Il saluto a Mazzola, l'esempio della Juve e il doppiopesismo pure sui temi più delicati

Intanto, i fatti: una parte della curva bianconera, durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, ha scelto di girarsi e cantare cori in onore di alcune leggende della storia juventina che non ci sono più. La grandissima parte dello stadio è rimasta in silenzio o ha applaudito e omaggiato l'ex nerazzurro. Subito si sono scatenate polemiche e indignazioni, finite anche su alcune prime pagine dei giornali. La Juventus ha pubblicato un comunicato già in serata, invocando rispetto e sportività durante il minuto di silenzio. Lo stesso accadde per una vicenda relativa ad alcuni ultrà e la tragedia di Superga, per il caso Lukaku e in altre occasioni. Non solo: la società è sempre vigile e presente quando si tratta di individuare i responsabili di quei gesti. Il tema tocca la sensibilità delle persone, è delicato e strumentalizzabile, quindi meglio spazzare via gli equivoci: le parole del club bianconero, agli occhi di chi scrive, dicono tutto. Rivalità, rabbia, frustrazione possono esprimersi in tanti modi: il minuto di silenzio, però, è un momento di rispetto per chi non c'è più. Dal minuto dopo, se si ritiene, ripartano i consueti cori tra tifosi di Juve, Inter e compagnia.
Aggiungo: Sandro Mazzola è stato una persona per bene, uno sportivo molto importante di questo Paese e, passando ai tifosi bianconeri, neanche tra i più acrimoniosi nei confronti della Juve. Se in epoca social, quando possiamo setacciare tutta la vita di una persona, la sua dichiarazione più "offensiva" che gira è relativa all'avere suonato il clacson per la gioia dopo la finale di Cardiff, possiamo renderci conto che chi ha costantemente alimentato quel clima di eterna denigrazione e delegittimazione verso la società torinese non è certo lui.
Chiarito inequivocabilmente quanto premesso, su queste pagine mi occupo soprattutto del contesto mediatico che fa da contorno alle vicende calcistiche: è dunque inevitabile svolgere altre considerazioni. Personalmente, credo che vada dato poco spazio a chi offende sui social o a una minoranza che utilizza comportamenti censurabili dentro e fuori gli stadi. Se però decidiamo di procedere con l'apertura dei programmi televisivi e i rimandi in prima pagina con tanto di foto per questo genere di comportamenti, richiesta di sanzioni, ipotesi di squalifiche, "cosa rischia la Juve" e compagnia, allora è opportuno segnalare che siamo in ritardo di qualche decennio: non si ricordano reazioni analoghe per una lunghissima serie di cori e striscioni che riguardano una lunga serie di tragedie, stragi e drammi di vario genere. Non si ricordano comunicati delle società per i cori sull'Heysel che ci accompagnano da 40 anni (ma vale per il povero Paparelli e tanti altri casi drammatici che riguardano le varie squadre), né quando fu interrotto il minuto di silenzio per ricordare l'avvocato Agnelli con tanto di cori e striscioni offensivi, o quando - durante una delle tante inchieste grottesche sulla Juventus, in questo caso sullo stadio che sarebbe dovuto crollare per la qualità dei materiali - la curva interista espose la scritta "Acciaio scadente, nostalgia Heysel". Niente prime pagine, niente aperture, niente comunicati, niente scuse.
Lukaku e Kean/Vlahovic, i peana a Orsato e la levata di scudi contro la Juve
Anche sull'assenza di rispetto, come scriviamo spesso per le polemiche arbitrali e le inchieste a due velocità, decidiamo la linea: se davvero scegliamo di dare questo spazio, diamolo sempre, indigniamoci tutti, pretendiamo dalle società comunicati inequivoci come quelli che la Juventus ha prontamente fatto anche in questa occasione. A oggi, ma potremmo sbagliare, non ne risultano. Né risulta che qualche media a volte un po' distratto ne abbia mai richiesti.
Allarghiamo gli orizzonti. È delicato anche il tema del razzismo, ne siamo consapevoli, ma anche lì non è accettabile che per Lukaku si muova tutto il Paese per invocare e ottenere perfino la revoca di una squalifica - caso unico nella storia del nostro calcio, anche lì peraltro previo fermo comunicato della Juventus - mentre Kean o Vlahovic finiscono cornuti e mazziati nel silenzio generale di ogni media per avere reagito a certi cori insistiti e inaccettabili. Pure lì, niente comunicati, niente scuse, niente di niente. I ragazzi non hanno esattamente sentito il calore e la solidarietà del Paese.
Tema meno sensibile, almeno si spera, è quello delle polemiche arbitrali: se per caso, dopo 5 giornate di luna di miele pubblica e diffusa con la cosiddetta "linea Orsato" e a seguito dell'ottimo esempio di Spalletti con le sue parole concilianti e responsabili dopo il fallo su Kolo Muani non rilevato nell'azione del gol del Milan, da ieri siete assaliti da movioloni dai toni gravi sulla trattenuta da rigore su Rowe, "le accuse di Sarri", "il Var sparito" e compagnia, non fateci caso. In Italia, quando i commenti sono questi, vuol dire che la Juventus ha tre punti in più rispetto al giorno prima.
Intanto, i fatti: una parte della curva bianconera, durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, ha scelto di girarsi e cantare cori in onore di alcune leggende della storia juventina che non ci sono più. La grandissima parte dello stadio è rimasta in silenzio o ha applaudito e omaggiato l'ex nerazzurro. Subito si sono scatenate polemiche e indignazioni, finite anche su alcune prime pagine dei giornali. La Juventus ha pubblicato un comunicato già in serata, invocando rispetto e sportività durante il minuto di silenzio. Lo stesso accadde per una vicenda relativa ad alcuni ultrà e la tragedia di Superga, per il caso Lukaku e in altre occasioni. Non solo: la società è sempre vigile e presente quando si tratta di individuare i responsabili di quei gesti. Il tema tocca la sensibilità delle persone, è delicato e strumentalizzabile, quindi meglio spazzare via gli equivoci: le parole del club bianconero, agli occhi di chi scrive, dicono tutto. Rivalità, rabbia, frustrazione possono esprimersi in tanti modi: il minuto di silenzio, però, è un momento di rispetto per chi non c'è più. Dal minuto dopo, se si ritiene, ripartano i consueti cori tra tifosi di Juve, Inter e compagnia.
Aggiungo: Sandro Mazzola è stato una persona per bene, uno sportivo molto importante di questo Paese e, passando ai tifosi bianconeri, neanche tra i più acrimoniosi nei confronti della Juve. Se in epoca social, quando possiamo setacciare tutta la vita di una persona, la sua dichiarazione più "offensiva" che gira è relativa all'avere suonato il clacson per la gioia dopo la finale di Cardiff, possiamo renderci conto che chi ha costantemente alimentato quel clima di eterna denigrazione e delegittimazione verso la società torinese non è certo lui.
Chiarito inequivocabilmente quanto premesso, su queste pagine mi occupo soprattutto del contesto mediatico che fa da contorno alle vicende calcistiche: è dunque inevitabile svolgere altre considerazioni. Personalmente, credo che vada dato poco spazio a chi offende sui social o a una minoranza che utilizza comportamenti censurabili dentro e fuori gli stadi. Se però decidiamo di procedere con l'apertura dei programmi televisivi e i rimandi in prima pagina con tanto di foto per questo genere di comportamenti, richiesta di sanzioni, ipotesi di squalifiche, "cosa rischia la Juve" e compagnia, allora è opportuno segnalare che siamo in ritardo di qualche decennio: non si ricordano reazioni analoghe per una lunghissima serie di cori e striscioni che riguardano una lunga serie di tragedie, stragi e drammi di vario genere. Non si ricordano comunicati delle società per i cori sull'Heysel che ci accompagnano da 40 anni (ma vale per il povero Paparelli e tanti altri casi drammatici che riguardano le varie squadre), né quando fu interrotto il minuto di silenzio per ricordare l'avvocato Agnelli con tanto di cori e striscioni offensivi, o quando - durante una delle tante inchieste grottesche sulla Juventus, in questo caso sullo stadio che sarebbe dovuto crollare per la qualità dei materiali - la curva interista espose la scritta "Acciaio scadente, nostalgia Heysel". Niente prime pagine, niente aperture, niente comunicati, niente scuse.