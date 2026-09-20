Spalletti: "Mazzola? Ci vuole rispetto! Kolo bomber ma gli ho tradotto zeppetta. E sul portiere..."

Dal sostituto di Grabara a Mazzola: la conferenza stampa di Spalletti Spalletti è poi intervenuto in conferenza stampa: "Il piano gara ti ordina quello da fare, ma non ti protegge dalla partita se non vai a capire alcune situazioni e non vai a trovare un equilibrio dinamico dentro alla velocità, alla caos dinamico. Si è fatta una buona gara ma in alcuni momenti del primo tempo non siamo stati bravi quando abbiamo recuperato palla a creare delle controffensive. Siamo stati costretti a fare una partita di sacrificio in alcuni momenti. La possibilità c’era, dobbiamo essere di quelli che vanno a cercare il motivo per cui vogliamo andare a vincere le partite. Non ci si può accontentare nel difendersi, bisogna giocare a viso aperto con tutti e vincere. L’abbiamo pagata col Sassuolo, ma l’ho rivista questa sera. Trovare un equilibrio competitivo anche quando soffri. Bisogna fare i complimenti ai calciatori, abbiamo giocato due giorni fa. Abbiamo giocato con un sistema differente all’inizio e ho visto disponibilità in tutti. Noi ieri abbiamo deciso all’ultimo momento di non scendere in campo, neanche scendere gli scalini… Mi dispiace per Grabara, per la qualità della persona, del professionista. Gli erano già successe episodi difficili in precedenza, va a lui, a Locatelli, Thuram, Yildiz il nostro pensiero. Non sono disponibili ma son a casa a fare il tifo per noi. È tutto bellissimo quando si vede questa atmosfera, questa disponibilità, questa amicizia, questa emozione nel darci sostegno".

Sui singoli ha poi aggiunto: "Sarr un ragazzo interessante, aveva giocato tutta la partita. È stato pulito nella gestione della palla. Kolo Muani stasera ha fatto una grandissima partita, ha dato una mano alla squadra. Ci ha salvato in un episodio che poteva costarci molto, poi anche nelle scorribande offensive. Peccato non abbia fatto gol, se l’era creato in maniera corretta. Ma va bene così, vederlo sorridere in spogliatoio ti dà la dimensione di quanto sia dentro la squadra". La Juve dovrà anche trovare un sostituto di Grabara: "Andiamo a vedere se ci sarà qualcosa che ci piace e se possiamo cercare tra gli svincolati qualcosa che può andarci bene senza aspettare gennaio".

Sul gesto antisportivo della curva durante il minuto di silenzio per Mazzola, Spalletti ha aggiunto: "Son cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport, del calcio come Scirea, Baresi, Mazzola. Tutte persone di dignità, valori umani, sportivi, da cui tutti abbiamo preso cose. Abbiamo conosciuto storie bellissime dalla loro professionalità, dal loro impegno continuo. Ho conosciuto Mazzola quando sono arrivato all’Inter, uno dei primi giorni è venuto ad abbracciarmi, trasferirmi la sua disponibilità per il mio incarico di quel momento lì e me lo ricorderò sempre. Mi ha dato una grande mano". Chiosa finale sul calendario: "La soluzione è sempre dentro di noi, nell’adattamento, nel trovare la contromisura corretta. Siamo sempre noi che riusciamo a toglierci dalle spalle al muro". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE