Neto il preferito, tornerebbe di corsa: gli agenti aprono alla Juventus

TORINO - Poteva lasciare un segno profondo il gol di Adzic. La Juve, però, ha trovato il modo per spedirlo subito in archivio: sono passati sette giorni, ma sembra trascorso molto di più. Segnali, fondamentali, per un allenatore. Anche perché Luciano Spalletti, ragionando a ritroso, non si nasconde sull'impatto del 3-2 del montenegrino a Reggio Emilia: «Possiamo fare dei passi in avanti sulla costruzione e tante volte potevamo fare male perché ci sono capitati spazi e situazioni. Va bene così perché veniamo da un periodo in cui ci sono successe delle cose tipo la sconfitta di Sassuolo, che ci ha creato difficoltà e qualche dubbio».
Dubbi, sì. Se persino Spalletti - solitamente in modalità parafulmine - si esprime così significa che il Sassuolo ha realmente rappresentato una ferita. La Juve, però, ha già guardato avanti: «Queste vittorie nascono da una grandissima disponibilità dei calciatori a mettere in pratica anche quello che gli chiedi pur non scendendo in campo. Ieri (sabato, ndr), per esempio, abbiamo deciso di non fare allenamento, quindi siamo passati da giocare giovedì a fare un piccolo defaticante venerdì mattina e poi giocare oggi (ieri, ndr). Per un allenatore non c'è prezzo per questa disponibilità dei calciatori». Già, il gruppo. Moralmente capace di compattarsi pure dopo l'ultimo schiaffo della sorte: il tremendo infortunio capitato a Grabara, fresco di esordio in maglia bianconera giovedì col Nec ma ormai fuori causa fino a fine stagione.
Juve, Grabara fuori: le opzioni per il mercato
A tal proposito, Spalletti tiene vivo anche un intervento di mercato imminente: «I direttori valuteranno tutte le opzioni, eventualmente pescando anche dagli svincolati». Il preferito è Neto: gli agenti hanno dato totale disponibilità alla Juve, il brasiliano spinge per tornare a Torino. Molto più defilate tutte le altre candidature spontanee: da Sergio Rico (reduce da un manciata di presenze all'Al-Gharafa) ad Alfred Gomis (ultima esperienza al Palermo), fino ad arrivare ad Adam Stejskal (l'anno scorso titolare del Tirol, in Austria). Del successo contro l’Atalanta, Lucio si tiene la grande prova di Kolo Muani. In allegato, un simpatico siparietto. «How do you say “zeppetta” in english?», scherza così ripensando all’occasione in cui Carnesecchi ha negato il gol del possibile 3-0 al francese. Ma poi si fa serio: «Ha fatto veramente una grande partita, gli ho detto che avrebbe dovuto fare la “zeppetta” in quell’occasione e mi ha chiesto cosa volesse dire. Avrebbe meritato il gol, ma era molto contento e abbiamo scherzato: sono convinto che Kolo Muani avrà la possibilità di far vedere che bomber è. Non è stato fortunato, ma è stato bravissimo a non uscire su quel cross, salvando il risultato».
Juve, Spalletti sugli infortunati: il messaggio del gruppo
Infine, una carezza agli infortunati e un commento sul tema infermeria: «Sabato abbiamo deciso all’ultimo momento di non allenarci, non volevamo nemmeno scendere gli scalini visto ciò che ci capita. Mi dispiace per Grabara, per la qualità della persona: va a lui, a Locatelli, Thuram, Yildiz il nostro pensiero. Non sono disponibili, ma sono a casa a fare il tifo per noi. È tutto bellissimo quando si vede questa atmosfera». Non è poco.
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TORINO - Poteva lasciare un segno profondo il gol di Adzic. La Juve, però, ha trovato il modo per spedirlo subito in archivio: sono passati sette giorni, ma sembra trascorso molto di più. Segnali, fondamentali, per un allenatore. Anche perché Luciano Spalletti, ragionando a ritroso, non si nasconde sull'impatto del 3-2 del montenegrino a Reggio Emilia: «Possiamo fare dei passi in avanti sulla costruzione e tante volte potevamo fare male perché ci sono capitati spazi e situazioni. Va bene così perché veniamo da un periodo in cui ci sono successe delle cose tipo la sconfitta di Sassuolo, che ci ha creato difficoltà e qualche dubbio».
Dubbi, sì. Se persino Spalletti - solitamente in modalità parafulmine - si esprime così significa che il Sassuolo ha realmente rappresentato una ferita. La Juve, però, ha già guardato avanti: «Queste vittorie nascono da una grandissima disponibilità dei calciatori a mettere in pratica anche quello che gli chiedi pur non scendendo in campo. Ieri (sabato, ndr), per esempio, abbiamo deciso di non fare allenamento, quindi siamo passati da giocare giovedì a fare un piccolo defaticante venerdì mattina e poi giocare oggi (ieri, ndr). Per un allenatore non c'è prezzo per questa disponibilità dei calciatori». Già, il gruppo. Moralmente capace di compattarsi pure dopo l'ultimo schiaffo della sorte: il tremendo infortunio capitato a Grabara, fresco di esordio in maglia bianconera giovedì col Nec ma ormai fuori causa fino a fine stagione.