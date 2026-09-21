Cosa rischia la Juve dopo il caso Curva-Mazzola: tutti gli scenari 

Il minuto di silenzio per Sandro Mazzola ha provocato un caso che ha superato i confini del campo. Prima di Juventus-Atalanta, una parte della Curva Sud dell’Allianz Stadium non ha partecipato all’omaggio dedicato alla leggenda dell’Inter e della Nazionale. Diversi tifosi si sono voltati di spalle rispetto al terreno di gioco e, durante il raccoglimento, sono partiti cori dedicati a storiche figure del mondo bianconero, tra cui Gaetano Scirea, Gianni Agnelli e Andrea Fortunato. L’episodio è stato segnalato dagli ispettori della Procura federale presenti allo stadio ed è finito all’attenzione della giustizia sportiva. La Juventus ha inoltre preso le distanze da quanto è successo, affidando ai propri canali ufficiali un messaggio molto chiaro. Ma cosa rischia ora il club?

La Juventus ha preso le distanze dall’accaduto La società bianconera ha reagito dopo quanto è avvenuto sugli spalti e ha ribadito la propria posizione sul mancato rispetto del minuto di silenzio. "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio", ha scritto la Juventus attraverso i propri canali ufficiali dopo la partita. Il club ha poi aggiunto: "Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori". La presa di posizione della società è stata netta contro il comportamento della Curva, ma potrebbe non bastare.

Juventus Conceicao-Bremer, Atalanta ko: è festa Juve all'Allianz Stadium Cosa rischia la Juve L’episodio è stato inserito nel referto degli ispettori della Procura federale della FIGC che hanno assistito alla scena dall’Allianz Stadium. La documentazione è stata quindi trasmessa agli organi competenti e il caso è arrivato all’attenzione del Giudice Sportivo. A quel punto, la valutazione si concentrerà sulle eventuali responsabilità della società e sulle possibili conseguenze disciplinari. Tra gli scenari che sono stati presi in considerazione è comparsa innanzitutto una sanzione economica. Non è stata esclusa neppure una misura più pesante nei confronti del settore coinvolto, fino alla chiusura della Curva. Quest’ultima ipotesi rappresenta però lo scenario più severo. La scelta definitiva verrà presa sulla base di quanto è stato riportato nel referto degli ispettori e delle norme applicabili. La presa di distanza della Juventus non ha quindi chiuso automaticamente il procedimento. Il club ha comunque chiarito immediatamente di non aver condiviso il comportamento tenuto da una parte della propria tifoseria. Un minuto dedicato al ricordo di Sandro Mazzola rischia di trasformarsi in un episodio con conseguenze disciplinari. Non resta che attendere il Giudice Sportivo. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE