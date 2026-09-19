McKennie capitano, consacrazione e assist da lontano: Spalletti cambia la Juve per lui

TORINO - Nella Juve dei nuovi leader, spicca il ruolo di Weston McKennie. Spalletti lo ha elevato a elemento imprescindibile nello scacchiere tattico: non è sempre stato così nella lunga avventura del texano a Torino, anzi. La piena maturità tecnica è ormai una dote acquisita, non solo determinata dai gradi di capitano come successo nel debutto in Europa League. Giovedì sera contro il Nec l’americano ha indossato la fascia per una consacrazione totale: peso specifico all’interno dello spogliatoio e anni di militanza lo rendono un punto fermo.

McKennie leader Juve Anche se sul suo modo di intendere il ruolo di leader in campo, da capitano, c’è ancora tempo e modo per migliorare: nel parlare con l’arbitro, nel mediare, nell’evitare criticità, insomma in tutte quelle sfumature che fanno comunque parte di un ruolo così importante e a volte, forse, un po’ sottovalutato.

Ma McKennie è leader soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico: per Spalletti è punto di equilibrio senza il quale la Juve rischia di traballare. E il suo rientro in campo dopo aver saltato tre partite di campionato è coinciso con il roboante successo europeo: il ritorno del versatile texano ha permesso a Spalletti di poter modificare il sistema di gioco, passando alla difesa a tre senza perdere spessore e qualità sulle corsie laterali.