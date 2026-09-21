Kolo Muani operato: Juve, ennesimo intervento da inizio anno! Per la gara con il Cagliari...

Non c'è pace per la Juventus , che sta vivendo un periodo complicato sotto il profilo degli infortuni in questo avvio di stagione. Una maledizione che, incredibilmente, stava per colpire anche... Luciano Spalletti , ma che ha di certo colpito Randal Kolo Muani . L'attaccante francese ha rimediato un infortunio alla mano nella sfida vinta contro l'Atalanta, al punto da dover intervenire chirurgicamente.

Juve, come sta Kolo Muani

La Juve ha diramato una nota in cui ha spiegato il problema rimediato da Kolo Muani e annunciato come il calciatore sia già stato sottoposto all'operazione del caso: "Durante il primo tempo della partita di domenica contro l'Atalanta, Randal Kolo Muani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra. Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi. L’operazione, eseguita nel pomeriggio di oggi dal dott. Loris Pegoli presso il J|medical, è perfettamente riuscita e il calciatore sarà regolarmente a disposizione".