Lo Stadium per il rugby: "Occasione di crescita"

No, non è un "colpo di fortuna" isolato e nemmeno una scommessa estemporanea. Semmai, la conferma tangibile di una sinergia che dura ormai da tre anni e che sta trasformando l'Allianz Stadium - e in generale la città di Torino - nel tempio dei più grandi eventi sportivi internazionali. Il prossimo 7 novembre alle 12.30 lo stadio bianconero riaprirà di nuovo i suoi cancelli per ospitare il rugby d'élite. A sfidarsi, come un anno fa, saranno l'Italia di Quesada e i bi-campioni del mondo del Sudafrica nell'economia delle Nations Championship. Il primo atto degli azzurri, a cui seguiranno le prove di Genova e Udine.

Allianz Stadium e rugby, la collaborazione con la Juve «Organizzare un evento di simile portata è un'opportunità che non può prescindere dal livello delle infrastrutture - ha commentato l'assessore allo sport della città di Torino, Domenico Carretta, nel corso della conferenza stampa svoltasi ieri all'Allianz Stadium - . Esattamente come non sarebbe stato possibile organizzare le ATP Finals a Torino senza l’Inalpi Arena, il rugby, senza Allianz Stadium, non sarebbe potuto tornare in città. Quindi vorrei ringraziare davvero la Federazione e la Juventus per questa opportunità che viene offerta a una comunità che cresce nel godere di uno spettacolo incredibile».

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE Calcio "I migliori 50 stadi del mondo": quattro impianti italiani in classifica Chiellini fa gli onori di casa A fare gli onori di casa, il Chief Club Affairs Officer della Juventus, Giorgio Chiellini: «La Juventus è calcio, ma siamo davvero felici di ospitare la Nazionale di rugby e sono certo che anche quest'anno assisteremo a una grande partita. Non vediamo l'ora di vedere i nostri azzurri giocare all'Allianz Stadium e confidiamo che in futuro si possa dare ancora seguito a questa collaborazione». Torino e rugby, le iniziative prima della sfida Nella settimana dell’evento, ci saranno poi una serie di iniziative, come quella in programma il 30 settembre a Palazzo Madama a Torino con i rappresentanti delle squadre piemontesi maschili e femminili: «Presenteremo la Costituzione Italiana sviscerandone i principi che si avvicinano di più al gioco del rugby, come il rispetto, l’eguaglianza, la solidarietà - ha rivelato Vittorio Musso, rappresentante della Federazione Italiana Rugby -. Mostreremo loro questo video che avrà una forma istituzionale per cercare di portare il rugby nella cultura e nel senso civico dei ragazzi».