La Juve incassa, 15 milioni sicuri: ecco com'è arrivato subito il tesoretto

La partenza lanciatissima della Juventus in Europa League è un ottimo segnale anche per le casse bianconere, “orfane” dei mancati introiti da Champions League: una botta pesante, ma anche l’altra Europa può dare qualche soddisfazione, dal punto di vista economico e non solo. Nell’analisi di “Calcio e Finanza” si mette in evidenza come il format dell’Europa League, che è passata dalla stagione 2024/25 all’introduzione dell’aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche all’aumento del numero di partite, possa portare dei buoni introiti grazie alle vittorie, con maggiori ricavi quantificabili in 565 milioni da distribuire tra tutte le società.
Juve, i milioni in arrivo
Così è possibile fare una stima di quanto la Juventus possa guadagnare, specialmente se dovesse mantenere questo ritmo e rimanere nelle prime posizioni della classifica nella fase campionato della competizione: con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase ha ricevuto 4,31 milioni di euro, quota suddivisa in un acconto iniziale di 4,14 milioni e un saldo di 170 mila euro.
Sconfiggendo il Nec, il club bianconero si è già assicurato altri 450mila euro. E un bonus ulteriore è inoltre previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla classifica al termine della prima fase, dunque anche la differenza reti e la classifica avulsa possono avere un certo peso specifico pure a livello economico.
Europa League, il Value Pillar
Il plus relativo al piazzamento nella League Phase - come spiegato da “Calcio e Finanza” - sarà diviso in 666 parti uguali il cui valore di base della singola quota è quantificabile in 75mila euro. A completare i ricavi della Juventus in Europa League ci sarà anche il cosiddetto value pillar, attraverso il quale la Uefa distribuisce le somme legate al valore dei diritti televisivi e al peso storico dei club: distribuisce 198 milioni di euro, e si suddivide in quota europea e non europea. La prima è assegnata in base all’importanza dei diritti televisivi nazionali e al ranking Uefa negli ultimi cinque anni; l’altra invece è calcolata in base al ranking storico decennale.
15 milioni incassati
Per la Juventus, sulla base delle stime per la stagione 2026/27 di “Calcio e Finanza”, la quota europea sarebbe pari a 7 milioni di euro, mentre la quota non europea ammonterebbe a 3 milioni di euro: in totale, perciò, la Juventus andrebbe circa 10 milioni attraverso appunto il value pillar. Si può già dire quale sia la quota già incassata dalla società bianconera, considerando la vittoria con gli olandesi del Nec e sommando, come detto, il value pillar: quasi 15 milioni di euro. Per riassumere, voce per voce, ecco la lista dei compensi che la Juventus ha già ottenuto per l’Europa League in corso dopo la prima giornata: 4,3 milioni per la partecipazione; 10 milioni di value pillar, 530 mila tra la vittoria e il posizionamento in classifica.
La partenza lanciatissima della Juventus in Europa League è un ottimo segnale anche per le casse bianconere, “orfane” dei mancati introiti da Champions League: una botta pesante, ma anche l’altra Europa può dare qualche soddisfazione, dal punto di vista economico e non solo. Nell’analisi di “Calcio e Finanza” si mette in evidenza come il format dell’Europa League, che è passata dalla stagione 2024/25 all’introduzione dell’aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche all’aumento del numero di partite, possa portare dei buoni introiti grazie alle vittorie, con maggiori ricavi quantificabili in 565 milioni da distribuire tra tutte le società.
Juve, i milioni in arrivo
Così è possibile fare una stima di quanto la Juventus possa guadagnare, specialmente se dovesse mantenere questo ritmo e rimanere nelle prime posizioni della classifica nella fase campionato della competizione: con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase ha ricevuto 4,31 milioni di euro, quota suddivisa in un acconto iniziale di 4,14 milioni e un saldo di 170 mila euro.
Sconfiggendo il Nec, il club bianconero si è già assicurato altri 450mila euro. E un bonus ulteriore è inoltre previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla classifica al termine della prima fase, dunque anche la differenza reti e la classifica avulsa possono avere un certo peso specifico pure a livello economico.