Diretta Juve Next Gen-AlbinoLeffe: formazioni e risultato in tempo reale

Juventus Next Gen e AlbinoLeffe si affrontano nel lunch match di Serie C, entrambe ferme a quota 5 punti. Le due squadre hanno ottenuto finora una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con i bianconeri leggermente più vulnerabili in difesa. La Next Gen cerca di interrompere una serie negativa dopo il ko contro l’Ospitaletto e ritrovare continuità nei risultati. La squadra di Brambilla paga soprattutto inesperienza e difficoltà nella gestione dei diversi momenti delle partite e contro l’AlbinoLeffe servirà una prestazione più solida, con Owusu nuovamente a disposizione dopo l’esperienza europea con la prima squadra.
Juve Next Gen-AlbinoLeffe: orario e dove vederla
La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo contro l’AlbinoLeffe per la sesta giornata del Girone A di Serie C. Il match è in programma domenica 20 settembre alle 12:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. Per chi non potrà seguire la gara dagli spalti, sarà possibile assistere alla sfida in diretta televisiva su Sky Sport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e Sky Go, sulle rispettive app scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Juve Next Gen: Cat Berro, Van Aarle, Corradi, Verde; Savio, Macca, Ripani, Owusu, Grelaud; Konate, Oboavwoduo. All. Brambilla
AlbinoLeffe: Baldi, Sciacca, Potop, Sottini; Barba, Mandelli, Agostinelli, Ballo; Simonelli, Stanzani, Lombardi. All. Zaffaroni
Arbitro: sig. Papi (Prato)
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