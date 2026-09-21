Marchisio, la storia Juve continua: primo contratto da professionista per Davide

Ci sono cognomi che nel calcio pesano più di altri. Marchisio è uno di questi, soprattutto dalle parti di Torino , dove Claudio ha scritto pagine importanti della storia recente della Juventus diventando uno dei simboli del vivaio bianconero. Adesso quella storia ha un nuovo capitolo e porta il nome di Davide . Il figlio del Principino ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera con i bianconeri , legandosi al club fino al 30 giugno 2028. Una firma che ha il sapore della continuità, ma che rappresenta soprattutto l'inizio di un percorso tutto suo. E il gol all'esordio in U18 promette bene .

Davide Marchisio firma fino al 2028: il comunicato della Juventus

La Juventus ha ufficializzato l'accordo attraverso i propri canali, celebrando l'arrivo al professionismo del giovane centrocampista classe 2009: "Un nuovo Marchisio torna a firmare un contratto da professionista con la Juventus: Davide, il figlio di Claudio, sigla il primo accordo della sua carriera fino al 30 giugno 2028. Cresciuto sin da piccolo nel settore giovanile bianconero, il centrocampista classe 2009 è stato protagonista negli anni passati sia in Under 16 - con cui ha conquistato lo Scudetto di categoria - che in Under 17, aggregato in questa stagione all’Under 18 della Juventus. Congratulazioni Davide, ci vediamo in campo!"

Dallo Scudetto Under 16 alla nuova sfida con l’Under 18

Il centrocampista ha una struttura fisica importante, una buona visione di gioco e una spiccata intelligenza tattica. Caratteristiche che hanno inevitabilmente richiamato alla memoria quelle del padre Claudio, pur nella consapevolezza che Davide dovrà costruire la propria identità e il proprio percorso. La crescita è passata anche attraverso risultati importanti. Il classe 2009 è stato infatti tra i protagonisti della formazione Under 16 che ha conquistato lo Scudetto di categoria, mettendosi in evidenza per continuità e personalità. Il percorso è poi proseguito nell'Under 17, dove il giovane Marchisio ha continuato a raccogliere esperienza e a consolidare il proprio rendimento. Per la stagione 2026/2027 è arrivata quindi la promozione in pianta stabile nel gruppo dell'Under 18 della Juventus.

La firma del contratto fino al 2028 rappresenta così un passaggio fondamentale nella sua crescita. Il cognome, inevitabilmente, porta con sé aspettative e ricordi, ma il nuovo Marchisio ha ora l'opportunità di scrivere la propria storia. Quella di Claudio è stata una lunga avventura in bianconero, costruita attraverso il settore giovanile, l'esordio in prima squadra e anni da protagonista con la Juventus. Quella di Davide è appena cominciata. Stessa maglia, stesso vivaio, stesso cognome: il resto dovrà scriverlo il campo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE