Grabara, il retroscena dell'infortunio svelato da Spalletti in diretta tv

Dopo la vittoria importante contro il NEC, la Juventus vuole ripetersi anche in Serie A, nel big match contro l' Atalanta . Nel pre partita l'allenatore bianconero Luciano Spalletti a Sky Sport ha detto: " Cercheremo di avere un equilibrio , siamo alla ricerca della nostra identità. E non lo vai a trovare andando a bivacchiare. Non so farlo. Quando si ha palla si deve andare a cercare il gol, poi chiaro che non dobbiamo subire come contro il Sassuolo ma quelle sono scelte in campo che si fanno lì per lì. Perché le partite determinano i risultati e le scelte nei momenti di caos. Ma lo spirito di andare a vincere mi piace. Dobbiamo andare a comporre un carattere forte . Serve qualcosa di duraturo nel tempo".

Trovare un equilibrio con McKennie, Kolo Muani, Conceicao, Alajbegovic e Nico Gonzalez, però, non sarà facile: " Devono sapersi comportare in più momenti della partita, poi valuteremo . Con questa squadra è più probabile avere qualche minuto in più la palla tra i piedi. Altrimenti l'Atalanta ti porta in giro per il campo. Difendere e basta per me non è una scelta correttissima, ma poi lo racconterà la partita".

L'infortuno di Grabara: "Esercizio normalissimo e crociato anteriore completamente rotto"

Impossibile poi non parlare del grave infortunio di Grabara: "È chiaro che qui il pensiero va al ragazzo, alla qualità della persona. Perché gli deve succedere una cosa così? In un esercizio normalissimo, di ogni giorno. Ha sentito una fitta nel ginocchio e non se n'è reso conto. Crociato anteriore completamente rotto. Una roba che non si riesce a spiegare. Non ci si lamenta, ma un dispiacere per il ragazzo che va evidenziato".

Le parole di Spalletti a Dazn

L'allenatore della Juventus è poi intervenuto ai micorofoni di Dazn: "Mi aspetto una partita difficile perché l’Atalanta sa stare in campo. Le squadre di Sarri hanno sempre dettato il loro credo calcistico e se gli lasci il pallino del gioco ti portano per il campo. Anche nei momenti difficili voglio sempre che ci sia una testa che pensa. Le scelte individuali fanno il risultato della partita". E su Douglas Luiz: “Come cambiano i suoi compiti in base al partner che ha? Sa fare più cose, ha fatto vedere di essere bravo anche nella copertura del campo. Oggi dovrà prendere in mano la squadra e McKennie gli dovrà alleggerire la pressione”.

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