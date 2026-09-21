Juve, altra tegola: Kolo Muani si è rotto un dito!

La sfortuna è davvero un pozzo senza fondo in casa Juve. L'infortunio di venerdì occorso a Kamil Grabara è una botta che ha lasciato impietrita la Continassa: in un normale allenamento di scarico post-partita, il polacco si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A breve si opera, ma la stagione è già finita. Chi finisce sotto i ferri oggi, invece, è Randal Kolo Muani, che si è fratturato il dito di una mano.
Kolo Muani si opera
Un problema certamente gestibile, per un attaccante, durante la lunga sosta. In casa Juve non filtra grande preoccupazione: la pausa di tre settimane consentirà un sereno recupero e a Cagliari l'11 ottobre, salvo sorprese, ci sarà regolarmente. Dal 31 agosto al 21 settembre - dopo Yildiz, Thuram, Locatelli e Grabara (a breve è atteso l'intervento) - Kolo Muani è il quinto giocatore ad essere operato.
Una sfortuna tremenda alla Continassa, che si aggiunge ai guai di Cambiaso, Ekhator, Boga e Cabal. Anche l'attaccante francese amplia l'infermeria, ma il recupero non dovrebbe pregiudicargli la presenza in campo nelle prime sfide ufficiali di ottobre.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE