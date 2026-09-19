"La faccettina da c…" per Spalletti, così Nico è diventato leader Juve: alla Continassa tutti sicuri

TORINO - «Autostima e faccettina da c... per mettere a posto le cose». Chissà se Nico Gonzalez si sia sintonizzato lo scorso novembre - quando era a più di quattrocento chilometri di distanza - per assistere a una delle tante massime che Spalletti ha voluto indirizzare al duo David-Openda nella vana speranza di risvegliarne le velleità. O se, semplicemente, se la sia sentita ripetere “vis a vis” alla Continassa. Ma è indubbio che ci sia la mano di Lucio dietro quest’inedita e benaugurante versione dell’argentino in bianconero.
Juve, da quel Nico a questo
Sfrontato, intenso e predisposto al sacrificio quando necessario. Difficile trovare un comune denominatore tra questo Nico e quello scialbo e approssimativo della gestione Motta-Tudor. Non solo in termini realizzativi (già due gol e un assist in quattro partite), ma proprio a livello di approccio dentro e fuori dal campo.
Basta dare un’occhiata a una delle tante istantanee del match vinto contro il Nec, con l’argentino che, dopo aver segnato la rete dell’1-0 ed essersi procurato il penalty, ha scacciato via tutti per consegnare nelle mani di Woltemade il pallone.
Nico, le parole dopo il NEC
«Per lui era importante calciarlo perché è con Kolo una delle nostre punte - l’analisi di Nico a margine del match -. Hanno bisogno del gol, vivono per quello e spero che questo per loro non sia che l’inizio. Sono troppo importanti per noi. Oggi mi trovo bene in questa squadra e questo grazie anche al mister che continua a darmi fiducia e mi permette di divertirmi in campo. È ancora lunga, ma speriamo di poter continuare così».
Gesti e dichiarazioni da leader indiscusso dello spogliatoio quale è diventato nel giro di pochissime settimane. Non si gioca una finale Mondiale da titolare con l’Argentina per caso...
Chi lo vede all’opera quotidianamente alla Continassa ne racconta il senso di appartenenza - tra discorsi alla squadra e pacche ai più giovani - e una garra che traspare soprattutto nel corso delle partitelle.
Il calciomercato e le parole di Spalletti
E no, non era scontato. Non a margine di un’estate trascorsa con la valigia in mano, alla luce di un ritorno imminente tra le fila del Cholo. Spalletti ha scelto la via della trasparenza. Con la società - decisa a cederlo per far rifiatare le casse - e con il ragazzo: «O arriva un’offerta congrua al tuo valore o ti voglio con me per la prossima stagione».
E chi si illudeva che Nico potesse ritagliarsi - perlopiù - un ruolo da gregario si è dovuto subito ricredere: prima l’ingresso decisivo con gol nella ripresa del match con il Parma, poi l’ottima prova da titolare col Milan e la successiva conferma dal primo minuto nell’esordio di Europa League con il Nec.
Con l'Atalanta...
Il tutto alle spese di Conceiçao, ancora troppo evanescente a ridosso dell’area di rigore avversaria. E per il match con l’Atalanta, l’impressione è che sarà di nuovo lui ad agire sull’out di destra. Difficile, del resto, rinunciare alla sua generosità in fase di copertura e alla sfrontatezza di Alajbegovic. Vincere con l’Atalanta è l’unico modo per blindare l’ambiente ed evitare che le tre settimane di sosta si trasformino in un’apnea di veleni e pessimismo. Anche perché, da lunedì, Spalletti si ritroverà a lavorare con un gruppo ridotto ai minimi termini, svuotato dalle partenze con le rispettive nazionali dei vari Grabara, Celik, Koopmeiners, Kalulu, Woltemade, Zhegrova, Lucumi, Alajbegovic, Nico, Conceiçao e Douglas Luiz.
TORINO - «Autostima e faccettina da c... per mettere a posto le cose». Chissà se Nico Gonzalez si sia sintonizzato lo scorso novembre - quando era a più di quattrocento chilometri di distanza - per assistere a una delle tante massime che Spalletti ha voluto indirizzare al duo David-Openda nella vana speranza di risvegliarne le velleità. O se, semplicemente, se la sia sentita ripetere “vis a vis” alla Continassa. Ma è indubbio che ci sia la mano di Lucio dietro quest’inedita e benaugurante versione dell’argentino in bianconero.
Juve, da quel Nico a questo
Sfrontato, intenso e predisposto al sacrificio quando necessario. Difficile trovare un comune denominatore tra questo Nico e quello scialbo e approssimativo della gestione Motta-Tudor. Non solo in termini realizzativi (già due gol e un assist in quattro partite), ma proprio a livello di approccio dentro e fuori dal campo.
Basta dare un’occhiata a una delle tante istantanee del match vinto contro il Nec, con l’argentino che, dopo aver segnato la rete dell’1-0 ed essersi procurato il penalty, ha scacciato via tutti per consegnare nelle mani di Woltemade il pallone.