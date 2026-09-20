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La reazione dei giocatori Juve a Del Piero in campo: quello che non si è visto

L'ex attaccante torna allo Stadium, accolto dal boato dei tifosi e non solo: tutti i retroscena
3 min
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Prima l'ingresso in campo a sorpresa (in un Juve-Atalanta come l'ultima partita giocata con la maglia della Vecchia Signora), poi il boato del pubblico: quando Alessandro Del Piero torna all'Allianz Stadium è sempre una festa. Lo stadio bianconero è e sarà sempre casa sua, e i tifosi bianconeri colgono sempre ogni occasione per ricordarglielo, ricoprendolo di affetto. Ma alcune reazioni sono passate forse più inosservate, come quella di Spalletti e dei giocatori della Juventus.

Da Spalletti ai giocatori: la Juve rende omaggio a Del Piero

Mentre Spalletti stava terminando la sua intervista pre partita, Del Piero è entrato in campo, ha abbracciato Carnevali ed è stato sostenuto da tutto lo Stadium. L'allenatore della Juventus si è quindi unito agli applausi, rendendo omaggio a una delle leggende più grandi di questo club. Ancora più curiose le reazioni di McKennie e Alajbegovic che, come raccontato da Dazn, sono sembrati increduli, quasi stupiti di fronte all'incredibile quantità di affetto dimostrato dal pubblico per l'ex attaccante. 

I cori e i commenti dei tifosi

Il boato dello Stadium quando Del Piero è entrato in campo è stato incredibile. La Curva bianconera ha subito intonato il coro: "Oleee, Alessandro Del Piero, Oleeee!". Grande affetto dimostrato dai tifosi anche sui social, con i tifosi della Vecchia Signora che hanno scritto: "È semplicemente casa sua" e "Quando compare Del Piero tutto cambia per il meglio". Un altro ha aggiunto: "Vedere nel nostro stadio Alessandro Del Piero è e sarà per sempre un’emozione immensa". Perché il rapporto tra la Juve e Del Piero è sempre stato speciale e sono tanti, anzi tantissimi, i tifosi che vorrebbero vederlo sempre allo Stadium, possibilimente all'interno della società.

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