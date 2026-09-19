La Juve incassa, 15 milioni sicuri: ecco com'è arrivato subito il tesoretto

Europa League, il Value Pillar

Il plus relativo al piazzamento nella League Phase - come spiegato da “Calcio e Finanza” - sarà diviso in 666 parti uguali il cui valore di base della singola quota è quantificabile in 75mila euro. A completare i ricavi della Juventus in Europa League ci sarà anche il cosiddetto value pillar, attraverso il quale la Uefa distribuisce le somme legate al valore dei diritti televisivi e al peso storico dei club: distribuisce 198 milioni di euro, e si suddivide in quota europea e non europea. La prima è assegnata in base all’importanza dei diritti televisivi nazionali e al ranking Uefa negli ultimi cinque anni; l’altra invece è calcolata in base al ranking storico decennale.