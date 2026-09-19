Diretta Lazio-Juve Primavera, formazioni e risultato in tempo reale

Voglia di reagire per la Juventus Primavera. I bianconeri di Padoin sono reduci da due ko di fila, prima quello con il Milan e poi quello contro l’AlbinoLeffe (nonostante l’iniziale vantaggio firmato Keutgen). In generale nelle prime quattro gare non è arrivata la vittoria: due pareggi nelle prime due sfide. Un successo che l’U20 juventina proverà a trovare nel match contro la Lazio: i biancocelesti fino ad ora hanno ottenuto ben tre vittorie nelle prime quattro giornate.
Lazio-Juventus Primavera, la diretta
14' - SUPER SOSNA! Grande azione personale e diagonale di destro, grande risposta di Pannozzo
11' - Reazione Lazio: Eone si mette in proprio, insidioso tiro cross basso su cui non può però arrivare nessuno, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore e si perde in out
10' - Altro tentativo dalla distanza da parte dei bianconeri, stavolta affidato a Sosna con un tiro di prima intenzione: la palla però termina abbondantemente a lato
4' - Si fa vedere in avanti la Juventus: break di Keutgen, l'azione prosegue fino al tentativo di tiro di Vallana respinto dalla retroguardia biancoceleste
1' - SI PARTE! Comincia il match
Dove vedere la partita
Il match tra Lazio e Juventus Primavera, in programma sabato 19 settembre alle ore 11, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell’evento.
Le formazioni ufficiali
LAZIO PRIMAVERA: Pannozzo, Ciucci, Santagostino Baldi, Massimo Battisti, Landi, Pernaselci, Bordoni, Montano, Winston Eone, Ferrante, Bagordo.
A disposizione: D'Alessio, Millo, Canali, Guise Gatto, Zangari, Stornelli, Boccardelli, Avram, Kovač, Mecozzi, Riggi.
Allenatore: Francesco Punzi
JUVENTUS PRIMAVERA: Huli, Sylla, Lopez Comellas, Sosna, Vallana, Borasio, Keutgen, Camara, Bamballi Gnikpingo, Reynaud, Beydts.
A disposizione: Nava, Rigo, Gielen, Bracco, Corigliano, Bellino, Santa Maria, Precupanu, Sall Samb, Brancato, De Brul.
Allenatore: Simone Padoin
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Voglia di reagire per la Juventus Primavera. I bianconeri di Padoin sono reduci da due ko di fila, prima quello con il Milan e poi quello contro l’AlbinoLeffe (nonostante l’iniziale vantaggio firmato Keutgen). In generale nelle prime quattro gare non è arrivata la vittoria: due pareggi nelle prime due sfide. Un successo che l’U20 juventina proverà a trovare nel match contro la Lazio: i biancocelesti fino ad ora hanno ottenuto ben tre vittorie nelle prime quattro giornate.
Lazio-Juventus Primavera, la diretta
14' - SUPER SOSNA! Grande azione personale e diagonale di destro, grande risposta di Pannozzo
11' - Reazione Lazio: Eone si mette in proprio, insidioso tiro cross basso su cui non può però arrivare nessuno, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore e si perde in out
10' - Altro tentativo dalla distanza da parte dei bianconeri, stavolta affidato a Sosna con un tiro di prima intenzione: la palla però termina abbondantemente a lato
4' - Si fa vedere in avanti la Juventus: break di Keutgen, l'azione prosegue fino al tentativo di tiro di Vallana respinto dalla retroguardia biancoceleste
1' - SI PARTE! Comincia il match