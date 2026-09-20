Grabara, mazzata tremenda! La Juve non lo riscatta e guarda agli svincolati: un ex in lista

La sfortuna alla Continassa è un pozzo senza fondo. Impossibile, del resto, cercare spiegazioni differenti relativamente all’ infortunio di Kamil Grabara , che tra tutti i giocatori attualmente in infermeria è colui che paga il conto più salato di tutti. Lo stop in allenamento gli costa carissimo: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, stagione praticamente finita e un biglietto già prenotato per il ritorno al Wolfsburg l’anno prossimo. Una situazione tremenda per il portiere polacco, costretto suo malgrado a rinunciare anche alla Nazionale.

Quarta operazione Juve

Grabara si dovrà operare: dal 31 agosto nel giro di tre settimane è il quarto giocatore a finire sotto i ferri dopo Yildiz, Thuram e Locatelli. Il terzo dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico di fama mondiale presso il Centre Orthopédique Santy di Lione: è il mago delle ginocchia. E la lista degli infortunati, col guaio di Grabara, torna nuovamente corposa: ai box ci sono lui, Ekhator, Boga, Thuram, Yildiz, Locatelli, Cabal e Cambiaso, che negli ultimi due giorni ha fatto dei preoccupanti passi indietro per quanto concerne la caviglia. Non ce l’ha fatta col Nec e nemmeno per l’Atalanta strapperà la convocazione. Un’ecatombe alla Continassa, con Spalletti costretto a fare gli scongiuri anche durante la sosta delle nazionali, che spesso anche alla Juve regala delle spiacevoli sorprese.