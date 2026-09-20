Grabara, mazzata tremenda! La Juve non lo riscatta e guarda agli svincolati: un ex in lista

La sfortuna alla Continassa è un pozzo senza fondo. Impossibile, del resto, cercare spiegazioni differenti relativamente all’infortunio di Kamil Grabara, che tra tutti i giocatori attualmente in infermeria è colui che paga il conto più salato di tutti. Lo stop in allenamento gli costa carissimo: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, stagione praticamente finita e un biglietto già prenotato per il ritorno al Wolfsburg l’anno prossimo. Una situazione tremenda per il portiere polacco, costretto suo malgrado a rinunciare anche alla Nazionale.
Quarta operazione Juve
Grabara si dovrà operare: dal 31 agosto nel giro di tre settimane è il quarto giocatore a finire sotto i ferri dopo Yildiz, Thuram e Locatelli. Il terzo dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico di fama mondiale presso il Centre Orthopédique Santy di Lione: è il mago delle ginocchia. E la lista degli infortunati, col guaio di Grabara, torna nuovamente corposa: ai box ci sono lui, Ekhator, Boga, Thuram, Yildiz, Locatelli, Cabal e Cambiaso, che negli ultimi due giorni ha fatto dei preoccupanti passi indietro per quanto concerne la caviglia. Non ce l’ha fatta col Nec e nemmeno per l’Atalanta strapperà la convocazione. Un’ecatombe alla Continassa, con Spalletti costretto a fare gli scongiuri anche durante la sosta delle nazionali, che spesso anche alla Juve regala delle spiacevoli sorprese.
Pinsoglio il vice, poi Radu
Per Grabara, poi, l’infortunio rappresenta una beffa atroce. Aveva appena esordito col Nec in Europa League, convincendo tutti: non solo per le qualità mostrate in fase di impostazione, ma anche per la serenità trasmessa tra i pali. Spalletti era convinto di aver trovato un’ottima alternativa a Vicario, uno in grado di giocarsi il posto con l’italiano nel corso della stagione. Ora, invece, una tremenda doccia fredda che investe tutto l’ambiente bianconero. Si riparte, naturalmente, dall’estremo difensore azzurro. Alle sue spalle Carlo Pinsoglio, promosso nei panni di vice. Subito dietro spicca Riccardo Radu, classe 2007 titolare della Next Gen: la Juve crede molto nel ragazzo e durante la sosta verranno fatte delle valutazioni approfondite sul lungo periodo.
I portieri svincolati
Orizzonti semplici: puntare sui portieri attualmente in rosa fino a gennaio o rivolgersi alla platea degli svincolati. La prima strada pare la più percorribile, anche perché i numeri uno a spasso si contano sulle dita di una mano. Anzi, meno. Tra questi spicca Neto, un ex stimato. 37 anni, svincolato dopo la parentesi al Botafogo, sarà oggetto di riflessioni da parte di Massara. Oppure Sergio Rico, che dopo il grave incidente a cavallo del 2023 ha seriamente rischiato la vita senza mai riuscire più a tornare ai livelli di un tempo. Candidati al momento poco convincenti, ma la sosta per le nazionali diraderà le nubi. Più semplice arrivare a gennaio e scegliere senza limitazioni. Per Grabara, il cui infortunio ieri ha scosso lo spogliatoio, operazione sicura e tempi di recupero lunghissimi. La Juve gli starà vicino, ma verosimilmente non lo riscatterà: a luglio ripartirà dal Wolfsburg, proprietario del suo cartellino.
La sfortuna alla Continassa è un pozzo senza fondo. Impossibile, del resto, cercare spiegazioni differenti relativamente all’infortunio di Kamil Grabara, che tra tutti i giocatori attualmente in infermeria è colui che paga il conto più salato di tutti. Lo stop in allenamento gli costa carissimo: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, stagione praticamente finita e un biglietto già prenotato per il ritorno al Wolfsburg l’anno prossimo. Una situazione tremenda per il portiere polacco, costretto suo malgrado a rinunciare anche alla Nazionale.
Quarta operazione Juve
Grabara si dovrà operare: dal 31 agosto nel giro di tre settimane è il quarto giocatore a finire sotto i ferri dopo Yildiz, Thuram e Locatelli. Il terzo dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico di fama mondiale presso il Centre Orthopédique Santy di Lione: è il mago delle ginocchia. E la lista degli infortunati, col guaio di Grabara, torna nuovamente corposa: ai box ci sono lui, Ekhator, Boga, Thuram, Yildiz, Locatelli, Cabal e Cambiaso, che negli ultimi due giorni ha fatto dei preoccupanti passi indietro per quanto concerne la caviglia. Non ce l’ha fatta col Nec e nemmeno per l’Atalanta strapperà la convocazione. Un’ecatombe alla Continassa, con Spalletti costretto a fare gli scongiuri anche durante la sosta delle nazionali, che spesso anche alla Juve regala delle spiacevoli sorprese.