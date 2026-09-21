Alla Juve rischia anche… Spalletti: legnata alla spalla, caduta e infortunio sfiorato!

Luciano Spalletti ha rischiato... il ko. Non è decisamente un periodo fortunato in termini di infortuni per la Juventus: dalla rottura del crociato anteriore di Grabara passando agli infortuni meno seri ma comunque lunghi di Yildiz, Locatelli e Thuram, senza dimenticare gli altri. L'ultimo in ordine di tempo è stato Kolo Muani, con la frattura di un dito. Ma nelle scorse anche il tecnico bianconero ha rischiato di andare ai box.

Juventus Conceicao-Bremer, Atalanta ko: è festa Juve all'Allianz Stadium Juve, Spalletti e... il rischio infortunio Questa mattina si è tenuto l'incontro con i vertici arbitrali in quel di Lissone, dove si è parlato della linea adottata dal nuovo designatore Daniele Orsato ma anche di alcuni episodi singoli. All'uscita dal meeting Spalletti è inciampato, rischiando di cadere e di... aggiungersi alla lunga lista degli infortunati bianconeri. Il tecnico ha 'accusato' scherzosamente il giovane tifoso che voleva farsi un selfie con lui di averlo spinto, ma assolutamente in un clima disteso e con il sorriso in volto: "Mi ha spinto! M'ha dato una legnata...".

Juventus Godo Muani, Kessie che non va, Spalletti Mata Sarr-i: le ironie social su Juve-Atalanta "Quando si vince meglio star zitti!" Al di là del simpatico siparietto, Spalletti ha parlato a margine dell'incontro, sia prima che dopo. All'inizio del meeting aveva detto: "Si va alla sosta soddisfatti? Quando si vince meglio star zitti... Se mi piace questo nuovo metro arbitrale? Molto!". Così invece il tecnico all'uscita, prima dell'inciampo: "Soddisfatto perché è stato ancora puntualizzato quali sono i parametri di valutazione: per noi diventa fondamentale per accostarci il più possibile a quelle che sono le loro direttive". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE