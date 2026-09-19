"La faccettina da c…" per Spalletti, così Nico è diventato leader Juve: alla Continassa tutti sicuri

Nico, le parole dopo il NEC

«Per lui era importante calciarlo perché è con Kolo una delle nostre punte - l’analisi di Nico a margine del match -. Hanno bisogno del gol, vivono per quello e spero che questo per loro non sia che l’inizio. Sono troppo importanti per noi. Oggi mi trovo bene in questa squadra e questo grazie anche al mister che continua a darmi fiducia e mi permette di divertirmi in campo. È ancora lunga, ma speriamo di poter continuare così».