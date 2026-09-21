In Spagna impazziti per David! "Video da mostrare ai bambini, un 9 di classe mondiale"

Da Torino a Madrid, è cambiato tutto: il colore della maglia, l’ambiente, la fiducia e il modo in cui David è tornato a sentirsi calciatore . L’esperienza alla Juventus è stata grigia, complicata, quasi senza sentimento: pochi lampi, tante difficoltà e un adattamento al calcio italiano che non è mai davvero decollato. Nella capitale spagnola, invece, l’attaccante canadese ha ripreso i colori. Il contesto, nel calcio, può fare la differenza. Così come i compagni, le richieste dell’allenatore e persino il peso della maglia che si indossa. E quella della Juventus è un macigno soprattutto in un momento storico nel quale i bianconeri non vincono il campionato da sei anni. A Torino ogni errore pesa, ogni partita diventa un esame e l’attaccante della Juve, come lo stesso David ha raccontato, finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. A Madrid, invece, il canadese ha ritrovato il gol. Il terzo centro consecutivo, nel derby contro il Real , ha fatto esplodere definitivamente l'entusiasmo dei tifosi dei colchoneros, fino a conquistare anche la telecronaca spagnola e tutti i media.

David ha ritrovato il sorriso: in Spagna è già un idolo

Il derby di Madrid ha rappresentato la consacrazione del momento vissuto da David. Segnare nella partita più sentita, contribuire alla vittoria e trovare ancora una volta la via del gol ha trasformato il canadese in uno dei protagonisti della serata. In Spagna sono rimasti impressionati soprattutto dal modo in cui l'attaccante ha interpretato la partita. Non soltanto il gol, ma i movimenti, la capacità di attaccare l'area, la lettura delle situazioni e la freddezza negli ultimi metri. Una prestazione che ha alimentato un entusiasmo ormai crescente attorno al numero 9. Durante la telecronaca del derby è arrivato anche un elogio particolarmente significativo: "I suoi video dovrebbero essere mostrati a ogni ragazzino là fuori che vuole diventare un attaccante. È così che si muove e conclude in area un numero 9 di classe mondiale".

Parole che raccontano bene il cambio di percezione attorno a David. Quello che a Torino aveva faticato a imporsi, a Madrid è diventato improvvisamente molto più naturale. E la fiducia ha prodotto quello che ogni centravanti cerca prima di tutto: i gol. Tre partite consecutive a segno hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi e hanno trasformato il suo rendimento in uno degli argomenti più discussi attorno all'Atletico.