Juve-Atalanta, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come se la gioca Spalletti

La Juve torna in campo a distanza di pochi giorni dalla netta vittoria in Europa League contro il NEC . L'obiettivo dei bianconeri è quello di voler dare continuità e ritrovare il successo anche in Serie A, dopo il ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. Un match importante, dunque, quello con l' Atalanta dell'ex Sarri , soprattutto per mandare un segnale prima della sosta. Spalletit dovrà ancora una volta far fronte a diverse assenze, a cui si è aggiunta nelle scorse ore quella imprevista e lunga di Grabara .

Spalletti attinge dalla Next Gen per completare la rosa a disposizione in vista della sfida contro l'Atalanta. D'altronde gli infortuni sono tanti e, dunque, c'è da fare di necessità virtù. Senza Yildiz, Thuram e Locatelli con il loro rientro previsto nel 2027, a cui si aggiunge anche quello di Grabara. Tra gli assenti anche Cambiaso e Cabal, alla prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Per questo motivo nella lista diramata dalla Juve sono presenti Pagnucco, il portiere Radu e il centrocampista Makiobo ( ALLA SCOPERTA DI MAKIOBO )

15:15

Pape Sarr tra Atalanta e... Spalletti

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida contro i nerazzurri dell'ex Maurizio Sarri, Pape Sarr ha detto: "Penso che non sarà una partita facile, ma l'abbiamo preparata bene e saremo certamente pronti. Abbiamo una grande opportunità e la possibilità di vincere la gara". E su Spalletti ha aggiunto... (QUI LE SUE PAROLE)

15:10

La formazione di Sarri

Quale l'undici con cui scenderà in campo l'Atalanta all'Allianz Stadium? L'allenatore della Dea recupera Gaetano che dovrebbe giocare dall'inizio insieme a Kessie ed Ederson, in avanti sulla fascia mancina il dubbio è tra Rowe (favorito) ed Elmas (tatticamente più di copertura) ma la sensazione è che alla fine possa esserci in campo il 4-3-3 a trazione anteriore con l'ala inglese, Scamacca e De Ketelaere nel tridente (QUI I DETTAGLI)

15:05

Le scelte di Spalletti per l'Atalanta

Cosa cambia l'allenatore della Juve: scelte e ballottaggi verso la sfida contro i nerazzurri

15:00

Juve in cerca di conferme

Dopo la netta vittoria per 5-0 in Europa League contro il NEC, la Juve vuole ritrovare il successo anche in campionato dopo il ko col Sassuolo. Di fronte l'Atalanta dell'ex Maurizio Sarri, reduce da due sconfitte consecutive (contro Roma e Cagliari) e desiderosa di riscatto. Sarà l'ultimo match prima della lunghissima sosta nazionali: si tornerà in campo ad ottobre inoltrato

Allianz Stadium - Torino