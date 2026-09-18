Openda, che stoccata a Vlahovic! "Teneva la palla per sé. La Juve, Comolli e Tudor: vi spiego"

"La Juve non è stata un errore"

L'attaccante belga però non ha rimpianti: "Se è stato un errore andare alla Juve? Non ho sbagliato. Mi ha aiutato a lavorare su certi aspetti che non avevo nemmeno considerato, come giocare in posizioni diverse o non giocare quando sai di essere pronto. È un club europeo molto importante, quindi devi anche essere in grado di gestire mentalmente questo tipo di situazioni. Sapevo esattamente a cosa andavo incontro e sono certo che, in circostanze diverse, sarebbe andata meglio. Ho cercato di ottenere la mia chance, e qualche volta l’ho avuta, ma verso la fine della stagione ho capito che per giocare dovevo andarmene. Non ho dubbi sulla mia scelta; se fosse stato un errore, non sarei qui a Lione, perché il Lione rimane una squadra molto forte. Un posto sano e una scelta di cui sono molto contento".