora collaboratore tecnico del ct Mancini), quella traiettoria ha avuto un'accelerazione tra il 2014 e il 2016, gli anni della consacrazione internazionale e delle grandi notti europee. La finale di Champions League contro il Barcellona, l'Europeo con l'Italia e quel gol segnato a Manuel Neuer: ricordi che hanno segnato profondamente il percorso del difensore. Ma proprio in quel periodo, mentre la sua carriera decollava, Bonucci si trovò anche davanti a un bivio. Da una parte la Juventus, il club con cui aveva costruito il proprio percorso; dall'altra il Manchester City e il richiamo di Pep Guardiola, pronto a portarlo in Premier League. A distanza di anni, l'ex difensore ha ripercorso quei momenti in un'intervista realizzata dall'agenzia World Soccer Agency di Alessandro Lucci, raccontando retroscena, la mancanza di lucidità che lo ha portato al Milan, dubbi e scelte che avrebbero potuto cambiare la sua storia calcistica.
Dalla finale di Champions al gol contro Neuer
Il biennio 2014/15-2015/16 ha rappresentato uno dei momenti decisivi della carriera di Bonucci. La Juventus raggiunse la finale di Champions League, prima di arrendersi al Barcellona, mentre l'anno successivo arrivò l'Europeo con la Nazionale italiana. Un percorso che il difensore ricorda così: "Le stagioni 2014/15 e 2015/16 mi hanno permesso di raggiungere vette incredibili nella mia carriera. Nel 2015 ho giocato la finale di Champions contro il Barcellona, il 2016 si è concluso con l'Europeo, in cui siamo usciti contro la Germania ai rigori, con il mio gol segnato contro Neuer. È stato l'inizio dell'ascesa della mia carriera". Sono anni in cui Bonucci è diventato uno dei riferimenti della difesa bianconera e, contemporaneamente, ha attirato l'attenzione dei grandi club europei. Tra questi anche il Manchester City di Guardiola.
Il corteggiamento di Guardiola
Il tecnico catalano vedeva nel difensore italiano un profilo particolarmente adatto alla sua idea di calcio, soprattutto per la capacità di impostare l'azione dalla linea arretrata. E così ha preso forma un corteggiamento che, come ha raccontato Bonucci, è diventato sempre più concreto: "Per il mio stile di gioco, l'allenatore che predilige di più giocare da dietro è Guardiola. Così cominciò un corteggiamento serrato per diverse settimane. Quando ti chiama Guardiola non è un corteggiamento qualsiasi. Cominci a vacillare, nel mezzo c'era l'Europeo e dovevo stare concentrato, ma anche durante il torneo ci sono stati momenti di condivisione". Una situazione tutt'altro che semplice da gestire. Da una parte la possibilità di lavorare con uno degli allenatori più importanti del calcio internazionale, dall'altra una Juventus che rappresentava ormai una parte fondamentale della sua identità sportiva.
La Juventus e il dubbio sul futuro
Il legame con i bianconeri ha finito per pesare in maniera decisiva. Bonucci ha raccontato di aver vissuto quel periodo oscillando tra l'entusiasmo per una possibile esperienza in Premier League e il desiderio di continuare il proprio percorso a Torino: "Da parte mia, l'idea di lasciare la Juventus mi faceva tremare il cuore. Alcuni giorni mi dicevo 'Bellissimo, la Premier League, Guardiola', il giorno dopo invece 'Ho sempre sognato la Juventus' e devo dire che in questo Alessandro Lucci mi ha aiutato tanto". Una riflessione che, riletta a posteriori, assume un significato ancora maggiore alla luce di ciò che sarebbe successo l'anno seguente.
Il trasferimento al Milan e il ripensamento
Nel 2017 è arrivata infatti la separazione dalla Juventus e il trasferimento al Milan. Una scelta che Bonucci oggi analizza, collegandola a un periodo personale particolarmente delicato e a una perdita di lucidità nelle valutazioni: "L'anno dopo, con il passaggio al Milan, avevo perso lucidità dopo i fatti che erano successi nel 2017. In quel caso Alessandro è stato lucido nell'analisi della situazione. Stavo per diventare una colonna della Juventus, e il percorso che dovevo fare era quello lì. Non era successo nulla che mi facesse pensare "Non stai più bene qui, devi andare via". Ero nella comfort zone che mi rendeva performante e quindi non aveva senso andare via". Il racconto di Bonucci restituisce così l'immagine di una scelta maturata in un momento particolare, quando gli equilibri costruiti negli anni sembravano essersi improvvisamente incrinati.
La malattia di Matteo e la scelta di restare alla Juve
Nel racconto del suo mancato passaggio al City, c'è poi un altro elemento, questa volta profondamente personale, che finì per intrecciarsi con la decisione sul futuro: la malattia del figlio Matteo, spiegando quanto quella situazione abbia inciso sul rapporto con la Juventus e sulla volontà di proseguire il proprio cammino in bianconero. "Dopo l'Europeo ho parlato con la Juve. Io sono uno che ha sempre creduto nelle energie che si mettono insieme per far sì che una cosa succeda". In quel contesto, anche la posizione della società fu chiara. Secondo il racconto dell'ex difensore, la Juventus non avrebbe preso in considerazione una sua cessione neppure davanti a un'offerta particolarmente importante: "La malattia di Matteo e il mio non sentirmi al 100% pronto a lasciare la Juve è stata una normale conseguenza rimanere. Essere allenato da Guardiola mi avrebbe permesso di avere un bagaglio più grande, sotto l'aspetto tecnico e tattico. Analizzare il percorso dentro e intorno all'ambito sportivo è stata una crescita".
Ci sono carriere che a un certo punto sembrano prendere una direzione già scritta. Per Leonardo Bonucci (ora collaboratore tecnico del ct Mancini), quella traiettoria ha avuto un'accelerazione tra il 2014 e il 2016, gli anni della consacrazione internazionale e delle grandi notti europee. La finale di Champions League contro il Barcellona, l'Europeo con l'Italia e quel gol segnato a Manuel Neuer: ricordi che hanno segnato profondamente il percorso del difensore. Ma proprio in quel periodo, mentre la sua carriera decollava, Bonucci si trovò anche davanti a un bivio. Da una parte la Juventus, il club con cui aveva costruito il proprio percorso; dall'altra il Manchester City e il richiamo di Pep Guardiola, pronto a portarlo in Premier League. A distanza di anni, l'ex difensore ha ripercorso quei momenti in un'intervista realizzata dall'agenzia World Soccer Agency di Alessandro Lucci, raccontando retroscena, la mancanza di lucidità che lo ha portato al Milan, dubbi e scelte che avrebbero potuto cambiare la sua storia calcistica.
Dalla finale di Champions al gol contro Neuer
Il biennio 2014/15-2015/16 ha rappresentato uno dei momenti decisivi della carriera di Bonucci. La Juventus raggiunse la finale di Champions League, prima di arrendersi al Barcellona, mentre l'anno successivo arrivò l'Europeo con la Nazionale italiana. Un percorso che il difensore ricorda così: "Le stagioni 2014/15 e 2015/16 mi hanno permesso di raggiungere vette incredibili nella mia carriera. Nel 2015 ho giocato la finale di Champions contro il Barcellona, il 2016 si è concluso con l'Europeo, in cui siamo usciti contro la Germania ai rigori, con il mio gol segnato contro Neuer. È stato l'inizio dell'ascesa della mia carriera". Sono anni in cui Bonucci è diventato uno dei riferimenti della difesa bianconera e, contemporaneamente, ha attirato l'attenzione dei grandi club europei. Tra questi anche il Manchester City di Guardiola.