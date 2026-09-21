Il dibattito Juve in diretta: “Può diventare qualcosa di importante”, “Non è un centravanti”

La Juve vince due partite fondamentali per ripartire e andare alla sosta con più positività. Quella contro il NEC e poi con l'Atalanta raccontano anche di una squadra ben messa in campo: più compatta, decisa e con "uno spirito diverso". Il dibattito sulla prova dei bianconeri parte di qui e poi si amplia tra singoli - Kolo Muani e Sarr su tutti - e anche sulla fase difensiva.
Kolo Muani e gli standard Juve
Stramaccioni a Dazn su Kolo Muani: "Negli 86' che ha giocato ha dato la sensazione di essere pericoloso in fase offensiva come deve essere. Ha lavorato meno spalle alla porta e giocato di più come piace a lui: puntando la porta, creando occasioni. Poi ha lavorato tanto in fase di non possesso, a parte il salvataggio sulla linea, lo abbiamo ritrovato a rincorrere tutti, come vuole Spalletti. C'è un'altra osservazione da fare: questa è la prima partita contro una squadra con una linea difensiva più alta e che voleva giocarsela proprio come la Juve, questo ti crea spazi. È all'interno di un percorso, in cui gli manca il gol, ma se si mantiene su questi standard può fare il bene della Juve".
La duttilità di Nico Gonzalez e l'importanza di Sarr
Su Nico Gonzalez: "Partito largo a destra con grande duttilità, andando sia ad attaccare alle spalle e sia contribuendo tanto anche alla fase di non possesso. Poi cambio di posizione, più da trequartisa, e lui riesce comunque, da una posizione diversa, incidere. Sono cambi che ti puoi permettere, soprattutto quando sei un allenatore come Spalletti". Su Sarr, sempre Stramaccioni: "Mi è piaciuto come è entrato. A Sassuolo ha faticato ma con l'Atalanta mi è piaciuto. Tocca tante volte il pallone, ha questa cavalcata e dà l'idea di che tipo di giocatore sia. L'80% dei contrasti vinti è il suo, ma quella palla filtrante se riesce a trovarla nelle sue giocate può diventare qualcosa di importante".
La capacità di evolversi e il contatto Kalulu-Rowe
Ferrara sul contatto Kalulu-Rowe: "Rigore Atalanta? Non c'è un classico contrasto di gioco. Kalulu è in ritardo rispetto a Rowe e si vede chiaramente la maglia strattonata. Farà scuola questo episodio e vedremo cosa si deciderà dovesse ricapitare. Si è passato da un estremo all'altro... va benissimo tutto, se la linea sarà sempre questa, ma io nutro qualche dubbio". Marinozzi si esprime sulla Juve: "In questo inizio di campionato mi ha convinto di più la Juve rispetto al Napoli, ma teniamole in attesa di giudizio. Di queste prime cinque giornate possiamo commentare il ko col Sassuolo che ha vissuto di episodi ma a me la Juve non è piaciuta. Col Milan ha fatto un po' meglio, segna soltanto alla fine. Mi aspettavo questa prima parte di stagione ma ci sono problemi che si tornano a legare con la passata stagione. Dobbiamo metterci anche gli infortuni, Yildiz su tutti...Nico Gonzalez è diventato un elemento importante. Parlando di dati è la squadra che subisce meno poi fatica a finalizzare". A chiudere parla Bherami: "La Juve contro l'Atalanta ha cambiato molto, la capacità di evolversi nel giro di tre giorni. Questo paga anche per spiazzare l'avversario che si aspetta una cosa e poi vai in campo in un altro modo. La Juve può trovare diversi modi di attaccare e di difendere in base alle caratteristiche della squadra e dei giocatori".
