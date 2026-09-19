Juve, trionfo in rimonta nella Serie A Women's Cup: doppietta Redondo poi Rusek decisiva ai rigori

La Juve riesce a portare casa la Women's Cup dopo i calci di rigore. Decisivo il doppio errore della Roma e la parata di Rusek su Oliviero a regalare il trofeo alle bianconere. Partita dalle mille emozioni con la squadra di Guerrero bravo a recuperare il doppio svantaggio e alla fine a prendersi il successo. Una battaglia al Torquato Bresciani di Viareggio con le giallorosse brave prima a sfruttare un paio di disattenzioni difensive delle bianconere e firmare il vantaggio con Van Dooren e poi il raddoppio nella ripresa con Antoine. La formazione allenata da Guerrero accorcia subito le distanze con Redondo che alla fine trova anche la doppietta su calcio di rigore. Nei supplementari un palo per parte: Sarriegi coglie la traversa di testa e Corelli il montante. La gara si chiude ai calci di rigore con le bianconere perfette dal dischetto.
Women, Juve-Roma: rivivi la diretta
Finisce qui! La Women's Cup rimane a Torino grazie alla rimonta e alla vittoria ai calci di rigore contro la Roma.
Oliviero sul dischetto: Rusek para e la Juve vince il trofeo.
Schatzer sul dischetto: gol e 4-2 per la Juve.
Per la Roma va Ottey: primo errore, con la traversa colpita dalla calciatrice giallorossa.
Ora è Stolen Godo a calciare per le bianconere: non sbaglia e di nuovo avanti la Juve.
Pandini sul dischetto per le giallorosse: rigore angolato e 2-2.
Per la Juve tocca a Bartel: Soggiu intuisce ma non devia, bianconere sul 2-1.
Giugliano va per la Roma: segna anche lei, tutto in parità.
Sarriegi è la prima a calciare: spiazza Soggiu e porta la Juve avanti.
CALCI DI RIGORE
120' - Termina la sfida dopo un minuto di recupero.
118' - Roma vicina al vantaggio: Greggi in rovesciata spedisce fuori di pochissimo.
111' - Cambio per la Juve: fuori Redondo e dentro Mece.
108' - OCCASIONE ROMA! Giugliano arriva alla conclusione e Rusek gli nega la gioia della rete.
107' - OCCASIONE JUVE! Sarriegi a tu per tu con Soggiu si fa ipnotizzare dall'estremo difensore giallorosso. Sugli sviluppi del calcio d'angolo è ancora Sarriegi che di testa prende la traversa.
106' - Iniziato il secondo tempo supplementare. Un cambio per la Roma: dentro Thogersen e fuori Bergamaschi.
INTERVALLO
105' - Occasione Roma! Ancora Giugliano a rendersi pericolosa, il suo mancino esce di pochissimo a lato. L'arbitro fischia anche la fine del primo tempo supplementare.
104' - Giugliano calcia da lontano, pallone alto sopra la traversa.
100' - PALO ROMA! Corelli prova la conclusione con il mancino e prende il montante.
97' - È la Juve ad avere la verve maggiore in questo momento.
93' - Schatzer ci prova dalla distanza, tiro alto della centrocampista bianconera.
90' - Al via i supplementari.
SUPPLEMENTARI
90+8' - Termina la sfida a Viareggio. La Juve riacciuffa il pari nel finale e porta la gara contro la Roma ai supplementari.
90+7' - GOL JUVENTUS! Redondo dal dischetto non sbaglia, fa 2-2 e riporta tutto in parità.
90+5' - RIGORE PER LA JUVE! Redondo gira il pallone e Antoine tocca la sfera con la mano, l'arbitro non ha dubbi e fischia il penalty per le bianconere.
90+2' - OCCASIONE JUVE! Sarriegi sciupa una ghiotta palla gol, il tiro col mancino si stampa sul palo e viene preso dalla difesa giallorossa.
90' - Sei i minuti di recupero.
88' - Doppio cambio Roma: dentro Pandini e Jahnukainen, fuori Doms e Rieke.
86' - Ora è la Juve in pressing offensivo alla ricerca del pari.
82' - La Roma prova a chiuderla in questo finale: Giugliano batte l'angolo ma Rusek esce bene e blocca.
80' - Guerrero manda in campo Sarriegi per Sarturini.
76' - Nella Roma esce Piemonte ed entra Oladipo.
74' - Doppio cambio per la Juve: dentro D'Auria e Noordman e fuori Lenzini e Chiba.
