“Cose mai viste”, “Una botta per Spalletti”, “Ti crea confusione”: la Juve vista da Sky

Il carro Kolo Muani

Marocchi dice la sua: "Sul carro c'erano soltanto Kolo Muani e Spalletti fino a ieri, adesso magari qualcuno prova a risalire... La Juve nel primo tempo non mi è piaciuta... Ha qualche punto rispetto alle prime ma la differenza è ancora più ampia, perché vediamo soltanto alcune cose buone e a pezzi. Contro l'Atalanta ha giocato un ottimo secondo tempo purtroppo quando è uscito Alajbegovic... Hanno trovato un equilibrio in cui si è esaltato Kolo Muani. Ha fatto il centravanti, ha provato a tirare e venuto a raccordare e controllare bene la palla. Cose mai viste in questo inizio campionato. La Juve l'ho vista bene contro un'Atalanta ancora in fase di costruzione". Bergomi aggiunge: "L'Atalanta è l'avversario giusto per un attaccante con le caratteristiche di Kolo Muani. È rimasta l'unica a difendere in quel modo... La prestazione della Juve ancora meglio nella ripresa, gli si sono aperti gli spazi e li ha sfruttati: ha buona velocità e struttura".