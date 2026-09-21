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Juventus-Benfica: probabili formazioni Champions League Women, orario e dove vederla in tv e streaming

Le bianconere in campo all'Allianz Stadium per la prima giornata della competizione europea
2 min
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Juventus-Benfica: probabili formazioni Champions League Women, orario e dove vederla in tv e streaming © Getty Images
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È tutto pronto per una nuova sfida europea della Juventus Women, pronta a vivere un’altra importante pagina della propria stagione, dopo la vittoria ai rigori della Serie A Women's Cup. Il cammino continentale delle bianconere prenderà il via nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium. Ad attenderle ci sarà il Benfica, avversario della prima giornata del girone. Una serata speciale, con il popolo bianconero chiamato a spingere la squadra fin dal primo minuto. L’Europa torna così protagonista a Torino, con la Juventus pronta a dare il massimo davanti ai propri tifosi.

Juve-Benfica: orario e dove vederla

La Juventus Women è pronta a fare il suo esordio nella fase a girone unico della Champions League. Martedì 22 settembre le bianconere affronteranno il Benfica all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio della sfida europea è fissato alle ore 21:00. Grande attesa dunque per il debutto casalingo della formazione juventina nella competizione. La partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.

Le probabili formazioni

Juve: Rusek, Lenzini, Rosucci, Salvai; Serturini, Pinto, Schatzer, Carbonell; Khelifi, Redondo, Chiba. All. Guerrero

Benfica: Pauels, Amado, Gomes, Testen, Lund; Csiki, Pauleta; Davidson, Moller, Alves; Dorsin. All. Baptista

Arbitro: Lina Lehtovaara (Finlandia)

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