72' - Cambio per la Roma: fuori Van Dooren e dentro Corelli.
63' - Occasione Roma! Piemonte tocca il pallone con la punta, ma non trova la porta per pochissimo.
62' - Cambio per la Juve: dentro Stolen Godo, fuori Pinto.
59' - GOL JUVENTUS! Carbonell crossa al centro, Soggiu esce male e Redondo non sbaglia il tap-in.
55' - GOL ROMA! Giugliano batte l'angolo in mezzo, il pallone sbuca sul secondo palo e Antoine da due passi raddoppia.
53' - Sempre la Roma pericolosa in questo avvio di secondo tempo.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio per la Juve: dentro Bartel per Khelifi.
INTERVALLO
45+3' - Termina la prima frazione: Roma avanti sulla Juve grazie alla rete di Van Dooren.
45' - Tre minuti di recupero.
40' - La Juve fatica a creare pericoli in avanti.
33' - La Roma recupera il pallone in area Juve: Giugliano va al tiro dal limite, ma Rusek blocca.
27' - GOL ROMA! Bergamaschi mette in mezzo dal fondo e Van Dooren deposita in rete il vantaggio giallorosso.
24' - Cooling break.
18' - Giugliano prova la conclusione con il destro, tiro debole della capitana giallorossa e fuori dalla porta.
13' - OCCASIONE JUVE! Serturini entra in area di rigore e col destro lascia partire un bel tiro, Soggiu vola e devia in angolo.
6' - Gestione del pallone per la Roma in questi primi minuti.
1' - Iniziata la sfida al Torquato Bresciani di Viareggio, dopo il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola.
Juventus-Roma, dove vedere la finale di Women’s Cup
La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato 19 settembre alle ore 18 presso lo Stadio dei Pini Torquato Bresciani, sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport, e in streaming su RaiPlay e NOW. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale della finale.
Il messaggio di Lenzini
Messaggio chiaro arrivato alla vigilia da Martina Lenzini: “Questa non è una partita di campionato e le finali sono sempre imprevedibili”. Così invece mister Isaac Guerrero: “L’emozione di giocare questa finale è accompagnata dalla responsabilità. Sappiamo quale squadra e quale Club rappresentiamo. Vincere: è una realtà che ti chiede ogni giorno di scendere in campo e provare a farlo”.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-3): Rusek; Carbonell, Sylla, Lenzini; Schatzer, Rosucci, Redondo, Serturini; Khelifi, Chiba, Pinto. A disposizione: De Jong, Bartel, Noordman, Godø, Pavan, Salvai, D’Auria, Mallardi, Meçe, Viljamaa, Sarriegi. Allenatore: Isaac Guerrero.
ROMA (4-4-2): Soggiu; Antoine, Doms, Van Dooren, Giugliano, Ottey, Oliviero, Piemonte, Greggi, Bergamaschi, Rieke. A disposizione: Heatley, Jahnukainen, Pilgrim, Corelli, Oladipo, Pandini, Baldi, Thøgersen, Babajide, Vergani, Klobučarević. Allenatore: Gianpiero Piovani.
ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli
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La Juve riesce a portare casa la Women's Cup dopo i calci di rigore. Decisivo il doppio errore della Roma e la parata di Rusek su Oliviero a regalare il trofeo alle bianconere. Partita dalle mille emozioni con la squadra di Guerrero bravo a recuperare il doppio svantaggio e alla fine a prendersi il successo. Una battaglia al Torquato Bresciani di Viareggio con le giallorosse brave prima a sfruttare un paio di disattenzioni difensive delle bianconere e firmare il vantaggio con Van Dooren e poi il raddoppio nella ripresa con Antoine. La formazione allenata da Guerrero accorcia subito le distanze con Redondo che alla fine trova anche la doppietta su calcio di rigore. Nei supplementari un palo per parte: Sarriegi coglie la traversa di testa e Corelli il montante. La gara si chiude ai calci di rigore con le bianconere perfette dal dischetto.
Women, Juve-Roma: rivivi la diretta
Finisce qui! La Women's Cup rimane a Torino grazie alla rimonta e alla vittoria ai calci di rigore contro la Roma.
Oliviero sul dischetto: Rusek para e la Juve vince il trofeo.
Schatzer sul dischetto: gol e 4-2 per la Juve.
Per la Roma va Ottey: primo errore, con la traversa colpita dalla calciatrice giallorossa.
Ora è Stolen Godo a calciare per le bianconere: non sbaglia e di nuovo avanti la Juve.
