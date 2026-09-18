“Cancelliamo lo stereotipo del calciatore ignorante”: Buffon torna tra i banchi di scuola

Non è mai troppo tardi per rimettersi a studiare. Lo deve sapere bene Gianluigi Buffon, che a 48 anni si è iscritto all'istituto paritario Marconi per concludere il percorso scolastico e conseguire il diploma di scuola superiore. L'ex portiere della Juventus, infatti, aveva interrotto gli studi agli inizi della sua carriera, ma ora ha deciso di riprenderli. "Lo voglio per me stesso, per i miei genitorie anche per essere d'esempio ai miei figli - le sue parole riportate dal quotidiano Libertà di Piacenza -. L'obiettivo è cancellare lo stereotipo che ancora molti cavalcano, quello del calciatore ignorante".

Studente ma anche insegnante: Buffon sale in cattedra Dopo aver sostenuto l'esame di idoneità alla terza classe di Ragioneria al Marconi, dopo decenni Buffon tornerà quindi sui libri di scuola. L'ex portiere non frequenterà ogni giorno le lezioni, ma i dirigenti scolastici stanno preparando per lui un progetto didattico ad hoc da seguire a distanza. Poi a fine anno ci sarà l'esame di maturità. Nel frattempo, però, Buffon ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi "compagni" di classe, visto che l'ex bianconero è salito in cattedra per parlare agli studenti. La leggenda del calcio italiano ha parlato ai giovani della sua esperienza nel mondo dello sport, dei tanti successi ma anche delle difficoltà.

L'errore più grande della sua vita: "Che non rifarei mai" Ma da cosa nasce questa voglia di riprendere gli studi? In un intervista di alcuni anni fa, Buffon aveva rivelato: "Ho fatto parecchi errori e quello di cui vado meno orgoglioso è stato aver comprato il diploma. Non lo rifarei assolutamente, è una scorciatoia sbagliata e io non sono un uomo da scorciatoie". Arrivato a 48 anni, quindi, l'ex portiere della Nazionale ha deciso di passare dalle parole ai fatti, e completare quindi gli studi. Un nuovo modo per mettersi in gioco e dimostrare il suo valore dopo aver vinto un Mondiale, 10 Scudetti, un campionato francese, una Coppa Uefa, sei Coppe Italia e un titolo europeo Under 21. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE