Juventus in cerca di conferme contro l'Atalanta. Dopo lo strepitoso successo in Europa League contro il NEC per 5-0, la squadra di Luciano Spalletti vuole rilanciarsi in campionato, dove è reduce invece dal deludente ko con il Sassuolo. La reazione è arrivata immediata nel torneo europeo, ora i bianconeri proveranno a ripetersi in Serie A. Di fronte un’Atalanta reduce da ben due sconfitte consecutive in campionato, contro Roma e Cagliari, e desiderosa di rialzarsi.