Pandini sul dischetto per le giallorosse: rigore angolato e 2-2.
Per la Juve tocca a Bartel: Soggiu intuisce ma non devia, bianconere sul 2-1.
Giugliano va per la Roma: segna anche lei, tutto in parità.
Sarriegi è la prima a calciare: spiazza Soggiu e porta la Juve avanti.
CALCI DI RIGORE
120' - Termina la sfida dopo un minuto di recupero.
118' - Roma vicina al vantaggio: Greggi in rovesciata spedisce fuori di pochissimo.
111' - Cambio per la Juve: fuori Redondo e dentro Mece.
108' - OCCASIONE ROMA! Giugliano arriva alla conclusione e Rusek gli nega la gioia della rete.
107' - OCCASIONE JUVE! Sarriegi a tu per tu con Soggiu si fa ipnotizzare dall'estremo difensore giallorosso. Sugli sviluppi del calcio d'angolo è ancora Sarriegi che di testa prende la traversa.
106' - Iniziato il secondo tempo supplementare. Un cambio per la Roma: dentro Thogersen e fuori Bergamaschi.
INTERVALLO
105' - Occasione Roma! Ancora Giugliano a rendersi pericolosa, il suo mancino esce di pochissimo a lato. L'arbitro fischia anche la fine del primo tempo supplementare.
104' - Giugliano calcia da lontano, pallone alto sopra la traversa.
100' - PALO ROMA! Corelli prova la conclusione con il mancino e prende il montante.
97' - È la Juve ad avere la verve maggiore in questo momento.
93' - Schatzer ci prova dalla distanza, tiro alto della centrocampista bianconera.
90' - Al via i supplementari.
SUPPLEMENTARI
90+8' - Termina la sfida a Viareggio. La Juve riacciuffa il pari nel finale e porta la gara contro la Roma ai supplementari.
90+7' - GOL JUVENTUS! Redondo dal dischetto non sbaglia, fa 2-2 e riporta tutto in parità.
90+5' - RIGORE PER LA JUVE! Redondo gira il pallone e Antoine tocca la sfera con la mano, l'arbitro non ha dubbi e fischia il penalty per le bianconere.
90+2' - OCCASIONE JUVE! Sarriegi sciupa una ghiotta palla gol, il tiro col mancino si stampa sul palo e viene preso dalla difesa giallorossa.
90' - Sei i minuti di recupero.
88' - Doppio cambio Roma: dentro Pandini e Jahnukainen, fuori Doms e Rieke.
86' - Ora è la Juve in pressing offensivo alla ricerca del pari.
82' - La Roma prova a chiuderla in questo finale: Giugliano batte l'angolo ma Rusek esce bene e blocca.
80' - Guerrero manda in campo Sarriegi per Sarturini.
76' - Nella Roma esce Piemonte ed entra Oladipo.
74' - Doppio cambio per la Juve: dentro D'Auria e Noordman e fuori Lenzini e Chiba.
72' - Cambio per la Roma: fuori Van Dooren e dentro Corelli.
63' - Occasione Roma! Piemonte tocca il pallone con la punta, ma non trova la porta per pochissimo.
62' - Cambio per la Juve: dentro Stolen Godo, fuori Pinto.
59' - GOL JUVENTUS! Carbonell crossa al centro, Soggiu esce male e Redondo non sbaglia il tap-in.
55' - GOL ROMA! Giugliano batte l'angolo in mezzo, il pallone sbuca sul secondo palo e Antoine da due passi raddoppia.
53' - Sempre la Roma pericolosa in questo avvio di secondo tempo.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio per la Juve: dentro Bartel per Khelifi.
INTERVALLO
45+3' - Termina la prima frazione: Roma avanti sulla Juve grazie alla rete di Van Dooren.
45' - Tre minuti di recupero.
40' - La Juve fatica a creare pericoli in avanti.
33' - La Roma recupera il pallone in area Juve: Giugliano va al tiro dal limite, ma Rusek blocca.
27' - GOL ROMA! Bergamaschi mette in mezzo dal fondo e Van Dooren deposita in rete il vantaggio giallorosso.
24' - Cooling break.
18' - Giugliano prova la conclusione con il destro, tiro debole della capitana giallorossa e fuori dalla porta.
13' - OCCASIONE JUVE! Serturini entra in area di rigore e col destro lascia partire un bel tiro, Soggiu vola e devia in angolo.
6' - Gestione del pallone per la Roma in questi primi minuti.
1' - Iniziata la sfida al Torquato Bresciani di Viareggio, dopo il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola.