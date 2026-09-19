Juve, trionfo in rimonta nella Serie A Women's Cup: doppietta Redondo poi Rusek decisiva ai rigori

La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato 19 settembre alle ore 18 presso lo Stadio dei Pini Torquato Bresciani, sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport, e in streaming su RaiPlay e NOW. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale della finale.

Il messaggio di Lenzini

Messaggio chiaro arrivato alla vigilia da Martina Lenzini: “Questa non è una partita di campionato e le finali sono sempre imprevedibili”. Così invece mister Isaac Guerrero: “L’emozione di giocare questa finale è accompagnata dalla responsabilità. Sappiamo quale squadra e quale Club rappresentiamo. Vincere: è una realtà che ti chiede ogni giorno di scendere in campo e provare a farlo”.