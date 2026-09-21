Neto, altro che vice: Buffon, Barça e Premier. La storia nascosta dietro il ritorno Juve

"Work hard, play hard". Scrive in alcune foto sui social. Lavora duro, vivi forte, continua a spingere. È una filosofia che sembra cucita addosso a Norberto Murara , detto Neto , un portiere che nella sua carriera ha conosciuto attese, critiche, panchine e rinascite, senza mai smettere di aspettare la propria occasione. Perché, a volte, il calcio assomiglia proprio a una metamorfosi: serve tempo per cambiare pelle, pazienza per attraversare il momento più difficile e lavoro per arrivare dall'altra parte. Neto lo ha fatto passando dal Brasile all'Italia, dalla Fiorentina alla Juventus , dalla Spagna alla Premier League, fino al ritorno in patria. Oggi, a 37 anni, è nuovamente davanti a una porta ancora da aprire. E stavolta, da svincolato, aspetta che qualcuno gli consegni la chiave.

Il cognome completo è Murara, ma nel mondo del calcio è sempre stato semplicemente Neto. Alto circa un metro e novanta, ha costruito la propria identità sportiva sulla combinazione tra struttura fisica, rapidità e riflessi. La sua storia europea comincia proprio in Italia, dove arriva giovanissimo e deve imparare rapidamente a convivere con un ambiente nuovo, una lingua diversa e aspettative importanti. Prima ancora, però, c'è il Brasile, il luogo nel quale ha imparato il mestiere e dove ha mosso i primi passi tra i pali.