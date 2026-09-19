Juve, che guaio: lungo stop per Grabara!

Non c'è limite al peggio in casa Juve. Oltre alle problematiche di Andrea Cambiaso, costretto a saltare anche la sfida di domani contro l'Atalanta perché tormentato dalla caviglia, si è fatto male in allenamento Kamil Grabara, fresco d'esordio dal primo minuto in Europa League con assist per Nico Gonzalez per il vantaggio bianconero. La diagnosi è severissima: si tratta di una lesione al crociato anteriore del ginocchio. Intervento chirurgico pressoché certo per Grabara, che deve rinunciare anche alla Nazionale. Un problema molto serio per la Juve, che ora potrebbe essere costretta a tornare sul mercato degli svincolati per individuare un vice di Guglielmo Vicario. Il conteggio infortuni gravi cresce ancora: dopo Yildiz, Thuram e Locatelli si aggiunge anche l'ex Wolfsburg.