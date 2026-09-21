La vedova Scirea: "Ultrà Juve, dispiace molto. Ricordo Firenze, mondo senza più rispetto"

"A me dispiace molto, sono dell'idea che tutte le persone che hanno perso la vita hanno il diritto umanamente di avere del rispetto, vale per il signor Mazzola ma vale per tutti coloro che hanno perso la vita, anche mio marito". Così Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, al microfono di Radio1 Rai, su quanto accaduto ieri a Torino nel corso del minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, durante il quale la Curva Sud della Juventus si è voltata di spalle, scandendo il nome dei propri calciatori e dirigenti scomparsi, tra cui Gaetano Scirea.

"Mi sono ormai abituata a tutto" Scirea e Mazzola, peraltro, uniti da valori umani e sportivi molto simili: "Questo senza dubbio - prosegue Mariella Cavanna - anche se vestivano delle maglie diverse, sicuramente in campo c'era grande rivalità, però credo che umanamente parlando fossero sulla stessa linea e questo sicuramente è un motivo di orgoglio per tutti i tifosi sia dell'Inter che della Juventus". "Mi sono ormai abituata a tutto - conclude Mariella Cavanna - non dimentico quello che è successo a Firenze ad esempio, nei confronti di mio marito. Credo che oggi viviamo in una società che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più".

Cosa è successo a Firenze Il 2 dicembre 2018, prima di un Fiorentina-Juventus, fuori dalla zona di prefiltraggio dello stadio Franchi comparve la scritta shock "Heysel -39, Scirea brucia all'inferno", contro le vittime della tragedia dell'Heysel e contro lo storico capitano bianconero Gaetano Scirea. La scritta fu fatta subito cancellare e la Fiorentina prese le distanze. Dura la reazione di Pavel Nedved, che all'epoca era vicepresidente della Juventus e che commentò: "Difficile commentare scritte così, quando il nostro capitano omaggia quello della Fiorentina e loro oltraggiano la memoria del nostro", riferendosi al mazzo di fiori deposto durante il riscaldamento prepartita da Chiellini, in rappresentanza di tutta la squadra, sotto la Curva Fiesole in ricordo di Astori, scomparso tragicamente il 4 marzo di quel 2018. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE