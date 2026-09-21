Il saluto a Mazzola, l'esempio della Juve e il doppiopesismo pure sui temi più delicati

Intanto, i fatti: una parte della curva bianconera, durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, ha scelto di girarsi e cantare cori in onore di alcune leggende della storia juventina che non ci sono più. La grandissima parte dello stadio è rimasta in silenzio o ha applaudito e omaggiato l'ex nerazzurro. Subito si sono scatenate polemiche e indignazioni, finite anche su alcune prime pagine dei giornali. La Juventus ha pubblicato un comunicato già in serata, invocando rispetto e sportività durante il minuto di silenzio. Lo stesso accadde per una vicenda relativa ad alcuni ultrà e la tragedia di Superga, per il caso Lukaku e in altre occasioni. Non solo: la società è sempre vigile e presente quando si tratta di individuare i responsabili di quei gesti. Il tema tocca la sensibilità delle persone, è delicato e strumentalizzabile, quindi meglio spazzare via gli equivoci: le parole del club bianconero, agli occhi di chi scrive, dicono tutto. Rivalità, rabbia, frustrazione possono esprimersi in tanti modi: il minuto di silenzio, però, è un momento di rispetto per chi non c'è più. Dal minuto dopo, se si ritiene, ripartano i consueti cori tra tifosi di Juve, Inter e compagnia.