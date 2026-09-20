Convocati Juve, con l'Atalanta una new entry: Spalletti chiama Makiobo

Chi è Makiobo, il 2007 chiamato da Spalletti

Grady Makiobo è pronto a vivere una nuova tappa del suo percorso alla Juventus: Spalletti lo ha inserito tra i convocati per la sfida contro l’Atalanta. Per il giovane belga si tratta di un riconoscimento importante, arrivato dopo un percorso condizionato anche da un lungo stop per infortunio. Arrivato a Torino nell’estate 2025, inizialmente è stato aggregato alla Primavera di Padoin, prima di affacciarsi anche in Serie C con la Next Gen. Il problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro lo ha costretto a fermarsi per circa tre mesi, interrompendo bruscamente la sua crescita. Il rientro è arrivato il 21 gennaio 2026, da quel momento Makiobo ha progressivamente ritrovato continuità e condizione. A fine stagione ha totalizzato 15 presenze in Primavera 1, tre in Coppa Italia Primavera e altre tre in Serie C. La sua duttilità e le caratteristiche atletiche hanno convinto la Juventus a puntare ancora su di lui anche per la nuova stagione.