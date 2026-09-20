Juve-Atalanta, la chiave: Gaetano da limitare, Nico è la sua gabbia

La Juve sa che una vittoria prima della sosta cambia i giudizi sul recente passato e sulle prospettive future. Per l’Atalanta, se possibile, il discorso è elevato all’ennesima potenza. Gli occhi non possono che essere puntati su Maurizio Sarri: dal punto di vista tattico la sua è una rivoluzione Copernicana, in un ambiente che ha toccato picchi di splendore col calcio soffocante di Gasperini. Dea sempre uomo su uomo da dieci anni, il marchio della difesa a tre, la verticalità estrema. Tutto messo in discussione. La chiave di Juve-Atalanta? La gabbia che Spalletti sta studiando per Gianluca Gaetano, un elemento che conosce molto bene sin dai tempi di Napoli. In azzurro, nell’anno dello scudetto del 2023, trovò pochissimo spazio. L’abbondanza di quantità e qualità sull trequarti ha tarpato le ali al classe 2000 di Cimitille, comunque molto stimato da Lucio. Un pensierino da parte della Juve, prima del processo di rivalutazione di Douglas Luiz, è stato pure fatto. Giuntoli, però, su indicazione di Sarri ci è arrivato prima. Gaetano torna titolare dopo la squalifica contro il Cagliari ed è lui la fonte di gioco da tenere d’occhio, l’uomo che più di tutti può sconvolgere gli equilibri di una partita temuta alla Continassa. Per il valore, ancora non espresso, di un’Atalanta resa molto più solida dal mercato.

Nico Gonzalez e le altre scelte di Spalletti Esattamente come capitato in Europa League, sarà Nico Gonzalez l’uomo chiamato a prendere in consegna il play avversario in fase di non possesso. È già capitato con Lebreton del Nec, lo stesso film che vedrà anche Gaetano. Gli occhi bianconeri, poi, sono apertissimi per Jonathan Rowe. A Bologna lampi da grande giocatore hanno convinto l’Atalanta a battezzare lui per la trequarti. Parte dall’inizio, insieme a Charles De Ketelaere, per cercare di scombinare i piani di Spalletti. A proposito degli uomini alle spalle di Kolo Muani, assodata la presenza sicura di Nico Gonzalez (irrinunciabile per eccellenza in questa fase della stagione bianconera), c’è un ballottaggio che sarà risolto soltanto in mattinata: parte dall’inizio uno tra Chico Conceiçao e Kerim Alajbegovic. Il primo è però in netto vantaggio sul secondo, che si è sbloccato in Europa League.

Juventus Probabile formazione Juve, cosa cambia Spalletti: scelte e ballottaggi verso l’Atalanta Il lavoro del portoghese in fase di non possesso è indispensabile per garantire equilibrio ad una Juve fresca di sbandata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’impiego a mezzo servizio col Nec non è un indizio determinante, ma di sicuro è un segnale legato al fatto che Spalletti lo voglia fresco per l’Atalanta. Avrà un’alternativa di rilievo alle sue spalle: Edon Zhegrova. Fuori dalla lista Uefa,sì, ma reduce dalla doppietta di domenica scorsa e per questo riabilitato anche tra le rotazioni. Nel novero delle alternative in grado di spaccare la partita. Il 3-4-2-1, che in alcuni momenti della sfi da contro la Dea può comunque diventare un 4-2-3-1 (decisiva la duttilità di McKennie), resta la certezza dalla quale ripartire. Per dare continuità al sorriso che l’Europa League ha restituito a Lucio. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE