Diretta Juve-Roma, finale di Women's Cup: formazioni e risultato in tempo reale

Ultimo atto della Women’s Cup. Juventus e Roma, ancora loro l’una di fronte all’altra. Le giallorosse sono reduci dal roboante 7-1 rifilato al Sassuolo, le bianconere arrivano alla sfida dopo l’entusiasmante vittoria sull’Inter, e con tanta voglia di non sbagliare contro le giallorosse. Messaggio chiaro arrivato alla vigilia da Martina Lenzini: “Questa non è una partita di campionato e le finali sono sempre imprevedibili”. Così invece mister Isaac Guerrero: “L’emozione di giocare questa finale è accompagnata dalla responsabilità. Sappiamo quale squadra e quale Club rappresentiamo. Vincere: è una realtà che ti chiede ogni giorno di scendere in campo e provare a farlo”.