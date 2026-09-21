Neto il preferito, tornerebbe di corsa: gli agenti aprono alla Juventus

Juve, Grabara fuori: le opzioni per il mercato

A tal proposito, Spalletti tiene vivo anche un intervento di mercato imminente: «I direttori valuteranno tutte le opzioni, eventualmente pescando anche dagli svincolati». Il preferito è Neto: gli agenti hanno dato totale disponibilità alla Juve, il brasiliano spinge per tornare a Torino. Molto più defilate tutte le altre candidature spontanee: da Sergio Rico (reduce da un manciata di presenze all'Al-Gharafa) ad Alfred Gomis (ultima esperienza al Palermo), fino ad arrivare ad Adam Stejskal (l'anno scorso titolare del Tirol, in Austria). Del successo contro l’Atalanta, Lucio si tiene la grande prova di Kolo Muani. In allegato, un simpatico siparietto. «How do you say “zeppetta” in english?», scherza così ripensando all’occasione in cui Carnesecchi ha negato il gol del possibile 3-0 al francese. Ma poi si fa serio: «Ha fatto veramente una grande partita, gli ho detto che avrebbe dovuto fare la “zeppetta” in quell’occasione e mi ha chiesto cosa volesse dire. Avrebbe meritato il gol, ma era molto contento e abbiamo scherzato: sono convinto che Kolo Muani avrà la possibilità di far vedere che bomber è. Non è stato fortunato, ma è stato bravissimo a non uscire su quel cross, salvando il risultato».