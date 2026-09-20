Diretta Juve Next Gen-AlbinoLeffe: formazioni e risultato in tempo reale

Juventus Next Gen e AlbinoLeffe si affrontano nel lunch match di Serie C, entrambe ferme a quota 5 punti. Le due squadre hanno ottenuto finora una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con i bianconeri leggermente più vulnerabili in difesa. La Next Gen cerca di interrompere una serie negativa dopo il ko contro l’Ospitaletto e ritrovare continuità nei risultati. La squadra di Brambilla paga soprattutto inesperienza e difficoltà nella gestione dei diversi momenti delle partite e contro l’AlbinoLeffe servirà una prestazione più solida, con Owusu nuovamente a disposizione dopo l’esperienza europea con la prima squadra.