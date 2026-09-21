Pagelle Juve: Vicario pesante, Lucumì provvidenziale, Nico commovente. E Sarr si fa sentire

Le pagelle dell'Atalanta

Carnesecchi 7

Tiene in piedi, come può, la Dea parando tutto il parabile. E forse anche qualcosa di più.



Bellanova 5.5

Sarà per l'attitudine "attendista" della Dea, ma non gli riesce ciò che sa fare meglio: spaccare in due le difese con le sue progressioni palla al piede.



Kristensen 6

Se la difesa della Dea non va letteralmente a pezzi i meriti sono tutti suoi tra chiusure puntuali ed altre sporche il giusto. Come quella quella su Alajbegovic.



Scalvini 5.5

Chico dalle sue parti fa quello che vuole. Si perde Bremer sul gol del 2-0.



Bernasconi 6

Quando affonda sulla sinistra, riesce sempre - o quasi - ad abbozzare il miglior suggerimento possibile per il centravanti di turno.



Samardzic 5.5

Non premia mai con i tempi giusti le sovrapposizioni di Bellanova. L'unico guizzo risiede nell'imbucata per Rowe.



Raspadori (18’ st) 6

Entra col piglio giusto.



Kessie 5.5

Nervoso e affannoso: in regia non pare trovarsi granché a suo agio. Esce tra i fischi assordanti di un'Allianz che ha scelto di snobbare.



Gaetano (26’ st) 5.5

Non riesce a incidere.



Ederson 5.5

Spaesato per gran parte del match. Gioca una prova incompatibile col suo repertorio tecnico e temperamentale.



De Ketelaere 5

Fumoso e a corto di idee: gestisce il pallone con con troppa pigrizia.



Krstovic 5.5

Qualche duello vinto nel primo tempo. Poi scompare dai radar.



Scamacca (26’ st) 5.5

Naufraga nel traffico.



Rowe 5.5

Si mette in mostra con una dormita disarmante sul primo gol bianconero. Nella ripresa chiama Vicario a una paratona.



Elmas (38’ st) ng



All. Sarri 5

Difficile parlare di cantiere aperto: l'impressione è che, ad oggi, non sia ancora riuscito a trasferire nemmeno l'A,B,C della sua indiscutibile identità calcistica. Sì, anche il Gasp ci mise un po' per ingranare. Ma sarà solo una questione di tempo?