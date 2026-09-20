Convocati Juve, con l'Atalanta una new entry: Spalletti chiama Makiobo

Poche ore alla sfida tra Juve e Atalanta, Spalletti ha scelto i convocati per l'ultima gara di campionato prima della sosta di tre settimane. Tantissime le assenze in casa bianconera, tra cui quella di Grabara: il portiere polacco si è infortunato durante l'allenamento e subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta notizia per l'allenatore della Vecchia Signora, soprattutto dopo l'ottimo esordio con il NEC in Europa League. Tra le novità c'è Makiobo, oltre a Radu e Pagnucco dalla Next Gen.
Juve, la novità tra i convocati
Spalletti attinge dalla Next Gen per completare la rosa a disposizione in vista della sfida contro l'Atalanta. D'altronde gli infortuni sono tanti e, dunque, c'è da fare di necessità virtù. Senza Yildiz, Thuram e Locatelli con il loro rientro previsto nel 2027, a cui si aggiunge anche quello di Grabara. Tra gli assenti anche Cambiaso e Cabal, alla prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Per questo motivo nella lista diramata dalla Juve sono presenti Pagnucco, il portiere Radu e il centrocampista Makiobo. Assente Owusu, tornato con la seconda squadra e in campo nel match contro l'AlbinoLeffe.
Chi è Makiobo, il 2007 chiamato da Spalletti
Grady Makiobo è pronto a vivere una nuova tappa del suo percorso alla Juventus: Spalletti lo ha inserito tra i convocati per la sfida contro l’Atalanta. Per il giovane belga si tratta di un riconoscimento importante, arrivato dopo un percorso condizionato anche da un lungo stop per infortunio. Arrivato a Torino nell’estate 2025, inizialmente è stato aggregato alla Primavera di Padoin, prima di affacciarsi anche in Serie C con la Next Gen. Il problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro lo ha costretto a fermarsi per circa tre mesi, interrompendo bruscamente la sua crescita. Il rientro è arrivato il 21 gennaio 2026, da quel momento Makiobo ha progressivamente ritrovato continuità e condizione. A fine stagione ha totalizzato 15 presenze in Primavera 1, tre in Coppa Italia Primavera e altre tre in Serie C. La sua duttilità e le caratteristiche atletiche hanno convinto la Juventus a puntare ancora su di lui anche per la nuova stagione.
La trasformazione tattica che lo ha fatto crescere
La storia calcistica di Makiobo è stata segnata anche da un'importante trasformazione tattica, iniziata ai tempi del Club Brugge. Nato calcisticamente come difensore centrale, il classe 2007 è stato spostato in mediana durante il percorso nell’Under 18. Una scelta che gli ha permesso di ampliare il proprio raggio d’azione e sviluppare qualità sia nella fase di interdizione sia in quella offensiva. Nel nuovo ruolo ha mostrato personalità e senso degli inserimenti, arrivando a segnare quattro reti in 16 partite. Alla Juventus ha proseguito su questa strada, confermandosi come un elemento capace di ricoprire più posizioni nel centrocampo. Il ritorno da titolare nella gara contro il Cittadella ha offerto ulteriori indicazioni positive, attirando l’attenzione di Spalletti. La convocazione in prima squadra rappresenta così un altro passo di un percorso in costante evoluzione, con prospettive sempre più importanti.
Juve, la lista di Spalletti
Di seguito l'elenco completo dei convocati di Spalletti per la sfida contro l'Atalanta tra conferme e alcune novità, necessarie per sopperire alla tante assenze: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 40 Radu, 43 Pagnucco, 49 Makiobo.
Poche ore alla sfida tra Juve e Atalanta, Spalletti ha scelto i convocati per l'ultima gara di campionato prima della sosta di tre settimane. Tantissime le assenze in casa bianconera, tra cui quella di Grabara: il portiere polacco si è infortunato durante l'allenamento e subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta notizia per l'allenatore della Vecchia Signora, soprattutto dopo l'ottimo esordio con il NEC in Europa League. Tra le novità c'è Makiobo, oltre a Radu e Pagnucco dalla Next Gen.
Juve, la novità tra i convocati
Spalletti attinge dalla Next Gen per completare la rosa a disposizione in vista della sfida contro l'Atalanta. D'altronde gli infortuni sono tanti e, dunque, c'è da fare di necessità virtù. Senza Yildiz, Thuram e Locatelli con il loro rientro previsto nel 2027, a cui si aggiunge anche quello di Grabara. Tra gli assenti anche Cambiaso e Cabal, alla prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Per questo motivo nella lista diramata dalla Juve sono presenti Pagnucco, il portiere Radu e il centrocampista Makiobo. Assente Owusu, tornato con la seconda squadra e in campo nel match contro l'AlbinoLeffe.