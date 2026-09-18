Openda, che stoccata a Vlahovic! "Teneva la palla per sé. La Juve, Comolli e Tudor: vi spiego"

Openda al Lione sta vivendo una rinascita o almeno ci sta provando. I 4 gol e un assist di inizio stagione sono certamente un bel biglietto da visita, con la Juve che tifa per questo rendimento per sedersi poi nella prossima estate al tavolo con i francesi e magari discutere una cessione, al termine del prestito secco. In Ligue 1 ha trovato il suo ambiente ideale, meno pressioni e più centralità. L'anno in bianconero, al contrario, è stato un disastro: ha svuotato le casse del club e in cambio non ha ricevuto nulla. Openda però non ha rinnegato la scelta di approdare a Torino e ha puntato il dito contro Vlahovic, come uno dei motivi della sua difficile integrazione tattica, raccontando la sua esperienza a L'Equipe.
Openda, la scelta della Juve e il "problema" Vlahovic
Openda ha raccontato perché aveva scelto di giocare per la Juve: "Nel 2025, durante la pausa estiva ho parlato con Damien Comolli. Mi ha spiegato come voleva utilizzarmi in un campionato competitivo. In Italia, la squadra che gioca molto bene con gli spazi alle spalle della difesa è l’Inter, e anche la Roma sta iniziando a rendersene conto".
Poi ha continuato: "Se parlai con Tudor? L’allenatore mi voleva, ma Vlahovic e David giocavano già in quella posizione. Avevo complementarità con David, ma la squadra non era abituata a giocare con un giocatore di profondità e Vlahovic teneva per sé la palla". Una stoccata bella forte al suo ex compagno di squadra, ora al Besiktas.
"La Juve non è stata un errore"
L'attaccante belga però non ha rimpianti: "Se è stato un errore andare alla Juve? Non ho sbagliato. Mi ha aiutato a lavorare su certi aspetti che non avevo nemmeno considerato, come giocare in posizioni diverse o non giocare quando sai di essere pronto. È un club europeo molto importante, quindi devi anche essere in grado di gestire mentalmente questo tipo di situazioni. Sapevo esattamente a cosa andavo incontro e sono certo che, in circostanze diverse, sarebbe andata meglio. Ho cercato di ottenere la mia chance, e qualche volta l’ho avuta, ma verso la fine della stagione ho capito che per giocare dovevo andarmene. Non ho dubbi sulla mia scelta; se fosse stato un errore, non sarei qui a Lione, perché il Lione rimane una squadra molto forte. Un posto sano e una scelta di cui sono molto contento".
I numeri alla Juve e l'inizio top al Lione
È stato un anno da dimenticare quello di Openda alla Juventus. Arrivato a Torino con aspettative importanti (e un obbligo di riscatto da oltre 40 milioni), l’attaccante belga ha faticato a trovare continuità e spazio, chiudendo la sua esperienza in bianconero con appena un gol in Serie A e uno in Champions. Una stagione complicata, nella quale non è riuscito a esprimersi al meglio né a trovare quella fiducia necessaria per incidere.
Ora, però, al Lione sembra aver ritrovato serenità: lontano dalle pressioni di Torino e in un ambiente nel quale sente di poter giocare maggiormente per sé e per le proprie caratteristiche, Openda sta tornando protagonista. Il belga ha già segnato 4 gol e servito un assist, ritrovando quella leggerezza e quella convinzione che erano venute meno durante la parentesi juventina. Una nuova vita calcistica, dunque, per il belga, che a Lione sta provando a lasciarsi definitivamente alle spalle il difficile capitolo vissuto in bianconero.
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Openda al Lione sta vivendo una rinascita o almeno ci sta provando. I 4 gol e un assist di inizio stagione sono certamente un bel biglietto da visita, con la Juve che tifa per questo rendimento per sedersi poi nella prossima estate al tavolo con i francesi e magari discutere una cessione, al termine del prestito secco. In Ligue 1 ha trovato il suo ambiente ideale, meno pressioni e più centralità. L'anno in bianconero, al contrario, è stato un disastro: ha svuotato le casse del club e in cambio non ha ricevuto nulla. Openda però non ha rinnegato la scelta di approdare a Torino e ha puntato il dito contro Vlahovic, come uno dei motivi della sua difficile integrazione tattica, raccontando la sua esperienza a L'Equipe.
Openda, la scelta della Juve e il "problema" Vlahovic
Openda ha raccontato perché aveva scelto di giocare per la Juve: "Nel 2025, durante la pausa estiva ho parlato con Damien Comolli. Mi ha spiegato come voleva utilizzarmi in un campionato competitivo. In Italia, la squadra che gioca molto bene con gli spazi alle spalle della difesa è l’Inter, e anche la Roma sta iniziando a rendersene conto".
Poi ha continuato: "Se parlai con Tudor? L’allenatore mi voleva, ma Vlahovic e David giocavano già in quella posizione. Avevo complementarità con David, ma la squadra non era abituata a giocare con un giocatore di profondità e Vlahovic teneva per sé la palla". Una stoccata bella forte al suo ex compagno di squadra, ora al Besiktas.