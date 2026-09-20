Spalletti: "Mazzola? Ci vuole rispetto! Kolo bomber ma gli ho tradotto zeppetta. E sul portiere..."

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Juventus torna subito a vincere in Serie A: battuta 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di Conceicao e Bremer. I bianconeri salgono così a quota 10 punti dopo cinque giornate, a -3 dalla testa della classifica. Al termine dell'incontro l'allenatore della Vecchia Signora, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Solo con una grande disponibilità del gruppo molto professionale riesci a fare questo. Ricordiamoci che abbiamo giocato giovedì, abbiamo anche annullato l’allenamento per evitare infortuni. Chi aveva giocato giovedì ha fatto solo defaticante e ha rigiocato. Il mio lavoro è facilitato con queste persone qui. Vogliamo dedicare questa vittoria a tutti gli infortunati e per ultimo a Grabara, una roba insopportabile quello che gli è successo".
"Con una sconfitta ti crolla tutto addosso, sono già cambiati tre allenatori"
La Juventus è a 10 punti, tanti quanti il Como, ma è stata molto criticata: "Ormai è così, con una sconfitta ti crolla tutto addosso - ha detto Spalletti -. Sono già cambiati tre allenatori". Poi sul minuto di silenzio per Mazzola rovinato dai tifosi: “Non bisogna fare scelte che possano andare contro la sportività. Mi dispiace, ma non so neanche bene le ragioni. La parte sportiva bisogna averla sempre a cuore, senza essere condizionati da altro”.
Nico e McKennie, i jolly della Juve di Spalletti
Nico Gonzalez e McKennie si stanno rivelando dei veri e propri jolly: "Sono sempre loro che fanno la differenza. Io li ho messi nelle condizioni di poter sfruttare il modo di giocare dell’Atalanta, che è una squadra riconoscibilissima per palleggio. Qualche volta abbiamo fatto delle conduzioni interne con Celik e Nico, ma alcune volte ci hanno portato in giro per il campo e abbiamo dovuto cambiare. Abbiamo fatto una partita di sacrificio in alcune fasi del primo tempo".
1001 reti e i complimenti a Kolo: "Sono convinto che..."
La rete di Conceicao è stata la numero 1000 della carriera di Spalletti come allenatore, quella di Bremer la numero 1001. Di tutti questi gol ce n'è qualcuno che porta di più nel cuore? "Totti è sicuramente quello che ha fatto la differenza nella mia carriera. Era il mio primo periodo con calciatori forti, lui mi ha dato una mano nella crescita personale".
Poi su Kolo Muani: "Faccio i complimenti a Kolo per la grande partita e sono convinto che potrà far vedere che bomber è. Gli riconosco tantissimi qualità. Poi ha una grande facilità di corsa che è difficile da difendere. Non è stato fortunato sotto porta, ma è stato bravissimo quando ha salvato gol: ha fatto il passo verso la porta ed è rimasto lì come gli viene richiesto
Kolo Muani e la 'zeppetta': show Spalletti dopo Juve-Atalanta
L'allenatore bianconero è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo qualcosa che non mi è piaciuto? No, mi è piaciuto tutto. Anche perché queste partite si vincono mettendo in campo tutto quello che gli si chiede. Da giovedì in pratica non ci siamo più allenati, ieri non lo abbiamo fatto. Gli chiedi di fare qualcosa di diverso e loro cercano di farlo, per un allenatore non c'è prezzo quando lo fanno. Nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari ma possiamo fare dei passi in avanti per quanto riguarda l'inizio dell'azione. Potevamo fargli male perché ci erano capitati degli spazi. Ma va bene così perché veniamo da un periodo dove ci sono capitate delle cose, come la sconfitta del Sassuolo, che hanno creato qualche dubbio".
Poi su Kolo Muani, autore di una grandissima prestazione e applaudito da tutto lo Stadium al momento del cambio, ha aggiunto: "Ha fatto veramente una grande partita. Mi è dispiaciuto quando è arrivato davanti al portiere. Mi ha chiesto cosa vuol dire 'zeppetta' (ride ndr). Ma siamo molto felici, speriamo ora di recuperare qualche giocatore". E su Celik: "Abbiamo scelto di metterlo dalla parte di Bellanova, ma avendo messo Nico a fare il quinto, allora Celik si trovava libero. All'inizio era un po' un 3412 ma non ce l'abbiamo fatta".
