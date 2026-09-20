Kolo Muani alla Chiellini: salvataggio fondamentale sulla riga, poi il gesto di Vicario dice tutto!

Il primo gol in questa Serie A deve ancora arrivare, ma l'impressione è che l'ottima prestazione e la rete contro il NEC abbia sbloccato, almeno mentalmente, Randal Kolo Muani. L'attaccante francese della Juventus contro l'Atalanta è sembrato molto più al centro del gioco bianconero, autore di una partita di qualità ma anche sostanza. Il classe 1998 è stato molto pericoloso nella metà campo nerazzurra, ma si è distinto soprattutto per un grandissimo intervento difensivo, che forse vale più di un gol.

Juve-Atalanta, super Kolo Muani... anche in difesa 63' minuto. Con la Juve avanti di un solo gol, i bianconeri hanno rischiato di subire la rete dell'1-1. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, infatti, l'Atalanta è andata a centimetri dal gol, se non fosse che Kolo Muani si è messo sulla linea di porta e ha salvato il risultato con un intervento a dir poco decisivo. Vicario era stato battuto e se il francese non avesse deviato la palla con la testa, la Dea avrebbe trovato di certo la via del gol. Se ne deve essere accorto anche il portiere italiano, che è andato subito ad abbracciare l'ex PSG. Il primo gol arriverà, ma questa sera i tifosi della Juventus non possono che fare i complimenti al classe 1998

La standing ovation e gli abbracci a fine partita A due minuti più recupero dal termine della partita, Luciano Spalletti ha deciso di sostituire Kolo Muani, non per demeriti ma per permettergli di ricevere la meritata standing ovation. Tutto lo Stadium lo ha applaudito, mentre l'allenatore bianconero lo ha abbracciato. “Ho scelto di salire sul carro di Kolo Muani, perché ho dato il consenso, e rimango sul carro di Kolo Muani. Io ci resterò fino alla fine e in fondo valuteremo dove ci avrà portato questo carro e tireremo le somme”, aveva detto alcune settimane fa Luciano. Chissà se questa sera, dopo una partita di livello e questo incredibile intervento difensivo, qualcun altro salirà sul carro dell'attaccante francese. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE