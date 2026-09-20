Juve, il comunicato sul minuto di silenzio per Mazzola: "Non c’è rivalità che possa giustificare..."

"Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori". Questo quanto si legge dal comunicato rilasciato dalla Juventus tramite i propri canali ufficiali, in riferimento a quanto accaduto nel corso del minuto di silenzio dedicato al ricordo di una leggenda come Sandro Mazzola poco prima del fischio d'inizio del match contro l'Atalanta.
Vaciago: "Mancare di rispetto a Mazzola è uno schifo"
"Merita di essere sottolineato e purtroppo in negativo quello che è successo prima della partita. Quel minuto di silenzio rovinato dalla curva sud che si è voltata di schiena e ha contati cori per Gaetano Scirea e Andrea Fortunato. Mancare di rispetto a Sandro Mazzola è un qualcosa che fa abbastanza schifo, sinceramente." Queste le parole del direttore di Tuttosport Guido Vaciago al termine del match, che ha poi proseguito: "Non voglio dare la colpa a tutto lo Stadium, perché 3/4 dello stadio si è comportata bene. Non voglio dare troppo visibilità a chi si è reso protagonista di questo gesto, non è un gesto buono. Se si chiede rispetto, si deve dare rispetto. Siccome ci sono le grandi mancanze di rispetto per i morti dell'Heysel, lo stesso rispetto che si chiede per loro lo si deve dare per i morti degli altri. è stato davvero un inizio pessimo, davvero un peccato che sia stato rovinato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Si tratta di una questione di civiltà."
Spalletti: "Son cose che non vanno fatte"
A commentare l'episodio deplorevole andato in scena all'Allianz Stadium ci ha pensato anche il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti. Il mister si è espresso così:"Son cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport, del calcio come Scirea, Baresi, Mazzola. Tutte persone di dignità, valori umani, sportivi, da cui tutti abbiamo preso cose. Abbiamo conosciuto storie bellissime dalla loro professionalità, dal loro impegno continuo. Ho conosciuto Mazzola quando sono arrivato all’Inter, uno dei primi giorni è venuto ad abbracciarmi, trasferirmi la sua disponibilità per il mio incarico di quel momento lì e me lo ricorderò sempre. Mi ha dato una grande mano".
Chiosa finale sul calendario: "La soluzione è sempre dentro di noi, nell’adattamento, nel trovare la contromisura corretta. Siamo sempre noi che riusciamo a toglierci dalle spalle al muro".
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