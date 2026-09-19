Diretta Juve-Roma, finale di Women's Cup: formazioni e risultato in tempo reale

Ultimo atto della Women’s Cup. Juventus e Roma, ancora loro l’una di fronte all’altra. Le giallorosse sono reduci dal roboante 7-1 rifilato al Sassuolo, le bianconere arrivano alla sfida dopo l’entusiasmante vittoria sull’Inter, e con tanta voglia di non sbagliare contro le giallorosse. Messaggio chiaro arrivato alla vigilia da Martina Lenzini: “Questa non è una partita di campionato e le finali sono sempre imprevedibili”. Così invece mister Isaac Guerrero: “L’emozione di giocare questa finale è accompagnata dalla responsabilità. Sappiamo quale squadra e quale Club rappresentiamo. Vincere: è una realtà che ti chiede ogni giorno di scendere in campo e provare a farlo”.
Juventus-Roma, dove vedere la finale di Women’s Cup
La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato 19 settembre alle ore 18 presso lo Stadio dei Pini Torquato Bresciani, sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport, e in streaming su RaiPlay e NOW. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale della finale.
Le probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-3): Rusek; D’Auria, Rosucci, Salvai; Ferreira Pinto, Schatzer, Stole Godo, Carbonell; Chiba, Redondo, Serturini
Allenatore: Isaac Guerrero
ROMA (4-4-2): Soggiu; Bergamaschi, Antoine, Ottey, Oliviero; Rieke, Greggi, Giugliano, Doms; Piemonte, Van Dooren
Allenatore: Gianpiero Piovani
ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli
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