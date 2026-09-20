"Siamo fratelli, è questione di mentalità. MVP? Per me è Kolo": giocatori Juve in coro

Grazie alle reti di Conceicao e Bremer, la Juventus ha battuto 2-0 l'Atalanta, vincendo così un big match importantissimo. I bianconeri dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, infatti, sono tornati subito a vincere, andando alla pausa nazionali con 10 punti in classifica e un ritrovato ottimismo. "Penso che abbiamo fatto una buona partita - ha detto Conceicao a Sky Sport -. Nel primo tempo avremmo potuto avere di più la palla ma sappiamo che l'Atalanta è una squadra forte. Sono tre punti importanti".
"Per un terzino non deve essere semplice giocare contro di me"
Sul suo ruolo in campo ha aggiunto: "Avevamo questa libertà di giocare dietro a Kolo, nei mezzi spazzi che lasciavano. Cambiavamo spesso posizione e per l'Atalanta era difficile, non avevano riferimenti". Poi sul gol segnato: "Stiamo lavorando in tutto. Ho fatto gol oggi, avrei potuto farlo prima. Ma il gol è una conseguenza di quello che facciamo. Dobbiamo continuare così. Devo lavorare per migliorare ma per un terzino deve essere difficile giocare contro di me. Devo fare più gol e più assist. Si chiede sempre di più agli attaccanti, ma devo aiutare la squadra a vincere tutte le partite".
Conceicao a Dazn: "Millesimo gol di Spalletti? Così si ricorderà sempre di me"
Quello di Conceicao è stato il gol numero 1000 della carriera di Spalletti da allenatore. A Dazn il portoghese ha detto: "Così si ricorda sempre di me. Però voglio fare di più. Voglio continuare così, sono tre punti importanti. Come mi trovo in mezzo al campo? Voglio diventare più completo possibile, così è più difficile per gli altri e non sanno dove mi trovo. Ho aiutato anche dietro quando c’è stato bisogno. Devo fare tutto. Non vinci se non giochi da squadra". Chico ha esultato togliendosi la polvere dalla maglia: "Dopo due pali, ora doveva entrare. Sono un attaccante, il gol dà fiducia, anche se la squadra viene prima e bisogna vincere. Lo abbiamo fatto contro una squadra forte".
La concerenza stampa di Conceicao: "Non abbiamo dato riferimenti all'Atalanta"
Conceicao è poi intervenuto anche in Conferenza stampa, dove è tornato a parlare della sua esultanza: "Sono un attaccante, voglio far gol perché ti dà fiducia. Siamo molto felici, abbiamo fatto 3 punti importanti contro una squadra forte come l’Atalanta. Sistema più offensivo? Mi sono trovato molto bene. Non abbiamo dato tanti riferimenti all’Atalanta, abbiamo cambiato tanti ruoli. Abbiamo fatto un buon lavoro, potevamo avere più la palla però. Abbiamo utilizzato tanti sistemi tattici, lavoriamo tanto su diversi aspetti ma fa parte della crescita della squadra".
Poi sulla crescita della squadra e la reazione post Sassuolo: "Abbiamo fatto una buona partita ma potevamo avere più la palla, gestirla meglio. Ma fa parte del lavoro che dobbiamo fare, continuare a crescere. Sempre importante vincere, ma la strada è lunga. La reazione fa parte della crescita della squadra, son stati 3 punti non fatti. Ma il campionato è lungo, abbiamo fatto una bella partita in Europa League e ora siamo tornati a vincere anche in Serie A".
Bremer: "Io MVP? Per me è Kolo". Poi su Roma e Inter...
Bremer ha vinto il premio di migliore in campo, ma secondo il brasiliano, intervistato da Sky Sport, il premio sarebbe dovuto andare a un altro: "Oggi era una partita da vincere, ma l'MVP per me è stato Kolo che ha tolto una palla dalla porta. Stiamo crescendo, con i nuovi arrivati ci vuole un po' di tempo. Ma stiamo lavorando bene, l'importante è quello. In avanti abbiamo degli attaccanti forti, loro troveranno il gol. Avvicinarci a Roma e Inter? Dobbiamo pensare partita dopo partita".
Il difensore bianconero è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Stiamo crescendo, bisogna avere pazienza con i nuovi. Stiamo costruendo qualcosa per il futuro e speriamo di vincere. Terzo brasiliano della storia per gol alla Juve? L’importante è stare bene fisicamente. Se sto bene tutto è più facile".
Il carro, frattelli sul campo e non solo: a tutto Kolo Muani
Insieme a Bremer è intervenuto anche Kolo Muani, che a Sky Sport ha detto: "Siamo molto contenti per questi tre punti, questa è la mentalità giusta. Il pubblico è stato incredibile, siamo molto contenti". Poi a Dazn l'attaccante francese ha aggiunto: "Se sento la fiducia? Tutti insieme abbiamo dato tutto. Sono felice per la prestazione che abbiamo fatto. Tutti sul mio carro? Devo far gol, a volte può succedere e a volte no. Sono felice quando la squadra vince. Gol salvato sulla linea? Questione di mentalità, siamo fratelli sul campo".
Grazie alle reti di Conceicao e Bremer, la Juventus ha battuto 2-0 l'Atalanta, vincendo così un big match importantissimo. I bianconeri dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, infatti, sono tornati subito a vincere, andando alla pausa nazionali con 10 punti in classifica e un ritrovato ottimismo. "Penso che abbiamo fatto una buona partita - ha detto Conceicao a Sky Sport -. Nel primo tempo avremmo potuto avere di più la palla ma sappiamo che l'Atalanta è una squadra forte. Sono tre punti importanti".
"Per un terzino non deve essere semplice giocare contro di me"
Sul suo ruolo in campo ha aggiunto: "Avevamo questa libertà di giocare dietro a Kolo, nei mezzi spazzi che lasciavano. Cambiavamo spesso posizione e per l'Atalanta era difficile, non avevano riferimenti". Poi sul gol segnato: "Stiamo lavorando in tutto. Ho fatto gol oggi, avrei potuto farlo prima. Ma il gol è una conseguenza di quello che facciamo. Dobbiamo continuare così. Devo lavorare per migliorare ma per un terzino deve essere difficile giocare contro di me. Devo fare più gol e più assist. Si chiede sempre di più agli attaccanti, ma devo aiutare la squadra a vincere tutte le partite".
Conceicao a Dazn: "Millesimo gol di Spalletti? Così si ricorderà sempre di me"
Quello di Conceicao è stato il gol numero 1000 della carriera di Spalletti da allenatore. A Dazn il portoghese ha detto: "Così si ricorda sempre di me. Però voglio fare di più. Voglio continuare così, sono tre punti importanti. Come mi trovo in mezzo al campo? Voglio diventare più completo possibile, così è più difficile per gli altri e non sanno dove mi trovo. Ho aiutato anche dietro quando c’è stato bisogno. Devo fare tutto. Non vinci se non giochi da squadra". Chico ha esultato togliendosi la polvere dalla maglia: "Dopo due pali, ora doveva entrare. Sono un attaccante, il gol dà fiducia, anche se la squadra viene prima e bisogna vincere. Lo abbiamo fatto contro una squadra forte".