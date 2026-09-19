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Juventus-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I bianconeri di Spalletti in cerca di conferme in campionato dopo il netto 5-0 al NEC in Europa League
2 min
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Juventus-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A © LAPRESSE
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Juventus in cerca di conferme contro l'Atalanta. Dopo lo strepitoso successo in Europa League contro il NEC per 5-0, la squadra di Luciano Spalletti vuole rilanciarsi in campionato, dove è reduce invece dal deludente ko con il Sassuolo. La reazione è arrivata immediata nel torneo europeo, ora i bianconeri proveranno a ripetersi in Serie A. Di fronte un’Atalanta reduce da ben due sconfitte consecutive in campionato, contro Roma e Cagliari, e desiderosa di rialzarsi.

Juve-Atalanta, dove vedere la partita

La sfida tra Juventus e Atalanta, in programma domenica 20 settembre alle ore 18 all'Allianz Stadium, sarà visibile sia su Dazn che su Sky, oltre che in streaming su NOW. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani
Allenatore: Luciano Spalletti

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova Kossonunou, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe
Allenatore: Maurizio Sarri

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

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