La personalità di Kolo Muani e il paragone con David
L'argomento su Pressing inizia con un pensiero su Kolo Muani. Trevisani: "Io resto convinto che non sia un centravanti". Sabatini ribatte: "Per me è un ottimo centravanti invece". Il giornalista Franco Ordine si esprime così: "Il punto vero è uno: Kolo Muani ha sempre voluto giocare faccia alla porta perché nasce come attaccante esterno e se lo fai giocare spalle alla porta…". A chiudere è Tacchinardi: "Kolo Muani ha più personalità rispetto a David. Mi sembra abbia voglia di reagire e contro l’Atalanta lo ha dimostrato. È un giocatore diverso che ha gamba e velocità".
Tifosi Juve e il minuto di silenzio per Mazzola
Sabatini si esprime durante contro i tifosi della Juve, di spalle durante il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola: "Non voglio essere giustizialista, ma quei signori che si sono voltati di spalle non dovrebbero andare allo stadio alla propria partita in casa… Dovrebbe esserci un provvedimento, anche dal Giudice Sportivo… Vorrei ci fosse quantomeno una giornata di squalifica di pensiero, di ravvedimento… Questa vergogna non può passare un comunicato e basta".
Lucumì determinante e Sarr motore Juve
Trevisani sulla difesa bianconera: "A parte la gara contro il Sassuolo, la Juve non ha mai dato dimostrazione di essere friabile a livello difensivo…". Tacchinardi aggiunge: "Lucumì sta tenendo su la difesa, è sceso col Sassuolo e han preso tre gol. Mi sembra di aver visto una Juve diversa a livello di spirito. Ha bisogno di sporcarsi le mani come fatto con l’Atalanta". L'ex centrocampista della Juve poi sottolinea anche al prova di Pape Sarr: "Del centrocampo della Juve molto compassato, secondo me Sarr vicino a Douglas Luiz può essere un giocatore interessante e che può dare tanto a questa squadra".
L'analisi Juve-Atalanta
Sabatini esprime il suo pensiero: "Per tutte le squadre ci sono pro e contro. Quello che viene fuori dalla Juventus dopo la partita con l’Atalanta è che tre giocatori, erano finiti nel mirino della critica, Conceicao, Bremer e Kolo Muani sono stati i migliori in campo. Soprattutto per Kolo è una soddisfazione, anche per Spalletti che lo ha stimolato… Avendo sentito per quattro giornate che il problema della Juve fosse il centravanti, ma avendo Kolo Muani non può esserlo".
Tacchinardi sulla prestazione: "Ci sono state partite, anche nella storia, che possono svoltare la stagione. Hai preso una legnata col Sassuolo e nei hai parlato nello spogliatoio, non so se sarà la svolta fondamentale ma secondo hanno toccato il fondo. Giovedì ho visto una Juve diversa con molta più voglia anche di correre all’indietro. Contro l’Atalanta ho visto la miglior Juve della stagione: solida, tonica, intensa e con un grande Kolo Muani, che non ha fatto gol però è fondamentale per la squadra".
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La Juve vince due partite fondamentali per ripartire e andare alla sosta con più positività. Quella contro il NEC e poi con l'Atalanta raccontano anche di una squadra ben messa in campo: più compatta, decisa e con "uno spirito diverso". Il dibattito sulla prova dei bianconeri parte di qui e poi si amplia tra singoli - Kolo Muani e Sarr su tutti - e anche sulla fase difensiva.
Kolo Muani e gli standard Juve
Stramaccioni a Dazn su Kolo Muani: "Negli 86' che ha giocato ha dato la sensazione di essere pericoloso in fase offensiva come deve essere. Ha lavorato meno spalle alla porta e giocato di più come piace a lui: puntando la porta, creando occasioni. Poi ha lavorato tanto in fase di non possesso, a parte il salvataggio sulla linea, lo abbiamo ritrovato a rincorrere tutti, come vuole Spalletti. C'è un'altra osservazione da fare: questa è la prima partita contro una squadra con una linea difensiva più alta e che voleva giocarsela proprio come la Juve, questo ti crea spazi. È all'interno di un percorso, in cui gli manca il gol, ma se si mantiene su questi standard può fare il bene della Juve".