Diretta Lazio-Juve Primavera, formazioni e risultato in tempo reale

Voglia di reagire per la Juventus Primavera. I bianconeri di Padoin sono reduci da due ko di fila, prima quello con il Milan e poi quello contro l’AlbinoLeffe (nonostante l’iniziale vantaggio firmato Keutgen). In generale nelle prime quattro gare non è arrivata la vittoria: due pareggi nelle prime due sfide. Un successo che l’U20 juventina proverà a trovare nel match contro la Lazio: i biancocelesti fino ad ora hanno ottenuto ben tre vittorie nelle prime quattro giornate.