Pagelle Juve: Vicario pesante, Lucumì provvidenziale, Nico commovente. E Sarr si fa sentire

Vicario 6.5
Com’era il detto? “Non si misura la bravura di un portiere da quante volte sporca i guanti, ma da quanto è pesante l'unica parata che gli chiedono di fare”. E quella dell’azzurro su Rowe a inizio ripresa è pesantissima.
Kalulu 6
Si sgancia in avanti, come suo solito, servendo un paio di cross coi giri giusti per Kolo. Nel primo tempo si fa graziare da Zufferli che giudica regolare la sua trattenuta su Rowe, probabilmente in virtù del tuffo - plateale - dell'inglese.
Bremer 7
Cresce di chiusura in chiusura, scacciando via i fantasmi di Reggio Emilia. Nel finale si improvvisa - ancora una volta - centravanti, con una girata di testa semplicemente perfetta che chiude i conti.
Lucumi 6.5
Ispirato e ordinato nei suggerimenti di prima intenzione, ma l'impressione è che i margini di miglioramento siano ancora alti. Quando lo puntano non perde mezzo duello. Provvidenziale in un paio di occasioni su Krstovic.
Nico Gonzalez 6.5
Lucio lo lancia da esterno per poi dirottarlo, dopo il gol di Chico, nuovamente sotto punta. Commuovente per il lavoro di sacrificio in ambedue le fasi. Nella ripresa scivola palla al piede a tu per tu con Carnesecchi, ma l'Allianz sceglie di tributarlo con un'ovazione che racconta tutto ciò che è diventato nel giro dell'ultimo mese e mezzo. Un leader dentro e fuori dal campo.
Koopmeiners (26’ st) 6
Entra senza strafare, limitandosi a smistare con ordine il pallone.
McKennie 6.5
Gioca una gara da trasformista, interpretando tre ruoli diversi. Mentalizzato in regia, propositivo sulle corsie e illuminante sulla trequarti. Nulla di nuovo.
Woltemade (41’ st) ng
Douglas Luiz 6
Strappa la sufficienza nel finale per la dedizione difensiva. Ma il mirino, stavolta, non era tarato giusto.
Celik 6.5
Dopo un avvio macchinoso, comincia bruciare la fascia con insistenza e serve a Chico l'assist dell'1-0. Caparbio. Difficile credere che Cambiaso, una volta rientrato, possa giocarsela ad armi pari.
Conceiçao 7
Sbuca dal nulla e stappa il match, approfittando della dormita di Rowe. Un gol che lo riconcilia con quella concretezza che, da due anni a questa parte, continua a inseguire a rilento. Ma la strada per la consacrazione è ancora bella lunga.
Zhegrova (26’ st) 6
Ci mette un’ora a servire Koopmeiners, cestinando un potenziale 4 contro 2. Poi si riscatta subito dopo, servendo a Bremer l'assist del 2-0.
Alajbegovic 6.5
Un altro mattoncino a suggellare una crescita tangibile e all’insegna della costanza. Nel primo tempo manda ai matti Kristensen che, per arginarlo, deve ricorrere alla cattive
Sarr (1’ st) 6.5
Entra e manda subito in porta Kolo con una super imbucata. Non contento, chiama Carnesecchi dalla distanza a un super intervento.
Kolo Muani 7
Si reinventa centravanti "old style" tra duelli fisici vinti, sponde aeree giuste e un'ottimo lavoro di ricamo. Niente da fare, ancora, per il gol, complice un super Carnesecchi. Nel finale, allora, si improvvisa Bremer, salvando sulla linea il colpo di testa di Kristensen. Avanti così.
Kelly (44’ st) ng
All. Spalletti 7.5
Disegna una Juve camaleontica, con tre cambi d'assetto in corso d'opera. Il risultato è una prova di maturità con la m maiuscola che vale il meno tre dalla vetta nonostante la sfilza di infortuni che si sta trovando costretto a gestire.
Le pagelle dell'Atalanta
Carnesecchi 7
Tiene in piedi, come può, la Dea parando tutto il parabile. E forse anche qualcosa di più.
Bellanova 5.5
Sarà per l'attitudine "attendista" della Dea, ma non gli riesce ciò che sa fare meglio: spaccare in due le difese con le sue progressioni palla al piede.
Kristensen 6
Se la difesa della Dea non va letteralmente a pezzi i meriti sono tutti suoi tra chiusure puntuali ed altre sporche il giusto. Come quella quella su Alajbegovic.
Scalvini 5.5
Chico dalle sue parti fa quello che vuole. Si perde Bremer sul gol del 2-0.
Bernasconi 6
Quando affonda sulla sinistra, riesce sempre - o quasi - ad abbozzare il miglior suggerimento possibile per il centravanti di turno.
Samardzic 5.5
Non premia mai con i tempi giusti le sovrapposizioni di Bellanova. L'unico guizzo risiede nell'imbucata per Rowe.
Raspadori (18’ st) 6
Entra col piglio giusto.
Kessie 5.5
Nervoso e affannoso: in regia non pare trovarsi granché a suo agio. Esce tra i fischi assordanti di un'Allianz che ha scelto di snobbare.
Gaetano (26’ st) 5.5
Non riesce a incidere.
Ederson 5.5
Spaesato per gran parte del match. Gioca una prova incompatibile col suo repertorio tecnico e temperamentale.
De Ketelaere 5
Fumoso e a corto di idee: gestisce il pallone con con troppa pigrizia.
Krstovic 5.5
Qualche duello vinto nel primo tempo. Poi scompare dai radar.
Scamacca (26’ st) 5.5
Naufraga nel traffico.
Rowe 5.5
Si mette in mostra con una dormita disarmante sul primo gol bianconero. Nella ripresa chiama Vicario a una paratona.
Elmas (38’ st) ng
All. Sarri 5
Difficile parlare di cantiere aperto: l'impressione è che, ad oggi, non sia ancora riuscito a trasferire nemmeno l'A,B,C della sua indiscutibile identità calcistica. Sì, anche il Gasp ci mise un po' per ingranare. Ma sarà solo una questione di tempo?
Vicario 6.5
Com’era il detto? “Non si misura la bravura di un portiere da quante volte sporca i guanti, ma da quanto è pesante l'unica parata che gli chiedono di fare”. E quella dell’azzurro su Rowe a inizio ripresa è pesantissima.
Kalulu 6
Si sgancia in avanti, come suo solito, servendo un paio di cross coi giri giusti per Kolo. Nel primo tempo si fa graziare da Zufferli che giudica regolare la sua trattenuta su Rowe, probabilmente in virtù del tuffo - plateale - dell'inglese.