La reazione dei giocatori Juve a Del Piero in campo: quello che non si è visto

Prima l'ingresso in campo a sorpresa (in un Juve- Atalanta come l'ultima partita giocata con la maglia della Vecchia Signora), poi il boato del pubblico: quando Alessandro Del Piero torna all'Allianz Stadium è sempre una festa . Lo stadio bianconero è e sarà sempre casa sua, e i tifosi bianconeri colgono sempre ogni occasione per ricordarglielo, ricoprendolo di affetto. Ma alcune reazioni sono passate forse più inosservate, come quella di Spalletti e dei giocatori della Juventus .

Mentre Spalletti stava terminando la sua intervista pre partita , Del Piero è entrato in campo, ha abbracciato Carnevali ed è stato sostenuto da tutto lo Stadium. L'allenatore della Juventus si è quindi unito agli applausi , rendendo omaggio a una delle leggende più grandi di questo club. Ancora più curiose le reazioni di McKennie e Alajbegovic che, come raccontato da Dazn, sono sembrati increduli , quasi stupiti di fronte all'incredibile quantità di affetto dimostrato dal pubblico per l'ex attaccante.

I cori e i commenti dei tifosi

Il boato dello Stadium quando Del Piero è entrato in campo è stato incredibile. La Curva bianconera ha subito intonato il coro: "Oleee, Alessandro Del Piero, Oleeee!". Grande affetto dimostrato dai tifosi anche sui social, con i tifosi della Vecchia Signora che hanno scritto: "È semplicemente casa sua" e "Quando compare Del Piero tutto cambia per il meglio". Un altro ha aggiunto: "Vedere nel nostro stadio Alessandro Del Piero è e sarà per sempre un’emozione immensa". Perché il rapporto tra la Juve e Del Piero è sempre stato speciale e sono tanti, anzi tantissimi, i tifosi che vorrebbero vederlo sempre allo Stadium, possibilimente all'interno della società.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE