Juve, il comunicato sul minuto di silenzio per Mazzola: "Non c’è rivalità che possa giustificare..."

Vaciago: "Mancare di rispetto a Mazzola è uno schifo"

"Merita di essere sottolineato e purtroppo in negativo quello che è successo prima della partita. Quel minuto di silenzio rovinato dalla curva sud che si è voltata di schiena e ha contati cori per Gaetano Scirea e Andrea Fortunato. Mancare di rispetto a Sandro Mazzola è un qualcosa che fa abbastanza schifo, sinceramente." Queste le parole del direttore di Tuttosport Guido Vaciago al termine del match, che ha poi proseguito: "Non voglio dare la colpa a tutto lo Stadium, perché 3/4 dello stadio si è comportata bene. Non voglio dare troppo visibilità a chi si è reso protagonista di questo gesto, non è un gesto buono. Se si chiede rispetto, si deve dare rispetto. Siccome ci sono le grandi mancanze di rispetto per i morti dell'Heysel, lo stesso rispetto che si chiede per loro lo si deve dare per i morti degli altri. è stato davvero un inizio pessimo, davvero un peccato che sia stato rovinato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Si tratta di una questione di civiltà."