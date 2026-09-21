Juve, altra tegola: Kolo Muani si è rotto un dito!

La sfortuna è davvero un pozzo senza fondo in casa Juve. L'infortunio di venerdì occorso a Kamil Grabara è una botta che ha lasciato impietrita la Continassa: in un normale allenamento di scarico post-partita, il polacco si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A breve si opera, ma la stagione è già finita. Chi finisce sotto i ferri oggi, invece, è Randal Kolo Muani, che si è fratturato il dito di una mano.