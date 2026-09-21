Il dibattito Juve in diretta: “Può diventare qualcosa di importante”, “Non è un centravanti”

Su Nico Gonzalez : "Partito largo a destra con grande duttilità, andando sia ad attaccare alle spalle e sia contribuendo tanto anche alla fase di non possesso. Poi cambio di posizione, più da trequartisa, e lui riesce comunque, da una posizione diversa, incidere . Sono cambi che ti puoi permettere, soprattutto quando sei un allenatore come Spalletti". Su Sarr , sempre Stramaccioni : "Mi è piaciuto come è entrato. A Sassuolo ha faticato ma con l'Atalanta mi è piaciuto. Tocca tante volte il pallone, ha questa cavalcata e dà l'idea di che tipo di giocatore sia. L'80% dei contrasti vinti è il suo, ma quella palla filtrante se riesce a trovarla nelle sue giocate può diventare qualcosa di importante".

La capacità di evolversi e il contatto Kalulu-Rowe

Ferrara sul contatto Kalulu-Rowe: "Rigore Atalanta? Non c'è un classico contrasto di gioco. Kalulu è in ritardo rispetto a Rowe e si vede chiaramente la maglia strattonata. Farà scuola questo episodio e vedremo cosa si deciderà dovesse ricapitare. Si è passato da un estremo all'altro... va benissimo tutto, se la linea sarà sempre questa, ma io nutro qualche dubbio". Marinozzi si esprime sulla Juve: "In questo inizio di campionato mi ha convinto di più la Juve rispetto al Napoli, ma teniamole in attesa di giudizio. Di queste prime cinque giornate possiamo commentare il ko col Sassuolo che ha vissuto di episodi ma a me la Juve non è piaciuta. Col Milan ha fatto un po' meglio, segna soltanto alla fine. Mi aspettavo questa prima parte di stagione ma ci sono problemi che si tornano a legare con la passata stagione. Dobbiamo metterci anche gli infortuni, Yildiz su tutti...Nico Gonzalez è diventato un elemento importante. Parlando di dati è la squadra che subisce meno poi fatica a finalizzare". A chiudere parla Bherami: "La Juve contro l'Atalanta ha cambiato molto, la capacità di evolversi nel giro di tre giorni. Questo paga anche per spiazzare l'avversario che si aspetta una cosa e poi vai in campo in un altro modo. La Juve può trovare diversi modi di attaccare e di difendere in base alle caratteristiche della squadra e dei giocatori".