"Siamo fratelli, è questione di mentalità. MVP? Per me è Kolo": giocatori Juve in coro

Grazie alle reti di Conceicao e Bremer, la Juventus ha battuto 2-0 l'Atalanta, vincendo così un big match importantissimo. I bianconeri dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, infatti, sono tornati subito a vincere, andando alla pausa nazionali con 10 punti in classifica e un ritrovato ottimismo. "Penso che abbiamo fatto una buona partita - ha detto Conceicao a Sky Sport -. Nel primo tempo avremmo potuto avere di più la palla ma sappiamo che l'Atalanta è una squadra forte. Sono tre punti importanti".

"Per un terzino non deve essere semplice giocare contro di me" Sul suo ruolo in campo ha aggiunto: "Avevamo questa libertà di giocare dietro a Kolo, nei mezzi spazzi che lasciavano. Cambiavamo spesso posizione e per l'Atalanta era difficile, non avevano riferimenti". Poi sul gol segnato: "Stiamo lavorando in tutto. Ho fatto gol oggi, avrei potuto farlo prima. Ma il gol è una conseguenza di quello che facciamo. Dobbiamo continuare così. Devo lavorare per migliorare ma per un terzino deve essere difficile giocare contro di me. Devo fare più gol e più assist. Si chiede sempre di più agli attaccanti, ma devo aiutare la squadra a vincere tutte le partite".

Juventus Godo Muani, Kessie che non va, Spalletti Mata Sarr-i: le ironie social su Juve-Atalanta Conceicao a Dazn: "Millesimo gol di Spalletti? Così si ricorderà sempre di me" Quello di Conceicao è stato il gol numero 1000 della carriera di Spalletti da allenatore. A Dazn il portoghese ha detto: "Così si ricorda sempre di me. Però voglio fare di più. Voglio continuare così, sono tre punti importanti. Come mi trovo in mezzo al campo? Voglio diventare più completo possibile, così è più difficile per gli altri e non sanno dove mi trovo. Ho aiutato anche dietro quando c’è stato bisogno. Devo fare tutto. Non vinci se non giochi da squadra". Chico ha esultato togliendosi la polvere dalla maglia: "Dopo due pali, ora doveva entrare. Sono un attaccante, il gol dà fiducia, anche se la squadra viene prima e bisogna vincere. Lo abbiamo fatto contro una squadra forte".