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“Cose mai viste”, “Una botta per Spalletti”, “Ti crea confusione”: la Juve vista da Sky

Analisi, opinioni e giudizi sulla squadra bianconera dopo la bella vittoria sull’Atalanta: “Forse qualcuno sale sul carro di Kolo Muani…”
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Tutte le notizie sulla squadra

La Juve vince contro l'Atalanta e ritrova diverse certezze. I bianconeri vanno alla sosta con un bel boost di positività generato anche dal 5-0 sul NEC e dai tre punti conquistati, sempre allo Stadium, per ripartire anche in campionato. Una prestazione positiva nel collettivo, senza subire gol e con un Kolo Muani ritrovato pur senza segnare. Questi sono stati gli argomenti trattati a Sky Club

L'analisi Juve e la distanza da Inter e Roma

Il dibattito a Sky parte da questa domanda: Milan e Juve allo stesso livello di Inter e Roma? E Bergomi risponde: "Erano nella nostra griglia...". Marchegiani spiega: "Secondo me non sono allo stesso livello. La Juve ha tanti giocatori fuori e voglio vederla quando rientreranno tutti, il Milan ha fatto vedere cose interessanti ma se vuole giocare così mancano dei ruoli".

Di Canio aggiunge: "Vengono anche da un percorso diverso. L'Inter sta dando continuità e ha allargato la rosa con qualità. La Roma ha finito lo scorso anno in crescendo ed è ripartita così. Sono squadre fatte e finite che dovranno migliorare alcuni aspetti. Sono squadre che hanno certezze, mentre Juve e Milan hanno coppe dove possono dire la loro ma devono costruire"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il carro Kolo Muani

Marocchi dice la sua: "Sul carro c'erano soltanto Kolo Muani e Spalletti fino a ieri, adesso magari qualcuno prova a risalire... La Juve nel primo tempo non mi è piaciuta... Ha qualche punto rispetto alle prime ma la differenza è ancora più ampia, perché vediamo soltanto alcune cose buone e a pezzi. Contro l'Atalanta ha giocato un ottimo secondo tempo purtroppo quando è uscito Alajbegovic... Hanno trovato un equilibrio in cui si è esaltato Kolo Muani. Ha fatto il centravanti, ha provato a tirare e venuto a raccordare e controllare bene la palla. Cose mai viste in questo inizio campionato. La Juve l'ho vista bene contro un'Atalanta ancora in fase di costruzione". Bergomi aggiunge: "L'Atalanta è l'avversario giusto per un attaccante con le caratteristiche di Kolo Muani. È rimasta l'unica a difendere in quel modo... La prestazione della Juve ancora meglio nella ripresa, gli si sono aperti gli spazi e li ha sfruttati: ha buona velocità e struttura".

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"Kolo Muani è cambiato"

Bucciantini: "Ci sono anche dei giovedì che aiutano a ritrovare qualcosa. La Juve ne ha avuto uno favorevole e ha messo in campo un po' di felicità". Di Canio spiega: "Un mese fa Kolo Muani non sarebbe stato questo perché proprio nel passo e nella postura qualcosa è cambiato. È sembrato un po' quello dei sei mesi quando è venuto qui la prima volta, almeno nelle giocate. Poi gli è mancato il gol. Ma per qualità e scelte fatte ha fatto bene. Quando vinci ti senti anche più a tuo agio, dovesse ritrovare il gol può diventare un attaccante importante".

 

 

Poi fanno rivedere il salvataggio di testa sulla linea di porta a Vicario battuto, e Di Canio aggiunge: "Questo è un gol perché poi non sai mai come può cambiare l'equilibrio nella partita"

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Il modulo e l'importanza di Kalulu e Celik

Marocchi: "Modulo? Quando hai Kalulu e Celik che sono due garanzie, non saranno i migliori del mondo, ma permettono agli altri giocatori, centrocampisti e attaccanti, di guardare spesso davanti. Quando hai quattro difensori così tosti puoi anche non dare sempre equilibrio, con quei quattro lì davanti me la giocherei con i due centrocampisti e i tre dietro alla punta". Marchegiani: "Per la Juve è un discorso che vale ancora di più. È stata allestita in un modo un po' particolare. Tre o quattro giocatori che adesso sono titolari e indispensabili non ci sarebbero dovuti essere... Piano piano li ha individuati come giocatori con determinate caratteristiche. Avere Nico Gonzalez, un giocatore di qualità, che lo metti a fare l'esterno a tutta fascia, il trequartista e si fa trovare... è un atteggiamento bello. Poi se basta quello per far giocare bene la squadra non lo so"

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La Juve, il disordine e la capacità di Spalletti

Di Canio a chiudere sulla Juve: "La cosa strana è vedere una squadra di Spalletti in confusione per quanto successo con il Sassuolo. Detto questo: la partita col NEC è stata salutare, oltre al risultato... Quelli che sono andati via, che non avevano lasciato tanta traccia nell'ambiente, li sta recuperando. Il problema è stato recuperare quei giocatori che erano andati via e sono tornati: Douglas Luiz, Nico Gonzalez... in questo momento sono determinanti. Lì devi recuperare, farli accettare e poi Conceicao che inizia la pre stagione come il più in forma ma inizia il campionato senza incidere, segna con l'Atalanta ed è il più pericoloso. Si ribaltano dei valori, Zhegrova che fa la doppietta quando entra, e ti crea confusione anche a te nonostante la grande esperienza di Spalletti. Da NEC all'Atalanta è un bel passo: Spalletti da quando è arrivato ha tolto tutto il disordine, però il finale di stagione ha perso identità. È stata una botta anche per l'allenatore, c'era da ritrovare la fiducia, anche in se stesso"

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La Juve vince contro l'Atalanta e ritrova diverse certezze. I bianconeri vanno alla sosta con un bel boost di positività generato anche dal 5-0 sul NEC e dai tre punti conquistati, sempre allo Stadium, per ripartire anche in campionato. Una prestazione positiva nel collettivo, senza subire gol e con un Kolo Muani ritrovato pur senza segnare. Questi sono stati gli argomenti trattati a Sky Club

L'analisi Juve e la distanza da Inter e Roma

Il dibattito a Sky parte da questa domanda: Milan e Juve allo stesso livello di Inter e Roma? E Bergomi risponde: "Erano nella nostra griglia...". Marchegiani spiega: "Secondo me non sono allo stesso livello. La Juve ha tanti giocatori fuori e voglio vederla quando rientreranno tutti, il Milan ha fatto vedere cose interessanti ma se vuole giocare così mancano dei ruoli".

Di Canio aggiunge: "Vengono anche da un percorso diverso. L'Inter sta dando continuità e ha allargato la rosa con qualità. La Roma ha finito lo scorso anno in crescendo ed è ripartita così. Sono squadre fatte e finite che dovranno migliorare alcuni aspetti. Sono squadre che hanno certezze, mentre Juve e Milan hanno coppe dove possono dire la loro ma devono costruire"

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