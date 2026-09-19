"Difesa Juve? Guardate Van Dijk. Chi può cambiare le sorti e occhio a comprare da..."

E Koopmeiners? Finora ha funzionato benissimo solo nell’Atalanta di Gasperini. «Ci sono giocatori che in un determinato contesto diventano ottimi, in altri invece faticano. Prima di acquistare un calciatore allenato da Gasperini, bisogna pensarci tanto...».

Nella sconfitta con il Sassuolo, Bremer e Kalulu hanno avuto difficoltà: come se lo spiega? «Van Dijk ha fatto fatica qualche anno fa, quando il Liverpool non brillava come collettivo. Puoi essere bravo, ma se a livello di squadra e di centrocampo non ci sono le distanze giuste e non ci sono le coperture adeguate, diventa tutto molto più difficile».