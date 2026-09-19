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Sarr avverte la Juve: "Con l'Atalanta non sarà facile. Spalletti e Vicario mi stanno aiutando"

"Abbiamo una grande opportunità", le parole del centrocampista bianconero in vista della sfida contro la squadra di Sarri
3 min
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Dopo aver giocato da titolare in Europa League contro il NEC, Pape Sarr potrebbe essere schierato di nuovo dal primo minuto anche contro l'Atalanta. Con Locatelli e Thuram infortunati, infatti, la Juventus non ha molte altre scelte in quella zona del campo e per questo il centrocampista senegalese si candida per una maglia da titolare anche contro l'Atalanta nonostante non sia ancora al 100% della forma fisica. Il classe 2002 è arrivato a Torino da infortunato e solo nelle ultime settimane ha iniziato ad allenarsi con il resto della squadra ma Luciano Spalletti è pronto a dargli ancora fiducia.

Pape Sarr: "Contro l'Atalanta non sarà facile. Spalletti e Vicario mi stanno aiutando"

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida contro i nerazzurri dell'ex Maurizio Sarri, Pape Sarr ha detto: "Penso che non sarà una partita facile, ma l'abbiamo preparata bene e saremo certamente pronti per domenica sera. Abbiamo una grande opportunità e la possibilità di vincere la gara". E su Spalletti ha aggiunto: "Mi sta aiutando, era la mia prima partita e sono stato infortunato tre mesi, ha provato a darmi consigli sulla posizione, la palla, su come coprire il campo e mi ha aiutato tra il primo e il secondo tempo". Il centrocampista ha parlato anche di Guglielmo Vicario, fino a poche settimane suo compagno di squadra al Tottenham: "Sì, mi aiuta. Sto iniziando a imparare l'italiano e mi dà un sacco di consigli".

Sarr verso un'altra maglia da titolare

L'inserimento in squadra e nei meccanismi della Juve di Sarr sarà fondamentale per Luciano Spalletti. I bianconeri, infatti, in quella zona del campo possono contare soltanto su Douglas Luiz, Koopmeiners e il giovane Owusu. Ecco quindi che il centrocampista senegalese, giocatore dotato di fisicità e dinamismo, può essere l'innesto ideale per completare il reparto, con al suo fianco la qualità del brasiliano o dell'olandese. 

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