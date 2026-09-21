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Kolo Muani operato: Juve, ennesimo intervento da inizio anno! Per la gara con il Cagliari...

La sfortuna continua ad abbattersi sui bianconeri: ecco quando l'ex Psg sarà a disposizione di Luciano Spalletti
3 min
juveKolo Muanidito
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Non c'è pace per la Juventus, che sta vivendo un periodo complicato sotto il profilo degli infortuni in questo avvio di stagione. Una maledizione che, incredibilmente, stava per colpire anche... Luciano Spalletti, ma che ha di certo colpito Randal Kolo Muani. L'attaccante francese ha rimediato un infortunio alla mano nella sfida vinta contro l'Atalanta, al punto da dover intervenire chirurgicamente.

Juve, come sta Kolo Muani

La Juve ha diramato una nota in cui ha spiegato il problema rimediato da Kolo Muani e annunciato come il calciatore sia già stato sottoposto all'operazione del caso: "Durante il primo tempo della partita di domenica contro l'Atalanta, Randal Kolo Muani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra. Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi. L’operazione, eseguita nel pomeriggio di oggi dal dott. Loris Pegoli presso il J|medical, è perfettamente riuscita e il calciatore sarà regolarmente a disposizione". 

Cinque operazione per i bianconeri

Un problema che non comporterà assenze per il classe 1998: l'ex Psg, infatti, sarà regolarmente arruolabile alla ripresa del campionato, fissata per l'11 ottobre contro il Cagliari in Sardegna. Un problema, alla fin fine, di poco conto, ma che si aggiunge alla lunga lista di infortuni rimediati fino ad ora dai bianconeri. Basti pensare che dal 31 agosto al 21 settembre Kolo Muani è il quinto calciatore della Juventus a necessitare di intervento chirurgico: prima di lui Yildiz, Thuram Locatelli e a breve toccherà a Grabara (con quest'ultimo che ha concluso anzitempo la stagione).

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