McKennie capitano, consacrazione e assist da lontano: Spalletti cambia la Juve per lui

TORINO - Nella Juve dei nuovi leader, spicca il ruolo di Weston McKennie. Spalletti lo ha elevato a elemento imprescindibile nello scacchiere tattico: non è sempre stato così nella lunga avventura del texano a Torino, anzi. La piena maturità tecnica è ormai una dote acquisita, non solo determinata dai gradi di capitano come successo nel debutto in Europa League. Giovedì sera contro il Nec l’americano ha indossato la fascia per una consacrazione totale: peso specifico all’interno dello spogliatoio e anni di militanza lo rendono un punto fermo.
McKennie leader Juve
Anche se sul suo modo di intendere il ruolo di leader in campo, da capitano, c’è ancora tempo e modo per migliorare: nel parlare con l’arbitro, nel mediare, nell’evitare criticità, insomma in tutte quelle sfumature che fanno comunque parte di un ruolo così importante e a volte, forse, un po’ sottovalutato.
Ma McKennie è leader soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico: per Spalletti è punto di equilibrio senza il quale la Juve rischia di traballare. E il suo rientro in campo dopo aver saltato tre partite di campionato è coinciso con il roboante successo europeo: il ritorno del versatile texano ha permesso a Spalletti di poter modificare il sistema di gioco, passando alla difesa a tre senza perdere spessore e qualità sulle corsie laterali.
Spalletti, cosa cambia con McKennie
Con McKennie in campo, il tecnico di Certaldo ha spostato Celik sulla destra con il conseguente adeguamento dell’americano a sinistra, in un ruolo che, pur non essendo quello naturale, ricopre con massima affidabilità. Proprio da una sgasata di McKennie sulla corsia mancina, trasformata in prateria dalle lacune del Nec in fase difensiva, è arrivato il momentaneo 2-0 bianconero, con assist di Wes ad Alajbegovic, bravo nel calciare con potenza e precisione a incrociare.
«Avevamo bisogno di più compattezza - così Spalletti dopo la vittoria in Europa League sulla possibilità di cambiare sistema con McKennie - forza e di un blocco squadra più unito. Dovevamo lasciare meno spazio dietro la linea di difesa. Per come è andata la scelta di cambiare qualcosa è stato giusto. Questo è un modo di giocare che l’anno scorso ci ha fatto vincere tante partite. Non voglio parlare di infortuni, ma ne avevamo davvero pochi da sostituire stasera, soprattutto sulle fasce».
Cambiaso ancora a rischio
Inoltre il fatto che il ct della Nazionale statunitense Pochettino non abbia convocato il centrocampista bianconero aiuterà Spalletti a gestirlo nelle settimane di sosta, in modo da averlo ancora più tirato a lucido alla ripresa, quando ripartiranno campionato ed Europa League. Però prima c’è l’Atalanta e McKennie si candida per essere di nuovo titolare, indipendentemente dal fatto che Spalletti possa schierare la squadra con il 3-4-2-1 oppure ritornare al 4-2-3-1. Possibile invece che Cambiaso debba saltare anche il match di domani allo Stadium: il terzino aveva sentito dolore prima del match con il Nec e non era stato convocato per l’Europa League. E ieri ha svolto allenamento differenziato: resta in forte dubbio per l’Atalanta, con il tecnico bianconero che deciderà oggi cosa fare.
TORINO - Nella Juve dei nuovi leader, spicca il ruolo di Weston McKennie. Spalletti lo ha elevato a elemento imprescindibile nello scacchiere tattico: non è sempre stato così nella lunga avventura del texano a Torino, anzi. La piena maturità tecnica è ormai una dote acquisita, non solo determinata dai gradi di capitano come successo nel debutto in Europa League. Giovedì sera contro il Nec l’americano ha indossato la fascia per una consacrazione totale: peso specifico all’interno dello spogliatoio e anni di militanza lo rendono un punto fermo.
McKennie leader Juve
Anche se sul suo modo di intendere il ruolo di leader in campo, da capitano, c’è ancora tempo e modo per migliorare: nel parlare con l’arbitro, nel mediare, nell’evitare criticità, insomma in tutte quelle sfumature che fanno comunque parte di un ruolo così importante e a volte, forse, un po’ sottovalutato.
Ma McKennie è leader soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico: per Spalletti è punto di equilibrio senza il quale la Juve rischia di traballare. E il suo rientro in campo dopo aver saltato tre partite di campionato è coinciso con il roboante successo europeo: il ritorno del versatile texano ha permesso a Spalletti di poter modificare il sistema di gioco, passando alla difesa a tre senza perdere spessore e qualità sulle corsie laterali.