Dal sostituto di Grabara a Mazzola: la conferenza stampa di Spalletti
Spalletti è poi intervenuto in conferenza stampa: "Il piano gara ti ordina quello da fare, ma non ti protegge dalla partita se non vai a capire alcune situazioni e non vai a trovare un equilibrio dinamico dentro alla velocità, alla caos dinamico. Si è fatta una buona gara ma in alcuni momenti del primo tempo non siamo stati bravi quando abbiamo recuperato palla a creare delle controffensive. Siamo stati costretti a fare una partita di sacrificio in alcuni momenti. La possibilità c’era, dobbiamo essere di quelli che vanno a cercare il motivo per cui vogliamo andare a vincere le partite. Non ci si può accontentare nel difendersi, bisogna giocare a viso aperto con tutti e vincere. L’abbiamo pagata col Sassuolo, ma l’ho rivista questa sera. Trovare un equilibrio competitivo anche quando soffri. Bisogna fare i complimenti ai calciatori, abbiamo giocato due giorni fa. Abbiamo giocato con un sistema differente all’inizio e ho visto disponibilità in tutti. Noi ieri abbiamo deciso all’ultimo momento di non scendere in campo, neanche scendere gli scalini… Mi dispiace per Grabara, per la qualità della persona, del professionista. Gli erano già successe episodi difficili in precedenza, va a lui, a Locatelli, Thuram, Yildiz il nostro pensiero. Non sono disponibili ma son a casa a fare il tifo per noi. È tutto bellissimo quando si vede questa atmosfera, questa disponibilità, questa amicizia, questa emozione nel darci sostegno".
Sui singoli ha poi aggiunto: "Sarr un ragazzo interessante, aveva giocato tutta la partita. È stato pulito nella gestione della palla. Kolo Muani stasera ha fatto una grandissima partita, ha dato una mano alla squadra. Ci ha salvato in un episodio che poteva costarci molto, poi anche nelle scorribande offensive. Peccato non abbia fatto gol, se l’era creato in maniera corretta. Ma va bene così, vederlo sorridere in spogliatoio ti dà la dimensione di quanto sia dentro la squadra". La Juve dovrà anche trovare un sostituto di Grabara: "Andiamo a vedere se ci sarà qualcosa che ci piace e se possiamo cercare tra gli svincolati qualcosa che può andarci bene senza aspettare gennaio".
Sul gesto antisportivo della curva durante il minuto di silenzio per Mazzola, Spalletti ha aggiunto: "Son cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport, del calcio come Scirea, Baresi, Mazzola. Tutte persone di dignità, valori umani, sportivi, da cui tutti abbiamo preso cose. Abbiamo conosciuto storie bellissime dalla loro professionalità, dal loro impegno continuo. Ho conosciuto Mazzola quando sono arrivato all’Inter, uno dei primi giorni è venuto ad abbracciarmi, trasferirmi la sua disponibilità per il mio incarico di quel momento lì e me lo ricorderò sempre. Mi ha dato una grande mano". Chiosa finale sul calendario: "La soluzione è sempre dentro di noi, nell’adattamento, nel trovare la contromisura corretta. Siamo sempre noi che riusciamo a toglierci dalle spalle al muro".
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Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Juventus torna subito a vincere in Serie A: battuta 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di Conceicao e Bremer. I bianconeri salgono così a quota 10 punti dopo cinque giornate, a -3 dalla testa della classifica. Al termine dell'incontro l'allenatore della Vecchia Signora, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Solo con una grande disponibilità del gruppo molto professionale riesci a fare questo. Ricordiamoci che abbiamo giocato giovedì, abbiamo anche annullato l’allenamento per evitare infortuni. Chi aveva giocato giovedì ha fatto solo defaticante e ha rigiocato. Il mio lavoro è facilitato con queste persone qui. Vogliamo dedicare questa vittoria a tutti gli infortunati e per ultimo a Grabara, una roba insopportabile quello che gli è successo".
"Con una sconfitta ti crolla tutto addosso, sono già cambiati tre allenatori"
La Juventus è a 10 punti, tanti quanti il Como, ma è stata molto criticata: "Ormai è così, con una sconfitta ti crolla tutto addosso - ha detto Spalletti -. Sono già cambiati tre allenatori". Poi sul minuto di silenzio per Mazzola rovinato dai tifosi: “Non bisogna fare scelte che possano andare contro la sportività. Mi dispiace, ma non so neanche bene le ragioni. La parte sportiva bisogna averla sempre a cuore, senza essere condizionati da altro”.
Nico e McKennie, i jolly della Juve di Spalletti
Nico Gonzalez e McKennie si stanno rivelando dei veri e propri jolly: "Sono sempre loro che fanno la differenza. Io li ho messi nelle condizioni di poter sfruttare il modo di giocare dell’Atalanta, che è una squadra riconoscibilissima per palleggio. Qualche volta abbiamo fatto delle conduzioni interne con Celik e Nico, ma alcune volte ci hanno portato in giro per il campo e abbiamo dovuto cambiare. Abbiamo fatto una partita di sacrificio in alcune fasi del primo tempo".