Grabara "supereroe" della Juve: ecco perché indossa la maschera blu... come Batman

Volendo parafrase una delle frasi più famose dei fumetti di Batman, la prima partita di Kamil Grabara con la maglia della Juventus si potrebbe riassumere in questo modo: "Potresti non essere quello di cui la Juventus ha bisogno, ma potresti essere quello che la Juventus merita". Non un nome altisonante o un acquito da 100 milioni, ma il giocatore giusto al momento giusto. Perché se dal mercato estivo sono arrivati tanti attaccanti di spessore, da Kolo Muani e Woltemade fino ad Alajbegovic, fa riflettere come contro il NEC uno degli assist sia stato proprio del portiere polacco. Lancio lunghissimo da 70 metri per servire Nico Gonzalez, uscita a vuoto del portiere avversario, gol. "Non è ciò che sono dentro a definirmi, ma ciò che faccio", direbbe il giustiziere mascherato di Gotham. In questo caso, un assist.

Perché Grabara indossa una maschera blu? Le origini della "Batman-maske" Tutte queste citazioni a Batman non sono un caso, ma un rimando alla maschera che il nuovo portiere della Juventus indossa da ormai diversi anni. Era il 2022 e il polacco giocava nel Copenhagen. Durante una partita contro l'Aalborg Boldspilklub il classe 1999 è uscito per un intervento su un pallone alto, ma è stato colpito al volto da un avversario. Un intervento involontario ma durissimo, che gli ha provocato una grave frattura. "Ho sentito che il colpo mi ha distrutto la faccia e che l'occhio si è chiuso immediatamente. Pensavo che si fosse rotto qualcosa, ma quanto accaduto era più di quello che potevo aspettarmi", ha raccontato. Grabara è stato quindi costretto a lunghissimo e delicato intervento, durato addirittura sette ore.

Juventus "Sono io il vostro Locatelli!", "L'Aura c'è": goleada Juve al NEC e i social si scatenano Dopo circa due mesi dall'operazione, il portiere è quindi tornato in campo, con una mascherina protettiva blu, che i tifosi del Copenhagen hanno subito ribattezzato: "Batman-maske". Come successo anche con Osimhen in Serie A, però, il polacco si è abituato a indossare questa protezione e ha continuato a utilizzarla anche quando non era più strettamente necessaria. Grabara ha spiegato di non avvertire la sua presenza, e anzi di avere la sensazione di giocare meglio quando la indossa. "Ci giocherò per il resto della mia carriera e sono felice di farlo. Fa parte di me ed è diventato come il mio biglietto da visita", ha spiegato. Quello che era nato come un dispositivo di protezione si è trasformato quindi in un portafortuna, che in campo lo trasforma quasi in un supereroe mascherato. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE