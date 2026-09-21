Neto, altro che vice: Buffon, Barça e Premier. La storia nascosta dietro il ritorno Juve

"Work hard, play hard". Scrive in alcune foto sui social. Lavora duro, vivi forte, continua a spingere. È una filosofia che sembra cucita addosso a Norberto Murara, detto Neto, un portiere che nella sua carriera ha conosciuto attese, critiche, panchine e rinascite, senza mai smettere di aspettare la propria occasione. Perché, a volte, il calcio assomiglia proprio a una metamorfosi: serve tempo per cambiare pelle, pazienza per attraversare il momento più difficile e lavoro per arrivare dall'altra parte. Neto lo ha fatto passando dal Brasile all'Italia, dalla Fiorentina alla Juventus, dalla Spagna alla Premier League, fino al ritorno in patria. Oggi, a 37 anni, è nuovamente davanti a una porta ancora da aprire. E stavolta, da svincolato, aspetta che qualcuno gli consegni la chiave.
Storia di Neto e le origini italiane
Norberto Murara, Neto, nasce ad Araxá, in Brasile, il 19 luglio 1989, ma dentro la sua storia c'è anche un pezzo d'Italia. Le sue origini familiari affondano infatti in provincia di Trento e, più precisamente, nella Valsugana, territorio dal quale i suoi avi partirono alla volta del Brasile. Una radice lontana che accompagna la vicenda di un calciatore diventato italiano d'adozione dopo aver trascorso gran parte della propria carriera nel nostro Paese.
Il cognome completo è Murara, ma nel mondo del calcio è sempre stato semplicemente Neto. Alto circa un metro e novanta, ha costruito la propria identità sportiva sulla combinazione tra struttura fisica, rapidità e riflessi. La sua storia europea comincia proprio in Italia, dove arriva giovanissimo e deve imparare rapidamente a convivere con un ambiente nuovo, una lingua diversa e aspettative importanti. Prima ancora, però, c'è il Brasile, il luogo nel quale ha imparato il mestiere e dove ha mosso i primi passi tra i pali.
La carriera di Neto, gli esordi in Brasile
Prima dell'Europa c'è l'Atlético Paranaense, la società che gli concede l'opportunità di affacciarsi al calcio professionistico. Neto arriva nel settore giovanile dopo l'esperienza al Cruzeiro e con il club di Curitiba debutta tra i grandi nel 2009. Rimane fino al 2011, raccogliendo 36 presenze in campionato e iniziando a costruire quella reputazione che lo porterà presto fuori dai confini brasiliani. È ancora molto giovane quando la Fiorentina decide di puntare su di lui e, nel gennaio 2011, lo porta in Serie A. Il trasferimento rappresenta un salto enorme: da promessa brasiliana a portiere chiamato a confrontarsi con uno dei campionati più complessi d'Europa. I primi tempi non sono semplici, perché Neto deve conquistare spazio e fiducia. La crescita, però, arriva gradualmente. Tra allenamento e pazienza, il ragazzo arrivato dal Brasile comincia a trasformarsi in un portiere più completo, più sicuro e soprattutto più pronto a reggere il peso delle responsabilità.
L'arrivo in Italia: tra Fiorentina e Juventus
A Firenze, Neto, conosce una delle metamorfosi più importanti della sua carriera. Dopo un primo periodo complicato, trova progressivamente spazio fino a diventare il titolare della Fiorentina nella stagione 2013/14. La crescita è evidente: nella sua ultima fase in viola diventa una delle colonne della squadra e accumula esperienza anche in Europa League, contribuendo al percorso che porta la Viola fino alla semifinale. In totale saranno 101 le presenze con il club toscano. Poi arriva la Juventus. Nell'estate del 2015 Neto firma a parametro zero e accetta una sfida particolare: essere il secondo portiere alle spalle di Buffon. Non è il ruolo più semplice per un estremo difensore nel pieno della maturità, ma Neto riesce a trasformare la panchina in un'altra occasione di crescita. Soprattutto in Coppa Italia diventa protagonista: gioca ogni minuto delle due edizioni vinte dai bianconeri nel 2015/16 e nel 2016/17, mantenendo la porta inviolata in metà delle dieci partite disputate nella competizione. A Torino conquista inoltre due Scudetti e una Supercoppa Italiana.
Valencia, Barcellona e la Premier League
Lasciata Torino nell'estate del 2017. E Neto sceglie proprio Valencia per tornare a essere un numero uno. È una decisione importante: dopo due stagioni trascorse alle spalle di Buffon, il brasiliano vuole nuovamente giocare con continuità e dimostrare di poter essere protagonista. Al Valencia trova proprio quello spazio che cercava e disputa due stagioni da titolare, contribuendo alla conquista della Copa del Rey 2018/19. Le sue prestazioni convincono il Barcellona, che nell'estate del 2019 lo acquista dal Valencia. In Catalogna il copione cambia ancora: Neto torna a essere un secondo, questa volta alle spalle di Marc-André ter Stegen, ma riesce comunque a ritagliarsi il proprio spazio. Con il Barça raccoglie 21 presenze ufficiali e conquista la Copa del Rey 2020/21. Nel 2022 arriva la Premier League con il Bournemouth. Anche in Inghilterra la sua esperienza diventa un valore aggiunto, fino a portarlo a indossare la fascia di capitano. Nel 2024 passa poi all'Arsenal in prestito, vivendo un'altra esperienza all'interno di un grande club europeo. È l'ennesima tappa di una carriera nella quale Neto ha spesso accettato ruoli diversi, senza rinunciare all'idea di poter essere utile al momento giusto.
Il ritorno a casa e la Nazionale
Nel 2025 Neto sceglie di tornare in Brasile e firma per il Botafogo. È un ritorno alle origini dopo oltre un decennio trascorso tra Serie A, Liga e Premier League. L'esperienza, però, non assume la forma del finale romantico che forse avrebbe immaginato: nel 2026 il portiere perde spazio e il rapporto con il club si interrompe prima della scadenza naturale del contratto. La rescissione viene ufficializzata il 26 giugno 2026, con il suo contratto che originariamente sarebbe scaduto nel 2027. Il capitolo brasiliano si intreccia anche con quello della Seleção. Neto ha fatto parte della nazionale maggiore, collezionando una presenza ufficiale, mentre nel 2012 è stato protagonista con la selezione olimpica che conquistò la medaglia d'argento ai Giochi di Londra. Nel suo percorso internazionale ha inoltre preso parte al gruppo brasiliano per la Copa América 2015.
Svincolato e possibile opportunità di mercato
Ora il tempo torna a giocare la sua partita. Dal 1° luglio 2026 Neto risulta svincolato e, a 37 anni, attende una nuova opportunità. La separazione dal Botafogo è arrivata dopo 22 presenze complessive e una seconda parte di esperienza complicata, ma il curriculum resta quello di un giocatore che ha conosciuto ambienti di primissimo livello e che ha già dimostrato di saper ricoprire tanto il ruolo di titolare quanto quello di secondo portiere. E proprio qui si apre uno scenario curioso, perché la Juventus si trova improvvisamente a dover valutare il mercato degli svincolati dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore riportato da Kamil Grabara il 19 settembre. Per ora si tratta di una possibilità e non di una trattativa: sarà oggetto di riflessioni da parte di Massara assieme ad altri profili.
Ma il calcio, soprattutto quando una squadra perde improvvisamente una pedina, può riaprire porte che sembravano chiuse. E così il cerchio potrebbe idealmente tornare a Torino: il ragazzo che un tempo faceva il vice di Buffon potrebbe ritrovarsi, a 37 anni, nuovamente a disposizione dei bianconeri. Sarebbe un'altra metamorfosi, forse l'ultima grande occasione di una carriera costruita proprio sulla capacità di aspettare. Dal Brasile all'Italia, dalla panchina della Juventus alla titolarità in Spagna, dalla Premier League al ritorno in patria: Neto ha cambiato spesso maglia, ruolo e prospettiva, ma non la filosofia. Lavorare, aspettare, farsi trovare pronto.
"Work hard, play hard". Scrive in alcune foto sui social. Lavora duro, vivi forte, continua a spingere. È una filosofia che sembra cucita addosso a Norberto Murara, detto Neto, un portiere che nella sua carriera ha conosciuto attese, critiche, panchine e rinascite, senza mai smettere di aspettare la propria occasione. Perché, a volte, il calcio assomiglia proprio a una metamorfosi: serve tempo per cambiare pelle, pazienza per attraversare il momento più difficile e lavoro per arrivare dall'altra parte. Neto lo ha fatto passando dal Brasile all'Italia, dalla Fiorentina alla Juventus, dalla Spagna alla Premier League, fino al ritorno in patria. Oggi, a 37 anni, è nuovamente davanti a una porta ancora da aprire. E stavolta, da svincolato, aspetta che qualcuno gli consegni la chiave.
Storia di Neto e le origini italiane
Norberto Murara, Neto, nasce ad Araxá, in Brasile, il 19 luglio 1989, ma dentro la sua storia c'è anche un pezzo d'Italia. Le sue origini familiari affondano infatti in provincia di Trento e, più precisamente, nella Valsugana, territorio dal quale i suoi avi partirono alla volta del Brasile. Una radice lontana che accompagna la vicenda di un calciatore diventato italiano d'adozione dopo aver trascorso gran parte della propria carriera nel nostro Paese.
Il cognome completo è Murara, ma nel mondo del calcio è sempre stato semplicemente Neto. Alto circa un metro e novanta, ha costruito la propria identità sportiva sulla combinazione tra struttura fisica, rapidità e riflessi. La sua storia europea comincia proprio in Italia, dove arriva giovanissimo e deve imparare rapidamente a convivere con un ambiente nuovo, una lingua diversa e aspettative importanti. Prima ancora, però, c'è il Brasile, il luogo nel quale ha imparato il mestiere e dove ha mosso i primi passi tra i pali.