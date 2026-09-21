Juventus-Benfica: probabili formazioni Champions League Women, orario e dove vederla in tv e streaming

È tutto pronto per una nuova sfida europea della Juventus Women , pronta a vivere un’altra importante pagina della propria stagione, dopo la vittoria ai rigori della Serie A Women's Cup . Il cammino continentale delle bianconere prenderà il via nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium. Ad attenderle ci sarà il Benfica , avversario della prima giornata del girone. Una serata speciale, con il popolo bianconero chiamato a spingere la squadra fin dal primo minuto. L’Europa torna così protagonista a Torino, con la Juventus pronta a dare il massimo davanti ai propri tifosi.

Juve-Benfica: orario e dove vederla

La Juventus Women è pronta a fare il suo esordio nella fase a girone unico della Champions League. Martedì 22 settembre le bianconere affronteranno il Benfica all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio della sfida europea è fissato alle ore 21:00. Grande attesa dunque per il debutto casalingo della formazione juventina nella competizione. La partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.