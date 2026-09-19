Juventus in cerca di conferme contro l'Atalanta. Dopo lo strepitoso successo in Europa League contro il NEC per 5-0, la squadra di Luciano Spalletti vuole rilanciarsi in campionato, dove è reduce invece dal deludente ko con il Sassuolo. La reazione è arrivata immediata nel torneo europeo, ora i bianconeri proveranno a ripetersi in Serie A. Di fronte un’Atalanta reduce da ben due sconfitte consecutive in campionato, contro Roma e Cagliari, e desiderosa di rialzarsi.
Juve-Atalanta, dove vedere la partita
La sfida tra Juventus e Atalanta, in programma domenica 20 settembre alle ore 18 all'Allianz Stadium, sarà visibile sia su Dazn che su Sky, oltre che in streaming su NOW. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale del match.
Le probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani
Allenatore: Luciano Spalletti
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova Kossonunou, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe
Allenatore: Maurizio Sarri
ARBITRO: Luca Zufferli di Udine
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