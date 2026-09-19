"Difesa Juve? Guardate Van Dijk. Chi può cambiare le sorti e occhio a comprare da..."

Negli occhi di Sergio Porrini il ricordo dell'ultima Champions League, vinta dalla Juventus trent'anni fa, è ancora vivo. Il rigore di Jugovic, la corsa verso Peruzzi, un gruppo leggendario che vinceva nello spogliatoio prima che in campo. Qualcosa di difficilmente replicabile nella Juve attuale, che però secondo l'ex difensore bianconero e orobico, ha margini importanti per tornare ai massimi livelli. Difesa a tre e fiducia a Spalletti.
Sfatare il tabù Atalanta
I numeri dicono che l'Atalanta non perde a Torino da otto sfide, mentre la Juventus non vince due partite di fila contro i bergamaschi dal 2016. «I numeri prima o poi vengono battuti. Per la Juve può essere la volta buona (ride, ndr)».
Nel 5-0 al Nec sono più i meriti della Juventus o i demeriti della squadra olandese? «In Europa cinque gol non li fai facilmente a nessuno. La Juve ha trovato una squadra in difficoltà anche nel proprio campionato, però doveva vincere e lo ha fatto in maniera convincente».
"Juve, gli unici a cambiare le sorti"
L'Europa League può contribuire a portare entusiasmo anche in campionato? «Vincere aiuta a vincere e a creare mentalità positiva. La Juventus deve considerarsi tra le candidate alla vittoria. È una competizione nella quale, per il livello delle squadre presenti, può giocarsi le proprie possibilità».
Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani: quale potrebbe essere il miglior acquisto del mercato Juve? «Sono tutti acquisti importanti, ma gli unici che possono cambiare le sorti della Juve sono Yildiz e McKennie, hanno la personalità giusta per alzare il livello della squadra».
Nico Gonzalez, Koopmeiners, Gatti e Zhegrova sembrava dovessero partire e invece di recente sono stati decisivi. Fortuna o bravura di Spalletti? «Quando ci sono prestazioni importanti, non è fortuna. I giocatori hanno dimostrato attaccamento alla maglia, bravo anche Spalletti che li ha tenuti in considerazione, stimolandoli».
Koopmeiners, Kalulu, Bremer: cosa pensa Porrini
E Koopmeiners? Finora ha funzionato benissimo solo nell’Atalanta di Gasperini. «Ci sono giocatori che in un determinato contesto diventano ottimi, in altri invece faticano. Prima di acquistare un calciatore allenato da Gasperini, bisogna pensarci tanto...».
Nella sconfitta con il Sassuolo, Bremer e Kalulu hanno avuto difficoltà: come se lo spiega? «Van Dijk ha fatto fatica qualche anno fa, quando il Liverpool non brillava come collettivo. Puoi essere bravo, ma se a livello di squadra e di centrocampo non ci sono le distanze giuste e non ci sono le coperture adeguate, diventa tutto molto più difficile».
Juve meglio a tre o a quattro in difesa? «Ho visto un po' di sbandamenti con la difesa a quattro. Per le caratteristiche fisiche dei difensori della Juventus, secondo me si esprimono al massimo con una difesa a tre».
Gatti, per grinta e anche per senso del gol, le ricorda un po’ lei? «Per grinta e dedizione sicuramente ci sono delle similitudini; dal punto di vista tecnico-tattico e per duttilità, mi rivedo di più in Kalulu».
"Conte e Spalletti, vi spiego"
Dopo il ko col Sassuolo, tra i tifosi della Juventus è aleggiato anche il nome di Antonio Conte. La convince Spalletti come condottiero? «Le esperienze precedenti parlano per Spalletti, è uno dei più bravi tecnici italiani. Se si è deciso di continuare con lui gli va dato il tempo necessario. Poi ci sono allenatori di un livello superiore, come ad esempio Conte».
Voi eravate abituati a Moggi, Giraudo, Agnelli. Cosa manca a Massara e Carnevali? «Massara e Carnevali sono due bravi dirigenti, non solo a livello di competenze, ma anche dal punto di vista umano. Sicuramente a livello carismatico e dal punto di vista della personalità, qualcosa manca».
La rosa attuale della Juventus è solo da quarto posto o si può puntare a qualcosa di più? «Secondo me può aspirare a qualcosa di più, la metto sullo stesso livello di Milan e Napoli. L’Inter è la squadra da battere, dietro vedo la Roma».
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Negli occhi di Sergio Porrini il ricordo dell'ultima Champions League, vinta dalla Juventus trent'anni fa, è ancora vivo. Il rigore di Jugovic, la corsa verso Peruzzi, un gruppo leggendario che vinceva nello spogliatoio prima che in campo. Qualcosa di difficilmente replicabile nella Juve attuale, che però secondo l'ex difensore bianconero e orobico, ha margini importanti per tornare ai massimi livelli. Difesa a tre e fiducia a Spalletti.
Sfatare il tabù Atalanta
I numeri dicono che l'Atalanta non perde a Torino da otto sfide, mentre la Juventus non vince due partite di fila contro i bergamaschi dal 2016. «I numeri prima o poi vengono battuti. Per la Juve può essere la volta buona (ride, ndr)».
Nel 5-0 al Nec sono più i meriti della Juventus o i demeriti della squadra olandese? «In Europa cinque gol non li fai facilmente a nessuno. La Juve ha trovato una squadra in difficoltà anche nel proprio campionato, però doveva vincere e lo ha fatto in maniera convincente».